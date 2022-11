BCR a înregistrat un profit net de 1.539,7 milioane de lei (312,0 milioane de euro) în intervalul ianuarie – septembrie 2022, în creștere cu 34,8% față de 1.141,8 milioane de lei (232,5 milioane de euro) în trimestrul al treilea din 2021, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de continuarea creșterii puternice a creditării, se arată într-un comunicat de presă remis de bancă.

„Fiecare interacțiune cu clienții ne-a arătat că 2022 este un an al transformărilor, anul în care vorbim despre cum schimbarea este o investiție pentru obținerea echilibrului financiar pe termen lung. Discuțiile cu oamenii despre temeri, oportunități și soluții, ne-au arătat că există deschidere pentru creșterea rezilienței și evoluție. Toate aceste conversații ne sunt inspirație pentru proiectele de incluziune financiară, dar și pentru produsele și serviciile pe care le dezvoltăm. În același timp, ele sunt și o sursă de motivație pentru colegii mei, cărora le sunt recunoscător pentru grija reală de care dau dovadă în fiecare zi. Capitalizarea bună și rezultatele pe care le avem arată capacitatea noastră de a susține economia, dar și faptul că suntem un pilon de stabilitate și predictibilitate. Mărturie stau cele peste 316.000 de locuri de muncă în menținerea cărora ne-am implicat direct, prin finanțarea a peste 5.300 de companii, cu mai mult de un sfert dintre credite alocate investițiilor. Suntem aici să punem la dispoziția clienților toate resursele pe care le avem pentru a consolida potențialul de creștere și adaptare la noul context: de la educație antreprenorială, financiară și digitală, la diagnostic financiar și plan personalizat de sănătate financiară, la consiliere pentru accesare de finanțări guvernamentale și fonduri europene”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 24,7% până la 1.966,6 milioane de lei (398,5 milioane de euro) în 1-9 2022, de la 1.576,7 milioane de lei (321,0 milioane de euro) în 1-9 2021, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate. Venitul net din dobânzi a crescut cu 16,9% până la 2.102,1 milioane de lei (426,0 milioane de euro) în 1-9 2022, de la 1.797,6 milioane de lei (366,0 milioane de euro) în 1-9 2021, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

Venitul net din comisioane a crescut cu 11,8% până la 693,3 milioane de lei (140,5 milioane de euro) în 1-9 2022, de la 620,0 milioane de lei (126,2 milioane de euro) în 1-9 2021, determinat de un venit din comisioane mai mare pe toate categoriile de comisioane. Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 69,4% până la 452,9 milioane de lei (91,8 milioane de euro) în 1-9 2022, de la 267,4 milioane de lei (54,4 milioane de euro) în 1-9 2021, datorită unei activități de tranzacționare mai crescute.

Venitul operațional a crescut cu 19,7% până la 3.324,5 milioane de lei (673,7 milioane de euro) în 1-9 2022, de la 2.776,9 milioane de lei (565,3 milioane de euro) în 1-9 2021, determinat de toate componentele principale de venituri. Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.357,9 milioane de lei (275,2 milioane de euro) în 1-9 2022, în creștere cu 13,1% în comparație cu 1.200,2 milioane de lei (244,3 milioane de euro) în 1-9 2021, determinat în principal de contribuția anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022 cât și de cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli administrative mai mari generate de mediul inflaționist. În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 40,8% în 1-9 2022, față de 43,2% în 1-9 2021.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de provizion de 291,8 milioane de lei (59,1 milioane de euro) în 1-9 2022, comparativ cu o alocare de 70.0 milioane de lei (14,3 milioane de euro) în 1-9 2021. Această alocare a constat în principal din provizioane de portofoliu și a fost determinată în principal de actualizarea parametrilor de risc, inclusiv a așteptărilor actuale asupra evoluției mediului macroeconomic.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,8% în septembrie 2022, în scădere semnificativă față de 3,9% în decembrie 2021. Această evoluție reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor pe ambele segmente retail și corporate, precum și creșterea soldului de credite acordate clienților. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante a atins nivelul de 172% în septembrie 2022.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 20,5% în august 2022, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 18,7% (Grup BCR, după capitalizarea profitului) în iunie 2022 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 13,2% până la 54.202,8 milioane de lei (10.952,3 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2022 de la 47.868,5 milioane de lei (9.672,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, susținute de creșteri atât în creditarea retail (+5,2% față de decembrie 2021, până la 28.348,4 milioane lei), cât și în cea corporate (+23,0% față de decembrie 2021, până la 25.518,8 milioane lei).

Depozitele de la clienți au crescut ușor cu 0,9% până la 73.120,6 milioane de lei (14.774,8 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2022 de la 72.458,4 milioane de lei (14.641,0 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de o reducere a depozitelor retail (-5,3% față de 31 decembrie 2021, până la 43.726,4 milioane lei) compensată de creșterea depozitelor corporate (+9,9% față de 31 decembrie 2021, până la 26.405,8 milioane lei).

