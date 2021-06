Platforma BCR Școala de Business pune la dispoziția utilizatorilor un curs nou, despre „Succesul în vânzări: de la pitch la crearea de valoare”, ce include 7 module, cu 18 materiale video și 24 de chestionare, care vin în ajutorul tuturor celor care sunt interesați să-și îmbunătățească abilitățile de vânzare, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Cursul a fost dezvoltat împreună cu Trend Consult, companie antreprenorială cu acționariat 100% român, cu expertiză în soluții pentru oamenii de vânzări, care de-a lungul timpului și-a extins activitatea către consultanță, training, evenimente și experiențe digitale în zone cheie de business, de la leadership, cultură organizațională și până la experiența clienților și gestionarea abilităților intra și interpersonale.

Noul curs din cadrul BCR Școala de Business este susținut de către Marius Decuseară-Brandenburg, Senior Partner Trend Consult, și urmează o serie de lecții și practici despre influențarea deciziei de cumpărare, printr-o mai bună înțelegere a nevoilor clienților, dar și prin gestionarea obiecțiilor acestora, cu o atenție sporită în dezvoltarea unei oferte personalizate.

„Lansarea cursului de vânzări pe platforma BCR Școala de Business este un moment așteptat și solicitat de antreprenori, pe care, personal, îl consider necesar în contextul actual, în care experiența de vânzare se mută tot mai mult în online. Pentru că mai departe de construirea unei strategii omnichannel, cred că este nevoie să ne uităm la contactul uman și la cum au evoluat tehnicile de vânzare în contextul digitalizării, pornind de la schimbarea comportamentului consumatorului și înțelegerea nevoilor clienților. Pentru mine, vânzarea rămâne o experiență, care are la bază curiozitatea și pasiunea. Consider că este foarte important cum îi faci pe clienți să se simtă, astfel încât să le câștigi încrederea, să îi fidelizezi și să recomande mai departe produsul și afacerea ta. Iar, pentru asta, un bun vânzător trebuie să știe să își adapteze discursul, să fie gata să răspundă la întrebările despre diferențierea produsului pe piață și să poată oferi o experiență personalizată, memorabilă, dupa care tânjim cu toții”, a declarat Dana Dima, Vicepreședinte Retail & Private Banking BCR.

„A vinde cu succes înseamnă să creezi valoare pentru partenerii tăi de afaceri. Iar ca să oferi valoare reală trebuie să îți dorești să construiești o cultură superioară a serviciilor, care, de cele mai multe ori, se bazează pe curiozitate și dorința de a acumula informații, pe înțelegerea nevoilor clientului și empatie, dar, mai ales, pe respectarea promisiunilor. De-a lungul anilor, am descoperit că succesul în vânzări are la bază credibilitatea pe care o ai în fața clientului, iar aceasta se construiește cu tenacitate, pas cu pas. Micile eșecuri sunt inevitabile, însă pentru un vânzător trebuie să fie lecții de viață, pe care să le folosească drept resursă pentru reușită. Sunt încântat că alături de programul BCR Școala de Business am ocazia să împărtășesc, cu antreprenorii români și cu toți cei interesați, cele mai bune practici în vânzări, care se bazează pe profesionalism și etică în afaceri, pentru că relația client – vânzător se clădește cu integritate, valori și principii sănătoase”, a susținut Marius Decuseară-Brandenburg, Senior Partner Trend Consult.

Cele 7 module ale cursului „Succesul în vânzări: de la pitch la crearea de valoare” îi ajută pe cei interesați de vânzări și de lumea afacerilor să își definească stilul de vânzare, cu cele mai bune sfaturi și practici ce abordează următoarele teme:

1. Decizia de cumpărare – Cum ia clientul decizii de cumpărare și care este rolul vânzătorului în acest proces?

2. Procesul de cumpărare și procesul de vânzare – Cum gestionăm aceste două procese din poziția de vânzător?

3. Prospectarea – Importanța acesteia și modul eficient de implementare

4. Înțelegera nevoilor clientului – Cum gestionezi oportunitățile ce apar dinspre nevoile clientului

5. Prezentarea ofertei – Flexibilitatea vânzătorului și adaptarea ofertei la nevoile clientului

6. Gestionarea obiecțiilor – Cum îți crești șansele de reușită a vânzării în cazul obiecțiilor clientului?

7. Închiderea vânzării – Ce trebuie să ții cont la încheierea discuției pentru a încheia cu succes vânzarea

La doar un an de la lansare, platforma BCR Școala de Business a ajuns la peste 16.000 de utilizatori, antreprenori, manageri, liber profesionști, profesori și studenți care doresc să se pregătească pentru o aventură în lumea businessului.

BCR Școala de Business este o platformă online cu lecții și sfaturi practice de business pentru antreprenorii aflați la început de drum, dar și pentru cei experimentați, unde aceștia pot învăța cum să își completeze abilitățile native și simțul afacerilor cu cunoștințele necesare pentru a avea un business inteligent. Platforma cuprinde în prezent 5 cursuri, ce au în total 38 de capitole, 70 de materiale video și 64 de teste.