BCR a înregistrat un profit net de 1.042,1 milioane de lei (210,7 milioane de euro) în S1 2022, în creștere cu 50,9% față de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) în S1 2021, datorită unei performanțe operative îmbunătățite, susținută de continuarea creșterii puternice a creditării, potrivit băncii.

Recent, BCR a primit titlul de „Cea mai bună bancă din România în 2022” din partea Euromoney, pentru performanțele realizate în ultimul an, pentru produsele și experiențele bancare pe care le oferă și pentru grija pe care o arată tuturor clienților.

„Am căutat mereu în relația cu clienții noștri să îi ajutăm să ia deciziile cele mai bune în contextul situației lor financiare. Ne ghidăm după principii solide și nu pierdem din vedere obiectivul general pentru 2022: dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale care sprijină reziliența și creșterea nivelului de educație financiară în rândul oamenilor. Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în primele șase luni ale anului este despre bunătate și generozitate, despre bunăvoință, acțiuni concrete și valori comune. Sunt mândru de ceea ce au realizat colegii mei, care au dat dovadă de caractere puternice. Este un lucru deosebit să fii zilnic față în față cu clienții și să le calmezi îngrijorările în aceste vremuri incerte, oferidu-le solutii și acțiuni responsabile în legătură cu finanțele proprii.

Continuăm să avem un rol activ și să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a mediului antreprenorial, astfel încât să creăm și să protejăm locurile de muncă. În același timp, reziliența clienților noștri din diferite sectoare de activitate ne este sursă de inspirație. Susținem activ programele de finanțare guvernamentale și credem în rolul esențial al finanțărilor europene în dezvoltarea sectoarelor strategice ale României. Avem nevoie de reforme structurale și investiții majore ca să creăm locuri de muncă și venituri ce susțin o economie funcțională”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Potrivit băncii, rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 25,2% până la 1.268,1 milioane de lei (256,4 milioane de euro) în S1 2022, de la 1.012,5 milioane de lei (206,6 milioane de euro) în S1 2021, pe fondul unor venituri operaționale mai mari, parțial compensate de cheltuieli operaționale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 13,9% până la 1.362,5 milioane de lei (275,5 milioane de euro) în S1 2022, de la 1.196,0 milioane de lei (244,0 milioane de euro) în S1 2021, determinat de un volum mai mare de business atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

Venitul net din comisioane a crescut cu 17,6% până la 451,3 milioane de lei (91,2 milioane de euro) în S1 2022, de la 383,8 milioane de lei (78,3 milioane de euro) în S1 2021, determinat de un venit din comisioane mai mare pe toate categoriile de comisioane.

Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 73,8% până la 302,5 milioane de lei (61,2 milioane de euro) în S1 2022, de la 174,1 milioane de lei (35,5 milioane de euro) în S1 2021, datorită unei activități de tranzacționare mai crescute.

Venitul operațional a crescut cu 19,6% până la 2.169,5 milioane de lei (438,7 milioane de euro) în S1 2022, de la 1.814,3 milioane de lei (370,2 milioane de euro) în S1 2021, determinat de toate componentele principale de venituri.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 901,4 milioane de lei (182,3 milioane de euro) în S1 2022, în creștere cu 12,4% în comparație cu 801,8 milioane de lei (163,6 milioane de euro) în S1 2021, determinat în principal de contribuția anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022 și de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflaționist. Cu toate acestea, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 41,5% în S1 2022, față de 44,2% în S1 2021.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de provizion de 209,4 milioane de lei (42,3 milioane de euro) în S1 2022, comparativ cu o alocare de 77,2 milioane de lei (15,8 milioane de euro) în S1 2021. Acest rezultat a fost influențat în principal de implementarea unor reguli suplimentare mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9, aplicabile clienților din industrii potențial afectate de mediul de operare și contextul geopolitic actual. În al doilea rând, parametrii de risc au fost actualizați pentru a reflecta abordarea prudentă a băncii în ceea ce privește evoluția actuală și anticipată a mediului macroeconomic.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 3,5% în iunie 2022, în scădere față de 3,9% în decembrie 2021. Această evoluție reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor pe ambele segmente retail și corporate, precum și creșterea soldului de credite acordate clienților. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 149,5% în iunie 2022.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 19,1% în mai 2022, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,4% (Grup BCR, după capitalizarea profitului) în decembrie 2021 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 10,0% până la 52.631,5 milioane de lei (10.640,4 milioane de euro) la data de 30 iunie 2022 de la 47.868,5 milioane de lei (9.672,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, susținute de creșteri atât în creditarea retail (+4,6% față de decembrie 2021, până la 28.188,2 milioane lei), cât și în cea corporate (+15,6% față de decembrie 2021, până la 23.999,9 milioane lei).

