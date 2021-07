BCR Social Finance anunță acordul cu Fondul European de Investiții, pentru o finanțare de 75 de milioane de lei, disponibilă pentru IMM-uri, ONG-uri și persoanele implicate în educație și dezvoltarea competențelor profesionale. Pornind de la acest parteneriat, BCR Social Finance lansează trei tipuri noi de produse de creditare, care se concentrează pe finanțarea IMM-urilor ce investesc în calificarea și reconversia profesională a angajaților, a organizațiilor care furnizează servicii de educație și formare (grădinițe, școli și ONG-uri) și pentru studenți, în vederea continuării studiilor, potrivit unui comunicat de presă.

75 de milioane de lei pentru IMM-uri si ONG-uri, prin BCR Social Finance

Această inițiativă vine să stimuleze investițiile în educație, formare și perfecționare, ca răspuns la nevoile în continuă schimbare ale economiei. Contextul pandemic și digitalizarea accelerată au dus la creșterea cererii pentru o forță de muncă calificată, pregătită și adaptabilă, anticipând că viitorul în piața muncii se bazează pe perfecționare și recalificare.

Prin acordul de garantare încheiat în cadrul EFSI Skills & Education Guarantee Pilot, o nouă inițiativă dedicată stimulării accesului la finanțare în domeniul educației, formării și dezvoltării competențelor, susținută de Fondul European pentru Investiții Strategice, BCR Social Finance își propune în următorii trei ani să îmbunătățească accesul la oportunitățile de dezvoltare a educației, printr-un apel la acțiune către toate părțile interesate să acceseze fonduri destinate asigurării unui proces de învățare continuu, pentru cei care își doresc să se își dezvolte competențele.

„Fondul European de Investiții se bucură să susțină o nouă investiție destinată îmbunătățirii educației, formării și dezvoltării competențelor, acest parteneriat cu BCR Social Finance fiind una dintre primele inițiative de finanțare a creșterii calificării și reconversiei profesionale din România. Finanțarea este orientată spre susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, a societății civile, studenților, cursanților și antreprenorilor și este o investiție pentru viitor”, a declarat Alain Godard, directorul executiv al Fondului European de Investiții.

Anul viitor, BCR Social Finance lansează un credit de studii pentru studenți

Compania oferă finanțare de până la 600.000 RON pentru creditele pentru capital de lucru și investiții, cu o perioadă maximă de rambursare de 84 de luni pentru creditul de investiții și 36 de luni pentru împrumutul de capital de lucru.

„Credem cu tărie că unica șansă pentru dezvoltarea sustenabilă a societății se află în educație. Parteneriatul cu FEI este sudat de viziunea noastră comună de a face educația o prioritate și ne mândrim că suntem prima instituție românească care oferă instrumente de finanțare pentru perfecționare și recalificare, sprijinind IMM-urile să se adapteze la un mediu de lucru nou, complet diferit. Contextul pandemic ne-a arătat că valoarea educației crește în momentele de criză, în timp ce investițiile în susținerea educației scad. Așadar, ne dorim să absorbim acest context și să schimbăm paradigma. Avem șansa de a diminua diferențele educaționale și de a sprijini oamenii să dezvolte abilitățile necesare pentru a gestiona evoluția digitală pe care o trăim, beneficiind de abilitățile pe care tehnologia nu le poate înlocui. Sperăm să atragem cât mai multe organizații care furnizează servicii de educație și formare profesională, să le oferim acces la finanțare și să construim împreună o comunitate mai puternică, pentru un viitor mai bun”, a declarat Ștefan Buciuc, CEO BCR Social Finance.

Noile produse de credit BCR Social Finance și principalele caracteristici ale acestora:

👉 Finanțare Skills and Education, categoria B

Competențe și Educație pentru IMM-uri – produs destinat IMM-urilor interesate să investească pentru formarea și recalificarea forței de muncă, acoperă creditul pentru capital de lucru și investițiile în active intangibile. Acest instrument de finanțare susține IMM-urile să asigure continuitatea locurilor de muncă pentru angajații lor și dezvoltarea afacerii.

Activitate de minim 1 an fiscal, cu cel puțin 1 bilanț anual prezentat la ANAF

Finanțare de până la 370.000 RON pentru capital de lucru și împrumuturi de investiții

Perioada minimă de creditare 12 luni

Disponibil începând de la 1 iulie 2021

👉Finanțare Skills and Education, categoria C

Competențe și Educație pentru instituții de învățământ – concepută pentru IMM-uri, ONG-uri și fundații implicate în formarea educațională, oferă soluții de credit pentru capital de lucru și investiții, pentru active tangibile și intangibile. Acest instrument de finanțare vine în sprijinul antreprenorilor care conduc instituții de învățământ, școli private, grădinițe sau centre private de formare și dezvoltare a abilităților profesionale și au nevoie de finanțare pentru activitatea lor.

Activitate minimă de 2 ani fiscali pentru ONG-uri, cu cel puțin 2 bilanțuri anuale transmise la ANAF și minim 1 an fiscal pentru clienții IMM-uri, cu cel puțin 1 bilanț anual trimis la ANAF

Finanțare de până la 600.000 RON pentru ONG-uri și de până la 370.000 RON pentru IMM-uri, pentru capital de lucru și împrumuturi de investiții

Perioada minimă de creditare de 12 luni

Disponibil începând de la 1 iulie 2021

👉Împrumuturi pentru studenți – concepute pentru studenți, pentru a fi accesate în scopuri educaționale. Împrumuturile pentru studenți vor fi disponibile începând cu 2022.

Cine este BCR Social Finance

BCR Social Finance a fost infiintata in 2009 si actioneaza ca o intreprindere sociala – nu distribuie dividente. Pana in prezent a acordat 14.000 de credite in valoare de 530 milioane lei. Are 29 de sucrusale în țară și 7 produse de creditare:

Credite AGRO

Credite Business

Credite cu garanție europeană EaSI pentru Micro

Credite APIA

Credite destinate ONG-urilor și Întreprinderilor sociale

Credite cu garanție europeană EaSI pentru ONG și Întreprinderi sociale

Credite pentru accesare fonduri nerambursabile