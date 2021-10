După ce în 17 septembrie, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a pecetluit ceea ce era deja evident – drumul spre faliment al societății de asigurări City Insurance – astăzi piața asigurarilor a primit o veste bună, gata să readucă încrederea în piața de profil. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) anunță că a semnat un acord pentru achizitionarea unei actiuni minoritare la EUROINS Insurance Group, unul dintre cele mai mari grupuri independente de asigurari generale din Europa Centrala, de Est si de Sud-Est.

BERD intră pe piața asigurărilor pentru a schimba sistemul

Însă, investitia de 30 milioane euro pe care o pune pe masa de la Bucuresti, vine cu cerinte clare de schimbare a pieței, noi reguli pentru gestionarea despăgubirilor. Potrivit unui comunicat de presă, BERD discută cu ASF despre decontarea directa pe RCA. Obiectivul pricipal anunțat este contribuția la crearea unui sistem mai echitabil pentru toate părţile implicate, inclusiv clienţi, ateliere şi companii de asigurări, promovând în acelaşi timp interesul asigurătorilor mondiali şi atragerea de capital în industria de asigurări.

Mai mult, investitia BERD va ajuta sa creeze valoare adaugata prin imbunatatirea guvernantei corporative, a digitalizarii si a diversificarii produselor, de la asigurarea auto obligatorie la asigurarile de sanatate, calatorie, accidente casnice, incendii si proprietate.

Reamintim că al doilea jucător din piata RCA, Euroins, este o companie pe lista neagra a autoritatilor dar si a clientilor, fiind cel mai reclamat asigurator în ultimii ani. Însă, tocmai poziția fruntașă din piața RCA impreună cu majorarea de capital ce vine prin investiția BERD, o face eligibilă pentru absorbția unei importante părti a actualul portofoliu de clienți al liderului City.

După falimentul oficial al City Insurance, Euroins devine liderul pieței RCA și va putea, împreună cu ceilalți jucători să asimileze actualul portofoliu de clienți al liderului, care deține aproape 46% din vânzările RCA.

Potrivit ASF, în 2020, Euroins România a fost societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții și informări de neconformitate, cu 19.027 petiții și informări de neconformitate (53,98%), în creștere cu 58,49% față de anului 2019.

BERD investeste 30 de milioane de euro printr-o noua majorare de capital, in timp ce EUROHOLD, compania mama a grupului de asigurari, ofera o injectie de capital suplimentara de 12 milioane de euro.

Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea si cresterea celei mai mari entitati din cadrul grupului, EUROINS Romania Asigurare Reasigurare. Finantarea va sustine, de asemenea, operatiunile si cresterea grupului in Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Polonia si Ucraina.

Mark Davis, Director Regional BERD pentru Romania si Bulgaria: “Suntem incantati sa colaboram cu EUROINS si astfel sa oferim asigurari de inalta calitate, complexe si de incredere in Romania si in intreaga regiune. De asemenea, suntem incantati sa discutam cu Autoritatea de Supraveghere Financiara a Romaniei (ASF) cu privire la procesul de decontare directa in beneficiul consumatorilor si al sectorului asigurarilor din Romania.”

BERD colaboreaza cu ASF pentru a elabora noi reglementari pentru gestionarea cererilor de despagubire. Obiectivul BERD este sa contribuie la crearea unui sistem mai echitabil pentru toate partile implicate, inclusiv clienti, ateliere si companii de asigurari, promovand in acelasi timp interesul asiguratorilor mondiali si atragerea de capital in industria de asigurari.

“Suntem bucurosi sa devenim parteneri ai BERD, una dintre cele mai importante institutiile financiare internationale. Participarea BERD va consolida pozitiile de solvabilitate ale grupului si va sprijini cresterea EUROINS Insurance Group. Investitia vine intr-un moment important pentru cea mai mare companie a grupului – EUROINS Romania. In ultimele 12 luni, EUROINS a atras peste 300 de milioane de lei in cresteri successive de capital. Astfel, EUROINS Romania este o companie stabila, inovatoare, orientata spre client si spre diversificare pe o piata locala complexa.”, a declarat Kiril Boshov, Presedintele Consiliului de Administratie al EUROHOLD.

“Aceasta investitie confirma faptul ca EUROINS Romania, cea mai mare companie din EIG, se dezvolta pe piloni solizi, ca toate schimbarile facute pana acum ne fac un partener puternic si de incredere – mai ales in contextul ultimelor saptamani si al schimbarilor care au loc in industria locala. Aceasta injectie de capital ne ajuta sa continuam repozitionarea companiei, sa ne dezvoltam in toate segmentele si sa inovam mai mult. Cu noua noastra mentalitate de repozitionare pe piata asigurarilor, vom continua sa investim resurse, timp si energie pentru a ne optimiza structura si procedurile interne si sa continuam sa promovam segmentul non-RCA al afacerii. Schimbarea pe care am propus-o nu este rapida si nici usoara, dar trebuie sa ne pastram directia, in acelasi timp fiind deschisi la nevoile clientilor si partenerilor nostri. Tot sprijinul de care ne bucuram astazi este inca o dovada ca suntem una dintre cele mai importante voci din industrie si ne motiveaza sa devenim un exemplu de bune practice”, a declarat Tanja Blatnik, Director General al EUROINS Romania.