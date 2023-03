BCR a înregistrat un profit net de 1.745,9 milioane de lei (354,0 milioane de euro) în 2022, în creștere cu 23,8% față de 1.409,8 milioane de lei (286,5 milioane de euro) în 2021, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de continuarea creșterii puternice a creditării, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Impactul BCR în economie

• Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 15,6% an pe an la 31 decembrie 2022.

• Credite nou acordate în valoare de 9,5 miliarde de lei în 2022 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi.

• Peste 202.000 finanțări pentru persoane fizice, dintre care 130.000 de clienți au accesat un credit de nevoi personale și 11.000 de familii au achiziționat o locuință prin credit ipotecar de la BCR.

• BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 15,6 miliarde de lei în 2022, dintre care o treime sunt destinate investițiilor. Numai pentru sectorul IMM, stocul de finanțări a crescut cu 22,9% an pe an.

• În același timp, stocul de credite acordate microîntreprinderilor a crescut cu 40,5%.

• Peste 6.500 de companii, care creează mai mult de 360.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR doar în 2022.

• 1.600 de microîntreprinderi și 32 de ONG-uri au fost finanțate de către BCR Social Finance. Astfel, au fost susținute 250.000 de persoane și 5.500 de locuri de muncă.

Digitalizare accelerată

• 2,14 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care 1,64 milioane sunt utilizatori ai aplicației George mobile, cu o creștere de 22% an pe an.

• 62% din totalul produselor BCR (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) sunt acordate pe flux 100% digital.

• Utilizatorii George au posibilitatea să aplice digital pentru investiții recurente 100% online, atât în fondurile naționale, cât și internaționale, prin produsul Capital Plan. Clienții care sunt deja utilizatori ai platformei de brokeraj BCR Broker își pot gestiona direct din George portofoliul investițional.

• Clienții BCR pot alege între șapte produse de protecție și asigurare disponibile pe flux 100% digital. Aproximativ 180.000 de clienți au achiziționat un astfel de produs de la momentul disponibilității acestora în George.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă

• Creditul verde ipotecar ’Casa Mea NaturA’ a avut o pondere de aproximativ 42% din volumul total de credite ipotecare standard acordate de BCR în 2022, cu o valoarea totală a finanțărilor de 1,225.0 miliarde de lei (250 milioane de euro). Creditul se acordă pentru imobilele cu certificate energetic A sau pentru locuințe verzi certificate de Romanian Green Building Council

• Peste 784 milioane de lei (160 milioane de euro) în finanțări verzi (energii regenerabile, eficiență energetică și clădiri verzi), în creștere cu 94% față de 2021

„În 2022, am continuat să fim alături de clienții noștri și să oferim soluții pentru a ne adapta noilor realități economice prin decizii informate, în timp ce Școala de Bani, programul nostru de educație financiară, a ajuns la 600.000 de oameni. Am încurajat comportamentul responsabil în relația cu banii și finanțările predictibile, prin creditare în lei, cu rate fixe împreună cu asigurare de viață și venit, așa cum am făcut-o constant în ultimii ani. Cu 100% din producția nouă de credite negarantate BCR beneficiind de dobândă fixă pe toată perioada, iar 75% din producția nouă pe creditele standard BCR cu dobândă fixă în primii 5-10 ani, 2022 a fost momentul în care recomandările noastre prudențiale și-au dovedit eficiența și validitatea pentru clienți. De altfel, ultimii ani ne-au adus pe toți în fața unei succesiuni de șocuri, într-un climat de incertitudine economică. În acest context, ne-am asumat și am evoluat în rolul nostru de a fi în serviciul oamenilor și al economiei, de a oferi un reper de predictibilitate, stabilitate și reziliență. Rezultatele obținute sunt o confirmare a încrederii cu care ne-au investit cei aproximativ 3 milioane de clienți și sunt susținute de 5.300 de colegi din BCR, care reușesc să facă o diferență de mai bine în societate în fiecare zi. Reprezintă contribuția reală și recunoscută pe care o oferim tuturor partenerilor noștri, iar asta ne impune să continuăm investițiile în educație, digitalizare și dezvoltarea capitalului uman. Vom mobiliza resurse pentru a facilita tranziția către o economie verde și digitală, care îi ajută pe antreprenorii români să fie relevanți pe lanțul valoric internațional. În același timp, sprijinim și oferim consiliere pentru absorția fondurilor europene și naționale, ca pas esențial în constructia durabilă a României inclusiv prin crearea de locuri de muncă. În 2022, avem peste 202.000 clienți persoane fizice care ne-au ales produsele de finanțare și 6.500 de companii finanțate, care asigură peste 360.000 de locuri de muncă. Credem că dezvoltarea prosperității în societate este despre colaborare, despre ce putem să facem împreună. Iar, la BCR, clienți și colegi deopotrivă, construim sustenabil, in fiecare zi, sănătate financiară la nivel personal, de business și comunitate”, a subliniat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Digitalizare accelerată și transformarea interacțiunilor cu clienții

