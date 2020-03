BCr și Metrorex au finalizat implementarea noii soluții de plată cu cardul contactless, în toate cele 43 de stații de metrou din București în care accesul a fost modernizat prin introducerea porților batante de acces. Astfel, în prezent, în toate cele 53 de stații de metrou din București, din care 43 cu acces modernizat și 10 stații cu acces prin turnichete, plata cu cardurile contactless Mastercard/VISA este posibilă pentru orice posesor de card.

Sistemul ultra-modern, dezvoltat de BCR, în parteneriat cu S&T Romania, este realizat la nivelul fiecărei porți de acces, utilizând tehnologii de integrare ce permit ca acceptarea la plată și deblocarea porților să fie extrem de rapidă.

Modul de utilizare este foarte simplu: călătorii trebuie să apropie de semnul contactless existent la nivelul porții de acces orice card bancar contactless sau dispozitiv electronic (card fizic, telefon, ceas inteligent cu funcționalitate de plată) Mastercard sau VISA, indiferent de banca emitentă, după care vor primi înștiințarea de “Acces liber”.

Costul unei călătorii rămâne același, 2,5 lei, și nu există comisioane bancare. În cazul în care un călător dorește să achite mai multe intrări cu același card sau dispozitiv, trebuie să apese, începând cu a doua tranzacție consecutivă, tasta „+” de pe ecranul turnichetului și apoi să apropie cardul de semnul contactless.

„Prin extinderea noului sistem de plată contactless, reușim să punem Bucureștiul pe harta puținelor orașe din Europa care oferă astfel facilități moderne de acces la metrou. Eforturile noastre nu se opresc aici. Strategia de modernizare a condițiilor de exploatare a metroului va continua să ofere experiențe plăcute călătorilor”, a declarat Mariana Miclăuș, Director General Metrorex.

“Suntem bucuroși că am reușit să finalizăm acest proiect în mai puțin de un an de implementare, care a inclus și o fază de testare în regim-pilot. În doar patru luni, am constatat că există un uriaș apetit din partea călătorilor la metrou pentru acest sistem de plată, așa cum estimam de altfel. Am reușit să atingem un volum mediu de 2.000 de tranzacții pe zi cu doar 9 stații disponibile în sistem de plată contactless, prin urmare ne așteptăm la creșteri subtanțiale odată cu extinderea acestuia””, a declarat Ciprian Nicolae, Manager de Proiect BCR.

“Gradul de civilizație al unui oraș nu se măsoară în numărul de mașini scumpe de pe străzi, ci în numărul persoanelor care preferă să circule cu transportul în comun. Așadar, este realmente o bucurie să putem contribui la dezvoltarea, iar acum, la extinderea sistemului de plată în 43 de stații, care nu numai că va simplifica viețile cetățenilor din București și a vizitatorilor săi, dar ne va aduce cu un pas mai aproape de așteptările noastre de la un oraș inteligent. Ceea ce, în viitor, se va traduce în creșterea calității vieții și în reducerea nivelului de poluare.”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

“Plățile contactless fac viața consumatorilor mai ușoară și călătoriile mai confortabile, prin urmare suntem încântați să contribuim la introducerea plăților contactless la metroul din București. Să stai la coadă pentru un bilet ține de trecut – acum doar apropii cardul contactless sau telefonul mobil de poarta de acces și îți începi călătoria. De altfel, ușurința și rapiditatea plăților contactless sunt mult apreciate de deținătorii de carduri Visa din România, care preferă să plătească contactless în 9 din 10 cazuri. Introducerea plăților contactless la metrou poziționează Bucureștiul într-un grup fruntaș de orașe europene care au adoptat această tehnologie. Suntem nerăbdători să continuăm colaborarea strânsă cu partenerii noștri din București pentru a aduce îmbunătățiri suplimentare sistemului de transport”, a declarat Cătălin Creţu, General Manager pentru România, Croația, Slovenia și Malta în cadrul Visa.

Soluția propusă si implementata de BCR a fost construită având la bază arhitectura de funcționare reglementată de Mastercard și VISA în zona de transport, astfel încât orice card emis oriunde in lume sub însemnele celor două mărci să poată fi utilizat pentru plata călătoriilor.

BCR este prezentă în alte 12 orașe cu soluția de plată contactless direct în mijloacele de transport cu orice card Mastercard sau VISA emis oriunde în lume. Este vorba de: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Oradea, Pitești, Ploiești, Buzău, Baia Mare, Râmnicu-Valcea, Resița, Sighișoara. Solutia implementată în toate aceste orase a fost adaptată în funcție de cerințele companiilor de transport, astfel încât să poată acoperi atât călătoriile standard fără limită de distanță sau durată, dar și preferințe având la bază durata sau zonele de călătorie cu aplicabilitate de preț diferențiat. În acest moment, BCR procesează peste 1 milion de călătorii lunare la nivelul companiilor de transport din întreaga țară.

“Gradul de civilizație al unui oraș nu se măsoară în numărul de mașini scumpe de pe străzi, ci în numărul persoanelor care preferă să circule cu transportul în comun. Așadar, este realmente o bucurie să putem contribui la dezvoltarea, iar acum, la extinderea sistemului de plată în 43 de stații, care nu numai că va simplifica viețile cetățenilor din București și a vizitatorilor săi, dar ne va aduce cu un pas mai aproape de așteptările noastre de la un oraș inteligent. Ceea ce, în viitor, se va traduce în creșterea calității vieții și în reducerea nivelului de poluare.”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

“Plățile contactless fac viața consumatorilor mai ușoară și călătoriile mai confortabile, prin urmare suntem încântați să contribuim la introducerea plăților contactless la metroul din București. Să stai la coadă pentru un bilet ține de trecut – acum doar apropii cardul contactless sau telefonul mobil de poarta de acces și îți începi călătoria. De altfel, ușurința și rapiditatea plăților contactless sunt mult apreciate de deținătorii de carduri Visa din România, care preferă să plătească contactless în 9 din 10 cazuri.

Introducerea plăților contactless la metrou poziționează Bucureștiul într-un grup fruntaș de orașe europene care au adoptat această tehnologie. Suntem nerăbdători să continuăm colaborarea strânsă cu partenerii noștri din București pentru a aduce îmbunătățiri suplimentare sistemului de transport”, a declarat Cătălin Creţu, General Manager pentru România, Croația, Slovenia și Malta în cadrul Visa.

Soluția propusă si implementata de BCR a fost construită având la bază arhitectura de funcționare reglementată de Mastercard și VISA în zona de transport, astfel încât orice card emis oriunde in lume sub însemnele celor două mărci să poată fi utilizat pentru plata călătoriilor.

BCR este prezentă în alte 12 orașe cu soluția de plată contactless direct în mijloacele de transport cu orice card Mastercard sau VISA emis oriunde în lume. Este vorba de: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Oradea, Pitești, Ploiești, Buzău, Baia Mare, Râmnicu-Valcea, Resița, Sighișoara.

Solutia implementată în toate aceste orase a fost adaptată în funcție de cerințele companiilor de transport, astfel încât să poată acoperi atât călătoriile standard fără limită de distanță sau durată, dar și preferințe având la bază durata sau zonele de călătorie cu aplicabilitate de preț diferențiat. În acest moment, BCR procesează peste 1 milion de călătorii lunare la nivelul companiilor de transport din întreaga țară.