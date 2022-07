Banca Comercială Română a semnat, la finele săptămânii trecute, cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, convenția de colaborare pentru implementarea ediției din anul 2022 a programului Start-up Nation.

Banca anunță că “rămâne implicată în mod direct în susținerea antreprenoriatului din România și a oamenilor cu inițiativă, care vor putea beneficia de o finanțare nerambursabilă de maximum 200.000 lei pentru dezvoltarea ideii lor de afaceri”.

Start-up Nation – inscriere din 19 iulie până la 1 septembrie 2022, ora 20:00.

“Ne bucurăm că putem fi parte, din nou, din Start-up Nation, un program deja reper pentru antreprenorii aflați la început de drum. Parterneriatele sunt, cu adevărat, cheia pentru încurajarea și susținerea inițiativei private, aflată în continuare într-o efervescență admirabilă în România. Împreună cu soluțiile noastre digitale, așa cum este platforma George, care oferă acces la o gamă largă de servicii pentru un business inteligent – începând cu deschiderea unui cont 100% online, până la instrumente de control al afacerii de la distanță –, punem astfel la dispoziția antreprenorilor un pachet complet, ce poate stimula demararea și dezvoltarea unei afaceri de succes”, a declarat Dana Dima, vicepreședinte Retail & Private Banking, BCR.

Prin programul Start-up Nation, antreprenorii pot obține de la BCR două tipuri de credite:

– Creditul de prefinanțare Start-up Nation, care poate acoperi 100% din valoarea asistenței financiare nerambursabile obținută prin program și care îi poate ajuta să înceapă afacerea până la încasarea efectivă a grantului;

– Creditul pentru co-finanțarea proiectelor selectate în cadrul Start-up Nation, într-un procent de maximum 100% din valoarea asumată a co-finanțării. Contribuția proprie aferentă proiectului va fi de minimum 10%.

Ambele tipuri de credite pot fi acordate în următoarele condiții:

– Dobândă: ROBOR 6M + maximum 2,5%/an;

– Total comisioane credit: cel mult 2,5% din valoarea creditului;

– Garanții: fonduri de garantare și, în completare, garantare cu bunurile achiziționate în cadrul programului, ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise la BCR, fidejusiune etc;

– ZERO costuri verificare certificare cheltuieli în teren.

– Perioada de analiză și soluționare a creditului-punte: maximum 20 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete de solicitare a creditului.

De asemenea, antreprenorii pot beneficia de pachetul cont curent BCR Start-up Nation, cu următoarele avantaje:

– ZERO lei la deschiderea și administrarea lunară a contului;

– ZERO lei pentru administrarea cardului de debit;

– ZERO lei pentru administrarea serviciului de Internet Banking;

– ZERO lei pentru tranzacțiile efectuate prin Internet Banking – se vor plăti doar comisioanele TransFond / BNR;

– ZERO lei pentru încasările prin ordine de plată în sistem intrabancar și interbancar;

– 23% reducere la Pachetul de semnătură electronică.

În plus, pentru că BCR susține educația antreprenorială, banca oferă un ghid actualizat pentru aplicanții la Start-up Nation 2022, care poate fi folosit de orice antreprenor în demersul de obținere a unui grant.

GHID BCR AICI

Informații complete despre program sunt disponibile AICI.

Întrebări pot fi adresate și pe adresa fonduri.europene@bcr.ro.