• Vânzări digitale record în George

o Creștere susținută, cu 30%, a tranzacțiilor în George față de 2021

o Vânzări digitale record:

▪ 76% din creditele noi de nevoi personale în 2022 au fost acordate pe flux 100% digital, față de 56% in 2021

▪ 78% din totalul cardurilor de credit și 77% din totalul produselor de tipul descoperit de cont

▪ 99% din conturile de economii și peste 66% din depozite

▪ Peste 60% din sumele de credit rambursate anticipat în George (total sau parțial)

o George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi clienților BCR care folosesc plata cu cardul, a ajuns la peste 860.000 de utilizatori, în creștere cu 40% față de 2021. Peste 5,4 milioane de lei s-au întors înapoi în buzunarul clienților BCR prin acest sistem de cumpărături inteligent, care asigură discounturi la peste 100 de comercianți din domenii variate – hypermarketuri, magazine IT&C, benzinării, farmacii, librării și multe altele.

o A continuat dezvoltarea sistemului de open banking prin parteneriate locale în diferite domenii: Sănătate (MedLife, Regina Maria), Securitate cibernetică (Bitdefender), Soluții digitale (semnătură digitală Trans Sped pentru persoane fizice și companii), Juridic (Avocatnet.ro), Mobilitate (Splash), Servicii (Edenred), Online Payments (Global Payments), Leasing (Financiar Auto, Echipamente), Telecomunicații (Vodafone) și Soluții de facturare (Banqup).

• Premiere absolute în George

o Peste 21% dintre clienții care au întâmpinat dificultăți financiare au ales să apeleze la opțiunea de restructurare și finanțare pentru dificultăți financiare pe flux 100% digital, disponibilă în George, de unde au obținut o soluție în mai puțin de 5 minute.

o Simularea digitală în George a unui calcul al ofertei pentru un credit de achiziție a unui imobil. Peste 4000 de clienți au beneficiat de această soluție în 2022, fără să vină la bancă.

o Credit de consum cu un co-plătitor – proces unic pe piața de creditare din România, prin care un client poate obține un credit nou de consum împreună cu un co-plătitor pe flux 100% digital.

o Peste 5.300 de copii și adolescenți și-au deschis 100% online un cont bancar George în perioada octombrie – decembrie 2022. BCR pune la dispoziția părinților și a copiilor, a celor sub 14 ani și a adolescenților de până la 18 ani, un instrument necesar în procesul de educație financiară, care le dă posibilitatea de a deschide un cont bancar pentru copii 100% digital, fără deplasare la bancă.

• Peste 88 milioane de tranzacții cu plăți digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii patru ani, dintre care peste 40,8 milioane numai în 2022, în creștere cu 56% față de 2021. BCR a implementat soluția de plată contactless în 17 orașe din România, inclusiv București.

