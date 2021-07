BCR a înregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) în S1 2021, în creștere cu 38,5% față de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) în S1 2020, atât datorită performantei operaționale îmbunătățite în principal pe fondul unui volum de business mai mare, cât și a alocării de costuri cu riscul mai reduse, se arată într=un comunicat de presă remis de instituția de credit. Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 12,7% până la 1.012,5 milioane de lei (206,6 milioane de euro) în S1 2021, de la 898,2 milioane de lei (186,5 milioane de euro) în S1 2020, pe fondul unor venituri operaționale mai mari și al unor cheltuieli operaționale mai reduse.

“Continuăm să evoluăm la nivel de economie și societate, iar 2021 vine să ne arate că prin flexibilitate putem să ne dezvoltăm pe toate planurile – digitalizare, interacțiuni de calitate cu clienții și educație financiară. Vedem în prezent relansarea economiei și contextul favorabil, vedem proiecte noi, și ne implicăm în susținerea inițiativelor sustenabile. În această perioadă am comunicat intens cu clienții noștri legat de interesul lor în teme esențiale precum impactul climatic, inechitatea socială și educație. Împreună creăm abordări relevante pentru a capta oportunitatea de transformare pentru un viitor mai bun și echitabil. Ne așteptăm ca fondurile europene de peste 80 de miliarde de euro din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și din PNRR să fie impulsul de accelerare în evoluția țării noastre. Suntem pregătiți să contribuim viguros în acest proces pe diverse paliere, de la educație și elemente de proces până la cofinanțări și finanțări directe. Este oportunitatea unică de a face pasul către o economie și societate performantă și durabilă, iar succesul planurilor naționale reprezintă prioritatea critică pentru echipa BCR în următorii ani”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

• Deschiși pentru business cu impact

o Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (BCR) a crescut cu 10,7% an pe an la 30 iunie 2021

o Credite nou acordate în valoare de 4,2 miliarde de lei în S1 2021 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi

o 1 din 6 români care au accesat credite pentru locuințe și credite pentru achiziții de bunuri au folosit BCR

o Finanțări nou acordate pentru companiile active în România de 2,6 miliarde de lei în S1 2021, dintre care 37% reprezintă credite de investiții. Creștere cu peste 15% a finanțărilor pentru România SA și România SRL, fiind susținute 1.750 companii care creează 120.000 de locuri de muncă

o 1.000 de microîntreprinderi și 5 ONG-uri au fost finanțate prin BCR Social Finance în S1 2021

• Digitalizare accelerată

o 1,9 milioane de utilizatori de internet banking și mobile banking, din care peste 1,2 milioane de utilizatori activi de George, în creștere cu 39% față de S1 2020

o Noutăți relevante în ecosistemul George: Multibanking, George pentru antreprenori, vizualizare contribuții pensii, rambursare anticipată a ratelor de credit, cunoașterea clientelei și achiziția online de produse de securitate digitală

o România este pe locul 2 în Europa la numărul de tranzacții efectuate prin card, telefon sau alte dispozitive pentru plata călătoriilor în mijloacele de transport în comun. BCR a implementat această soluție de plată NFC (contactless) în 16 orașe din țară

Transformarea interacțiunilor cu clienții

• Banca a implementat un nou mod de funcționare la nivelul întregii rețele de sucursale, prin care clienții au acces exclusiv în baza unei programări telefonice sau online. Au fost înregistrate 3,7 milioane de programări din octombrie 2020 până în prezent, cu o medie de 20.000 de programări pe zi.

• Peste 40% din creditele de nevoi personale din S1 2021 au fost acordate 100% digital

• BCR a introdus un nou mod de interacțiune cu clienții, prin care echipele BCR din front-office utilizează sisteme digitalizate ce îi ajută să ofere soluții personalizate. 1.800 de consultanți BCR au utilizat aceste sisteme pentru a ajuta zeci de mii de oameni să ia decizii mai bune pentru planurile lor de viață.

• Banca susține digitalizarea IMM-urilor la nivel european, fiind singura companie din România recunoscută de Comisia Europeană în proiectul Digital Mentors-Volunteers, prin care 36 de voluntari BCR mentorează 58 de start-up-uri și ONG-uri din România pentru a crește nivelul de digitalizare al acestora. În plus, BCR face parte din proiectul european Leadership4SMEs, prin care au fost selectate 15 start-up-uri și IMM-uri europene care vor învăța cum să valorifice activele de proprietate intelectuală.

Digitalizare accelerată pentru alegeri financiare inteligente

• Noutăți relevante în ecosistemul George în primul semestru: George pentru antreprenori (microîntreprinderi), multibanking (opțiune prin care clienții își pot vizualiza toate conturile, inclusiv pe cele deținute la alte bănci), multiprofile (antreprenorii pot să își controleze atât conturile personale, cât și pe cele de business 100% online într-o singură aplicație), vizualizare contribuții la fondul de pensii (activul personal înregistrat în BCR Pensii, Pilonul 2 și Pilonul 3), rambursare anticipată a ratelor de credit, KYC (actualizarea datelor persoanelor online prin aplicație) și achiziția online de produse de securitate digitală (licență Bitdefender).

• Creștere susținută a tranzacțiilor și produselor digitale:

o 10 milioane de tranzacții în George, în creștere cu 55% față de S1 2020

o 50% din totalul cardurilor de credit, 60% din totalul produselor de tipul descoperit de cont și 20% din refinanțări sunt acordate digital prin George

o George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi, ca reducere, clienților BCR care folosesc plata cu cardul, a ajuns la 500.000 de utilizatori la un an de la lansare.