Impactul în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 7,7 miliarde de lei în 1-9 2022, în creștere cu 9% an pe an, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 35,4% și de credite de nevoi personale mai ridicate cu 8,4% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 14,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 8,6% an pe an la data de 30 septembrie 2022.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 11,6 miliarde de lei în 1-9 2022, de 2,5 ori mai mult decât în 1-9 2021, dintre care peste un sfert sunt destinate investițiilor. A fost înregistrat un avans de 29,5% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM și sector public. Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a crescut cu peste 20% în primele nouă luni ale anului 2022, comparativ cu perioada similară din 2021, depășind valoarea de 3,3 miliarde de lei.

Școala de Bani a continuat să organizeze sesiuni online și offline de educație financiară pentru adulți și copii, iar numărul total al celor care au participat în program a depășit astfel 520.000. INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 136 start-up-uri accelerate, odată cu companiile care au devenit alumni în grupa Scaleups din 2022. În luna octombrie, 10 businessuri de tehnologie din cadrul InnovX-BCR au fost selectate să participe la unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din CEE, Wolves Summit. Toate cele 10 companii din delegația InnovX-BCR au fost invitate să-și prezinte inovațiile, iar trei dintre acestea au și câștigat premii importante pentru sesiunea de pitching.

Bornele creditării

* Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 16,4% an pe an la 30 septembrie 2022

* Credite nou acordate în valoare de 7,7 miliarde de lei în 1-9 2022 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi. În același timp, BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 11,6 miliarde de lei în 1-9 2022, dintre care mai mult de un sfert sunt destinate investițiilor. Peste 5.300 de companii care creează mai mult de 316.000 de locuri de muncă au fost finanțate astfel

* Sprijin pentru antreprenori: Stocul de finanțări acordate sectorului IMM în creștere cu 28,9% an pe an la 30 septembrie 2022

Bornele digitalizării

* 2,11 milioane de utilizatori de internet banking și mobile banking, dintre care peste 1,6 milioane de utilizatori activi de George, în creștere cu 28% an pe an

* Vânzări digitale record prin George: 99% din conturile de economii și peste 60% din depozite sunt deschise prin intermediul aplicației. Clienții au posibilitatea de a rambursa anticipat creditele în George, peste 60% din volumele rambursate fiind accesate prin această funcționalitate. Clienții pot primi în mesageria aplicației George documentația și dovada pentru închiderea creditelor, dar și instrucțiuni pentru radierea ipotecii pentru creditele cu ipotecă

* Peste 127.000 de companii înrolate în George pentru afaceri, platformă ce include un pachet complet: Digital Onboarding, Digital Overdraft și autentificare unică pentru operațiuni de business și personale

* Chatbot-ul ADA, asistentul virtual BCR, disponibil pe www.bcr.ro/ADA, a purtat peste 277.000 de conversații, iar în aproximativ 32% dintre acestea a oferit informații personalizate (self service). ADA are în prezent peste 40 de programe de finanțare mapate și a discutat în primele nouă luni din 2022 cu peste 7.000 de antreprenori pentru a-i ajuta în identificarea programelor de finanțare active care se pretează nevoilor de dezvoltare ale acestora

* BCR este prima bancă din România care oferă copiilor și adolescenților posibilitatea de a deschide 100% online relația cu banca, alături de părinți. Procesul de deschidere este disponibil pe platforma de digital banking George și se parcurge gratuit și rapid, în aproximativ 10 minute, cu semnătură digitală și card digital activat imediat. De la lansare, 3.000 de copii și-au deschis conturi George alături de părinți.

* În mai puțin de un an de la disponibilitatea opțiunii de autentificare vocală biometrică prin telefon, peste 200.000 de clienți s-au autentificat cel puțin o dată prin intermediul acesteia

* George construiește în prezent premisele investițiilor digitale, prin semnarea digitală a contractului de investiții, direct din aplicație și tranzacționarea fondurilor de investiții internaționale 100% online prin George web și aplicația George

Bornele sustenabilității și dezvoltării durabile

* Creditul verde ipotecar ’Casa Mea NaturA’ a avut o pondere de aproximativ 40% din volumul total de credite ipotecare acordate de BCR în primele nouă luni ale lui 2022. Creditul se acordă pentru imobilele cu certificate energetic A sau pentru locuințe verzi certificate de Romanian Green Building Council

* BCR Social Finance este alături de cei care vor să își continue studiile, prin lansarea StudyUP, un produs de finanțare care facilitează accesarea programelor de învățământ la nivel de facultate, masterat, doctorat sau cursuri de specializare în România. StudyUP beneficiază de o garanție de 80% oferită de Fondul European de Investiții, cu o perioadă de grație de până la 42 de luni și are un proces simplificat de aprobare

* BCR și Școala de Bani, alături de FabLab și Asociația Edupedu, au lansat la Câmpulung programul LifeLab, un proiect inovator care își propune să aducă în sistemul școlar un format de educație practic, prin care noțiunile de educație financiară sunt introduse în predarea mai multor materii, de la clasa 0 la clasa a XII-a. Astfel, profesorii, indiferent de specializarea lor, sunt sprijiniți să devină “profesori de viață” și își susțin elevii să-și îndeplinească dorințele prin educație financiară