BCR-InnovX, programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, se va extinde anul acesta la Iași cu etape de incubare, în parteneriat cu Fab Lab Iași și Școala Informală de IT. Vor fi derulate trei grupe de incubare de-a lungul anului, la care vor putea participa câte 20 de antreprenori.

Cele mai bune start-up-uri din programele de incubare vor fi selectate în programul de accelerare de la București.

Antreprenorii din regiunea Moldovei se pot înscrie până la 21 februarie 2020 pentru prima grupă de incubare, denumită Start-ups, dedicată firmelor cu cifră de afaceri între 100.000 euro și 1 milion de euro.

Evenimentul oficial de lansare a programului de incubare BCR-InnovX la Iasi va avea loc pe 22 ianuarie, la Fab Lab.

Anul acesta vor fi selectate câte 20 companii pentru fiecare din cele trei categorii ale programului BCR-InnovX:

• Start-ups (cifra de afaceri sau finanțare atrasă de 100.000 euro – 1 mil. euro) – program de incubare 2-13 martie 2020

• Grinders (cifra de afaceri sau finanțare de până la 100.000 euro) – program de incubare 15-26 iunie 2020

• Scale-ups (cifra de afaceri sau finanțare de peste 1 milion de euro) – program de incubare 14-24 septembrie 2020

“Extinderea BCR-InnovX la Iași este o etapă importantă de creștere a programului de accelerare a businessurilor tech, având în vedere dezvoltarea puternică a sectorului de IT din Capitala regiunii Moldova.

Vrem să ajutăm cei mai creativi și vizionari antreprenori din Moldova să gândească global și să transforme inovația într-un business performant și sustenabil. Avem un partener local puternic, care a creat un ecosistem recunoscut de comunitatea locală la Fab Lab, și alături de care vrem să contribuim la dezvoltarea produselor și soluțiilor inovatoare made in Iași”, spune Ionuț Stanimir, Director de Marketing BCR.

“Căutăm antreprenori curajoși care să dorească să se extindă la nivel european sau global, care vor să știe cum să se prezinte mai bine în fața investitorilor sau cum să facă un business plan corect. În urma etapei de incubare vom selecta 3-4 firme care vor participa ulterior în programul de accelerare de la București și implicit vor avea șansa să ajungă la conferințe globale sau să atragă finanțări. Totul depinde de cât de competitivi vor fi”, spune Daniel Dumitrescu, Director InnovX.

“Cred ca venise vremea să lansăm și noi un program de accelerare pentru comunitatea de antreprenori în tehnologie din Iași și regiunea Moldovei. Ecosistemul Fab Lab Iași – Școala Informală de IT –PIN Magazine va funcționa ca un catalizator în cadrul parteneriatului cu Banca Comercială Română și InnovX. Sperăm să vedem cât mai multe companii de succes înscrise în programul de incubare și accelerare BCR-InnovX 2020 care ulterior să aibă curajul, ambiția și competențele necesare unei extinderi internaționale”, spune Dan Zaharia, Fondator Fab Lab Iași.

Programul de incubare BCR- InnovX va include:

• Workshop de leadership

• Workshop investiții

• Workshop de branding

• Curs redactare business plan

• Program de mentorat de la antreprenori experimentați și de la echipa de management BCR

Acceleratorul BCR-InnovX este un program dedicat afacerilor din tehnologie care dezvoltă soluții dedicate pentru domenii precum: cyber-security, fintech, inteligență artificială, învățare automată, robotică, cloud, automatizare sau microservicii. Acceleratorul are o curriculă adaptată companiilor cu potențial de scalare internațională și o rețea globală de parteneri și mentori cu experiență în astfel de programe.

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Startup Grind in partnership with Google for Startups, Mindspace și European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.