• 11,5 milioane de plăți prin card, telefon sau alte dispozitive în mijloacele de transport în comun în prima jumătate a anului, România fiind pe locul 2 în Europa, cu soluția de plată NFC (contactless) implementată de BCR în 16 orașe.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 4,2 miliarde de lei în S1 2021. Vânzările de credite ipotecare în lei au crescut cu 11,4% an pe an, în principal datorită produsului ipotecar Casa Mea care reprezintă 70% din total. BCR continuă să susțină creditul guvernamental Noua Casă, fondurile alocate băncii reprezentând 30% din totalul garanțiilor puse la dispoziție de Guvernul României pentru acest program. Volumele nou acordate de credite de consum au crescut cu 19,6%, iar descoperitul de cont și cardurile de credit cu 16,1% an la an față de aceeași perioadă a anului trecut. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 17,7% an pe an în S1 2021, în timp ce stocul de credite de consum a crescut cu 7,2% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 2,6 miliarde de lei în S1 2021, din care 37% au fost credite pentru investiții. Motorul principal a fost avansul stocului de finanțări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing), care a crescut cu 12,3% an pe an, atingând valoarea de 7,1 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro) la 30 iunie 2021, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi și pe dezvoltarea sectorului de leasing, precum și a participării BCR în programul IMM Invest. De asemenea, finanțarea sectorului public a crescut cu 21,5% an pe an, iar a companiilor mari cu 19,0% an pe an.

Finanțările acordate de BCR Leasing au crescut cu 45% în S1 2021, comparativ cu S1 2020, până la 800 de milioane de lei, oferind susținere antreprenorilor din toate domeniile de activitate. Prin programul Școala de Bani a organizat în primul semestru sesiuni online de educație financiară și ateliere pentru 20.000 de adulți și copii. Numărul total al celor care au participat în program a depășit 450.000. Programul de educație antreprenorială BCR Școala de Business a ajuns la peste 16.500 de utilizatori, cu noi cursuri lansate în platformă: Succesul în vânzări și ABC Juridic. În cadrul programului INNOVX-BCR au fost selectate 15 start-up-uri de tehnologie cu cifră de afaceri sau finanțare atrasă între 500.000 de euro și 1 milion de euro.

Venitul net din dobânzi a crescut ușor cu 0,7% până la 1.196,0 milioane de lei (244,0 milioane de euro) în S1 2021, de la 1.187,8 milioane de lei (246,6 milioane de euro) în S1 2020, determinat de volume mai mari de credite și depozite atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate, parțial compensat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piața monetară. Venitul net din comisioane a crescut puternic cu 21,4% până la 383,8 milioane de lei (78,3 milioane de euro) în S1 2021, de la 316,2 milioane de lei (65,6 milioane de euro) în S1 2020, determinat de un volum mai mare de tranzacții comparativ cu activitatea de business mai redusă și de măsurile implementate în vederea sprijinirii clienților în contextul pandemiei.

Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 21,8% până la 174,1 milioane de lei (35,5 milioane de euro) în S1 2021, de la 142,9 milioane de lei (29,7 milioane de euro) în S1 2020, în principal datorită unei activități de tranzacționare mai crescute. Venitul operațional a crescut cu 6,5% până la 1.814,3 milioane de lei (370,2 milioane de euro) în S1 2021, de la 1.703,5 milioane de lei (353,6 milioane de euro) în S1 2020, determinat de un volum de business mai mare.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 801,8 milioane de lei (163,6 milioane de euro) în S1 2021, în scădere cu 0,4% în comparație cu 805,3 milioane de lei (167,2 milioane de euro) în S1 2020, mai ales ca urmare a impactului pozitiv din deconsolidarea subsidiarei CIT One, cât și datorită contribuției anuale ușor mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2021. Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 44,2% în S1 2021, față de 47,3% în S1 2020.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 77,2 milioane de lei (15,8 milioane de euro) în S1 2021, semnificativ mai redusa comparativ cu alocarea de 169,9 milioane de lei (35,3 milioane de euro) înregistrată în S1 2020. Acest rezultat a fost determinat în principal de alocări de provizioane de portofoliu în S1 2021, reflectând abordarea de risc conservatoare a băncii, prin menținerea unei perspective prudente asupra anumitor industrii în contextul actual.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 4,3% în iunie 2021, ușor mai redusă față de 4,5% în decembrie 2020. Această evoluție reflectă trendul pozitiv al creditelor acordate clienților și a fost sprijinită, de asemenea, de o acumulare scăzută de noi credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane s-a situat la nivelul de 125,3% în iunie 2021.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 21,95% în mai 2021, semnificativ peste cerințele Băncii Naționale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 21,4% (Grup BCR, după capitalizarea profitului pe 2020) în decembrie 2020 reflectă clar puternicele poziții de capital și finanțare ale BCR.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut cu 4,3% până la 44.872,5 milioane de lei (9.105,6 milioane de euro) la data de 30 iunie 2021 de la 43.002,5 milioane de lei (8.833,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2020, susținute de creșteri atât în creditarea retail (+3,0% față de decembrie 2020), cât și în cea corporate (+5,1% față de decembrie 2020).

Depozitele de la clienți au scăzut cu 0,3% până la 64.712,5 milioane de lei (13.131,6 milioane de euro) la data de 30 iunie 2021 de la 64.876,8 milioane de lei (13.326,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2020, susținute de creșterea depozitelor retail (+1,7% față de decembrie 2020), în timp ce depozitele corporate au scăzut cu 4,9% față de 31 decembrie 2020.