BCR anunță un profit net de 1.409,8 milioane de lei (286,5 milioane de euro) în 2021, în creștere cu 73,0%, față de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) în 2020, atât datorită performanței operaționale îmbunătățite în principal pe fondul unui volum de business mai mare, cât și a alocării de costuri cu riscuri mai reduse.

Banca precizează într-un comunicat de presă că rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 12,9% până la 2.120,1 milioane de lei (430,8 milioane de euro) în 2021, de la 1.877,5 milioane de lei (388,1 milioane de euro) în 2020, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, în timp ce cheltuielile operaționale au crescut marginal.

Venitul net din dobânzi a crescut ușor cu 2,2% până la 2.422,1 milioane de lei (492,2 milioane de euro) în 2021, de la 2.371,0 milioane de lei (490,1 milioane de euro) în 2020, determinat de volume mai mari de credite și depozite atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate, parțial compensat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piața monetară.

“Colegii mei poartă zilnic 25.000 de conversații cu publicul, față în față, telefonic sau online, ceea ce, într-un an, ajunge să reprezinte peste 5 milioane de sfaturi, soluții și idei pentru un viitor mai bun. În ultimii ani am schimbat modul în care interacționăm cu clienții, vorbind despre inteligență financiară, despre decizii înțelepte pe care oamenii le pot lua pentru ei, pentru familiile lor sau pentru afacerile pe care le dețin.

2021 a fost un an mai bun, în ciuda pandemiei, pentru cele 5.600 de companii din România SA și România SRL, care au ales să crească împreună cu noi și să susțină peste 350.000 de locuri de muncă, precum și pentru cele 13.000 de familii care s-au mutat într-o nouă locuință. Le mulțumesc clienților pentru că au avut încredere în noi și le apreciem feedback-ul, care ne ajută să învățăm și să îmbunățim experiența BCR. Continuăm să fim un pilon de susținere a economiei și a societății și să investim în proiecte sustenabile de educație și tehnologie la scară largă.

De asemenea, susținem noul banking prin care ajutăm clienții să nu cheltuie mai mult decât câștigă, să fie echilibrați și să dețină controlul banilor, să afle cum să investească pentru a avea bunăstare pe termen lung”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Digitalizare accelerată și transformarea interacțiunilor cu clienții

• 56% din creditele de nevoi personale în 2021 au fost acordate 100% digital

• Creștere susținută, cu 44%, a tranzacțiilor în George față de 2020

• Vânzări digitale record prin George:

o 58% din totalul cardurilor de credit și 73% din totalul produselor de tipul descoperit de cont

o 97% din conturile de economii și peste 50% din depozite

o Peste 50% din sumele de credit rambursate anticipat (total sau parțial)

• George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi, ca reducere, clienților BCR care folosesc plata cu cardul, a ajuns la 600.000 de utilizatori.

• A continuat dezvoltarea sistemului de open banking prin parteneriate locale în diferite domenii: Sănătate (Regina Maria), Securitate (Bitdefender), Soluții digitale (semnătură digitală Trans Sped pentru persoane fizice și companii), Juridic (Avocatnet.ro) și Mobilitate (Splash).

Grijă pentru oameni

• Mii de clienți au primit în 2021 sfaturi de inteligență financiară în conversații directe prin intermediul unei platformei digitale care ajută colegii din rețea să ofere soluții personalizate.

• Capacitatea Contact Center-ului a crescut cu peste 50% pentru a răspunde mai rapid solicitărilor, odată cu migrarea la o nouă platformă digitală și deschiderea unor centre regionale la Timișoasa, Iași și București.

• Circa 45.000 de oameni și-au activat opțiunea de autentificare vocală biometrică prin telefon în doar două luni de la lansare, iar peste 35.000 dintre ei s-au autentificat cel puțin o dată.

• Soluții de plată pentru clienții care se confruntă cu dificultăți financiare – pot fi accesate direct din George pentru prelungirea perioadei de creditare cu până la 12 luni sau a perioadei de grație.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 9,4 miliarde de lei în 2021, în creștere cu 18% față de 2020, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 16% și de credite de nevoi personale mai ridicate cu 30% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 16,9% an pe an în 2021, în timp ce stocul de credite de consum (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 10% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 9,4 miliarde de lei în 2021, în creștere cu 7% față de 2020, dintre care mai mult de un sfert s-au îndreptat către investiții. A fost înregistrat un avans record de 18% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe segmentele companii mari și IMM, cât și pe sectorul public. De asemenea, valoarea finanțărilor prin programul IMM Invest au crescut cu 64% comparativ cu 2020, fiind susținute 2.200 de companii.

Finanțările acordate de BCR Leasing au crescut cu 35% în 2021, comparativ cu 2020, până la 1,5 miliarde de lei, oferind susținere antreprenorilor din toate domeniile de activitate.

Școala de Bani a organizat în 2021 sesiuni online de educație financiară și ateliere pentru 50.000 de adulți și copii. Platforma de educație antreprenorială BCR Școala de Business a ajuns la 7 cursuri gratuite, ce au în total 63 de capitole, peste 90 de materiale video și 85 de teste, după lansarea noului modul: Antreprenori în tehnologie, cum să construiești un produs viabil. INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 110 start-up-uri accelerate, odată cu cele 7 companii care au devenit alumni în grupa Scaleups 2021.

Performanța financiară a BCR în 2021

Venitul net din comisioane a crescut puternic cu 22,2% până la 867,9 milioane de lei (176,4 milioane de euro) în 2021, de la 710,0 milioane de lei (146,8 milioane de euro) în 2020, determinat de un volum mai mare de tranzacții.

Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 7,6% până la 383,5 milioane de lei (77,9 milioane de euro) în 2021, de la 356,5 milioane de lei (73,7 milioane de euro) în 2020, în principal datorită unei activități de tranzacționare mai extinse.

Venitul operațional a crescut cu 6,9% până la 3.791,7 milioane de lei (770,5 milioane de euro) în 2021, de la 3.546,3 milioane de lei (733,0 milioane de euro) în 2020, determinat de un volum de business mai mare.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.671,6 milioane de lei (339,7 milioane de euro) în 2021, similar cu nivelul de 1.668,8 milioane de lei (344,9 milioane de euro) din 2020, mai ales ca urmare a investițiilor mai mari în IT, parțial compensate de deconsolidarea subsidiarei CIT One, precum și de alte inițiative de eficientizare a activității.

Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 44,1% în 2021, față de 47,1% în 2020.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 228,4 milioane de lei (46,4 milioane de euro) în 2021, semnificativ mai redusă comparativ cu alocarea de 521,3 milioane de lei (107,7 milioane de euro) înregistrată în 2020. Această alocare a constat în principal din provizioane colective înregistrate pentru portofoliul de credite performante, ceea ce reflectă abordarea de risc prudentă a băncii în contextul actual.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 3,9% în decembrie 2021, în scădere față de 4,5% în decembrie 2020. Această evoluție reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor și al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail și corporate, precum și creșterea soldului de credite acordate clienților. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 138,2% în decembrie 2021.