• Peste 35.000 de persoane au beneficiat în 2022 de un diagnostic al situației financiare în unitățile BCR. Prin acest demers de consiliere financiară, care poate fi accesat gratuit, de oricine, client BCR sau nu, ne dorim să oferim românilor perspectiva pe termen lung a planificării financiare și necesitatea prevenției pentru situații neprevăzute.

• BCR a continuat dezvoltarea unităților pe baza unui model ce transformă agenția bancară într-un centru de dialog financiar. Am deschis nouă astfel de hub-uri noi în Constanța, Făgăraș, Zalău, Braila, Cluj-Napoca, Timișoara, Galați, Călărași și Mehedinți, urmând planul investițional atât în modernizarea spațiului, cât și prin echiparea cu tehnologie de ultimă generație.

• Operațiunile contactless de retragere numerar de la bancomatele și multifuncționalele BCR sunt implementate la 434 echipamente BCR din întreaga țară. Iar, din luna septembrie, retragerea numerarului în euro este disponibilă la 328 de ATM-uri de pe teritoriul României.

• Capacitatea Contact Center-ului a crescut în 2022 prin cele cinci centre regionale din București, Ploiești, Timișoara, Iași și Sibiu. Au fost rezolvate peste 3,6 milioane de solicitări primite din partea clienților persoane fizice și companii, în creștere cu 65% față de 2021.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 9,5 miliarde de lei în 2022, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 20,7% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 10,6% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 5,7% an pe an la data de 31 decembrie 2022.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 15,6 miliarde de lei în 2022, cu 65% mai mult decât în 2021, dintre care o treime sunt destinate investițiilor. A fost înregistrat un avans de 25,5% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe toate segmentele de clienți.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a crescut cu peste 32%, comparativ cu 2021 până la 1,95 miliarde de lei, oferind susținere antreprenorilor din toate domeniile de activitate. Școala de Bani a continuat să organizeze sesiuni online și offline de educație financiară pentru adulți și copii, iar numărul total al celor care au participat în program a depășit 600.000. INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 152 de companii accelerate, din 2.054 de aplicanți la program.

În plus, în 2022, InnovX-BCR a lansat și finalizat cu success primul program dedicat fondurilor de investiții de tip capital venture (VC), din CEE. Șase din cele 14 echipe participante în program au devenit alumni și urmează să deschidă fonduri de investiții de tip venture capital, pentru a investi 155 de milioane de euro în următorii ani în startup-uri de tehnologie din Europa Centrală și de Est, cu accent pe piața românească.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de provizion de 393,8 milioane de lei (79,8 milioane de euro) în 2022, comparativ cu o alocare de 228,4 milioane de lei (46,4 milioane de euro) în 2021. Alocarea a constat în principal din provizioane de portofoliu, reflectând abordarea prudențială a băncii pe fondul contextului operațional și geopolitic actual. Aceasta a însemnat scenarii macroeconomice actualizate, parametri de risc reestimați și reguli suplimentare mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,8% în decembrie 2022, în scădere semnificativă față de 3,9% în decembrie 2021. Această evoluție reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor pe ambele segmente retail și corporate, precum și creșterea soldului de credite acordate clienților. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 171,4% în decembrie 2022.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 22,1% in decembrie 2022, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,8% (Grup BCR) în decembrie 2022 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 15,6% până la 55.328,5 milioane de lei (11.178,6 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022 de la 47.868,5 milioane de lei (9.672,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, susținute de creșteri atât în creditarea retail (+4,1% față de decembrie 2021, până la 28.062,2 milioane lei), cât și în cea corporate (+25,5% față de decembrie 2021, până la 26.036,5 milioane lei).

Depozitele de la clienți au crescut cu 4,3% până la 75.588,5 milioane de lei (15.271,9 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022 de la 72.458,4 milioane de lei (14.641,0 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de o reducere a depozitelor retail (-5,3% față de 31 decembrie 2021, până la 43.753,6 milioane lei) compensată de creșterea depozitelor corporate (+20,1% față de 31 decembrie 2021, până la 28.847,4 milioane lei).