Depozitele de la clienți au scăzut ușor cu 2,7% până la 70.476,4 milioane de lei (14.248,0 milioane de euro) la data de 30 iunie 2022 de la 72.458,4 milioane de lei (14.641,0 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de o ușoară reducere a depozitelor retail (-3,8% față de 31 decembrie 2021, până la 44.422,5 milioane lei), în timp ce depozitele corporate au rămas stabile (-0,1% față de 31 decembrie 2021, până la 24.003,6 milioane lei).

Digitalizare accelerată și transformarea interacțiunilor cu clienții

• BCR este prima bancă din România acreditată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru procesul de deschidere a contului online pe platforma George. Operațiunea durează aproximativ 10 minute și include verificarea numărului de telefon furnizat, fotografierea și trimiterea cărții de identitate, realizarea unei fotografii de profil, inițierea unui apel video și semnarea electronică calificată a contractului digital de cont

• 73% din creditele noi de nevoi personale în S1 2022 au fost acordate pe flux 100% digital, față de 44% în S1 2021

• Lansate în ecosistemul George în 2020 ca produse unice pe piața bancară, 75% din totalul cardurilor de credit și 73% din totalul produselor de tipul descoperit de cont sunt acordate în S1 2022 prin George

• Vânzări digitale record prin George: 98% din conturile de economii și peste 60% din depozite sunt deschise prin George, iar peste 58% din sumele de credit rambursate anticipat (total sau parțial) sunt operate prin intermediul aplicației

• În luna iunie au fost acordate primele credite de nevoi personale cu coplătitor, flux unic în piața de creditare digitală din România

• Am continuat în S1 2022 să aducem noi elemente în experiența digitală de achiziție a unei locuințe și alături de aplicația Casa mea, lansată în 2019, prin care clienții pot trimite documente către bancă făra a fi nevoie să meargă într-o sucursală, am adus și posibilitatea unei simulări avansate, prin care clienții pot afla în mai puțin de 10 minute suma de credit și condițiile de cost pentru un credit de achiziție locuință

• Peste 62 milioane de tranzacții cu plăți digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii trei ani, dintre care peste 18 milioane numai în S1 2022, în creștere cu 63% față de aceeași perioadă a anului trecut. BCR a implementat soluția de plată contactless în 16 orașe din România

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 5 miliarde de lei în S1 2022, în creștere cu 17,8% an pe an, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 42,8% și de credite de nevoi personale mai ridicate cu 22,7% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 18,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 10,2% an pe an la data de 30 iunie 2022.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 8,1 miliarde de lei în S1 2022, mai mult decât triplu față de S1 2021, dintre care un sfert sunt destinate investițiilor. A fost înregistrat un avans record de 29,9% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM și sector public. În cadrul programelor de finanțare cu garanția statului dedicate sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM Invest, IMM Prod, Rural Invest, Garant Construct), BCR a aprobat 1.654 de credite în valoare totală de 1,4 miliarde de lei în S1 2022.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a crescut cu peste 15% în S1 2022, comparativ cu S1 2021, depășind valoarea de 3 miliarde de lei.

Școala de Bani a organizat în prima parte a anului 2022 sesiuni online și offline de educație financiară pentru aproape 50.000 de adulți și copii. Numărul total al celor care au participat în program a depășit astfel 500.000. Platforma de educație financiară și-a diversificat oferta de cursuri cu un nou modul ”Ghid ecofinanciar: cum să consumi responsabil?”, ce adresează comportamentele fiecăruia în relație cu obiceiurile de consum și bugetul.

Platforma de educație antreprenorială BCR Școala de Business a atins nivelul de 20.000 de utilizatori (antreprenori, manageri, liberi profesioniști, profesori și studenți) care au cont pe platformă. Platforma cuprinde în prezent 8 cursuri, ce au în total 73 de module, peste 100 de materiale video și 95 de teste, și a lansat un curs pentru antreprenorii aflați la început de drum: 10 sfaturi pentru startup-uri de succes, realizat împreună cu Iancu Guda. INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 126 start-up-uri accelerate, odată cu companiile care au devenit alumni în prima grupă Startups din 2022.

În luna iunie 2022, opt businessuri de tehnologie din cadrul InnovX-BCR au participat la cel mai important eveniment dedicat investițiilor străine directe din Statele Unite: SelectUSA Investment Summit. Două dintre acestea au câștigat premii la concursurile de pitching din cadrul acestui Summit, la categoriile Cybersecurity și Fintech.