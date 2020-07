„Vreau sa le multumesc tuturor angajatilor nostri din Austria si din intreaga regiune pentru eforturile exceptionale depuse in cele mai dificile conditii, in ultimele cateva luni. Suntem una dintre principalele institutii financiare din Europa Centrala si de Est, prin urmare actiunile noastre sunt vitale pentru mentinerea unei economii functionale in regiune. Am fost canalul de transmisie a masurilor guvernamentale in valoare de peste 16 miliarde euro si ne-am pastrat deschise aproape toate sucursalele, in timp ce platforma noastra digitala George a inregistrat un record de utilizare. Datorita acestor eforturi, nevoile financiare ale clientilor nostri au fost indeplinite.

Evolutia costurilor de risc a fost principalul factor care ne-a afectat profitul in prima jumatate a anului. Desi rata creditelor neperformante a ramas la un minim istoric de 2,4%, am facut o planificare atenta pentru a lua in calcul, atat cat este posibil acum, deteriorarea preconizata a calitatii activelor. Am alocat provizioane semnificative in valoare de 675 milioane euro in primele sase luni. In consecinta, profitul net a scazut la 294 milioane euro in primele sase luni.

Cresterea stocului de depozite s-a mentinut la un nivel ridicat, de peste cinci procente, reflectand increderea pe care ne-o acorda clientii. Volumul creditelor a crescut cu peste doua procente, fiind stimulat de masurile guvernamentale de tipul suspendarii platii ratelor la credite si a schemelor de garantare a creditelor. Dovada cea mai clara a pozitiei noastre puternice este data de nivelul record al capitalului, indicele capitalului comun de rangul 1 (final) fiind la un nivel de 14,2%, cu mult peste cerintele minime de reglementare.

Performanta financiara robusta, nivelul solid al capitalului si modelul profitabil de business confirma ca suntem un partener puternic pe care clientii se pot baza in continuare, chiar si in aceste vremuri fara precedent”, a declarat Bernd Spalt, CEO al Erste Group Bank AG.

SUMAR AL REZULTATULUI FINANCIAR

Contul de profit si pierdere: Ianuarie-Iunie 2020 fata de Ianuarie-Iunie 2019; Bilant: 30 iunie 2020 fata de 31 decembrie 2019.

Venitul net din dobanzi a crescut – in principal in Austria, dar si in Romania – la 2.396,9 mil. EUR (+2,9%; 2.329,7 mil. EUR). Venitul net din taxe si comisioane a scazut la 956,7 mil. EUR (-2,4%; 980,4 mil. EUR), in conditiile in care veniturile mai mici din serviciile de plata au fost doar partial compensate de alte categorii de venituri. In timp ce venitul net din tranzactionare a scazut semnificativ la -19,2 mil. EUR (310,1 mil. EUR), indicatorul castiguri/pierderi aferente activelor financiare masurate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere a crescut la 28,5 mil. EUR

(-140,1 mil. EUR), evolutia celor doi indicatori fiind determinata de efectele de evaluare ca urmare a volatilitatii ridicate din pietele financiare, aparuta pe fondul izbucnirii pandemiei Covid-19. Venitul operational a scazut la 3.471,9 mil. EUR (-3,4%; 3.592,9 mil. EUR). Cheltuielile administrative generale au scazut pana la 2.114,7 mil. EUR (-1,5%; 2.146,0 mil. EUR), in conditiile in care cheltuielile de personal au crescut la 1.265,5 mil. EUR (+0,8%; 1.255,9 mil. EUR), iar pozitia „alte cheltuieli administrative” a scazut pana la 583,3 mil. EUR (-6,7%; 625,5 mil. EUR). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” include apoape toate contributiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2020, in valoare de 92,3 mil. EUR (92,9 mil. EUR). Deprecierea si amortizarea au crescut la 265,9 mil. EUR (264,6 mil. EUR). Per ansamblu, profitul operational a scazut la 1.357,2 mil. EUR (-6,2%; 1.446,9 mil. EUR). Raportul cost/venit a crescut la 60,9% (59,7%).

Datorita alocarilor nete, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -675,4 mil. EUR, sau la 82 puncte de baza in raport cu nivelul mediu al creditelor brute catre clienti (eliberari nete de 42,8 mil. EUR sau 2 puncte de baza). Alocarile de provizioane pentru credite, dar si pentru angajamentele si garantiile acordate, au crescut pe toate pietele principale. Aceasta crestere a alocarilor de provizioane a fost determinata in principal de deteriorarea perspectivelor macroeconomice ca urmare a Covid-19. O contributie pozitiva a avut-o venitul ridicat inregistrat din recuperarea unor credite deja scoase in afara bilantului in Romania. Rata creditelor neperformante calculata la valoarea bruta a creditelor catre clienti s-a imbunatatit la 2,4% (2,5%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 91,1% (77,1%).

Pozitia „alte rezultate operationale” s-a imbunatatit la -169,9 mil. EUR (-351,0 mil. EUR). Cheltuielile cu contributiile anuale la fondurile de rezolutie incluse in acest indicator au crescut, in special in Austria, la 93,7 mil. EUR (76,3 mil. EUR). Cresterea taxelor pe activele si tranzactiile bancare, pana la 83,0 mil. EUR (64,7 mil. EUR), se datoreaza in principal dublarii taxelor bancare in Slovacia, la 33,8 mil. EUR (16,0 mil. EUR), in conditiile in care legea adoptata in 2019 a fost modificata si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2020. Taxa pe operatiunile bancare din Ungaria aferenta anului financiar 2020 s-a ridicat la 14,3 mil. EUR (12,6 mil. EUR). In perioada similara a anului trecut, indicatorul „alte rezultate operationale” a inclus alocarile pentru un provizion in valoare de 150,8 mil. EUR pentru pierderile preconizate ca urmare a unei hotarari luate de o instanta suprema privind activitatile comerciale ale unei subsidiare romanesti.

Impozitul pe profit a scazut la 140,3 mil. EUR (212,7 mil. EUR). Taxa pe participatiile minoritare a scazut la 76,1 mil. EUR (205,2 mil. EUR), pe fondul unor rezultate mai slabe ale bancilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societatii mama a fost de 293,8 mil. EUR (-59,9%; 731,9 mil. EUR).

Capitalul total excluzand elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 19,2 mld. EUR (31 decembrie 2019: 19,0 mld. EUR). Dupa aplicarea deducerilor si filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, CRR final) a crescut la 16,4 mld. EUR (16,3 mld. EUR), fondurile proprii totale (CRR final) s-au situat la 22,0 mld. EUR (22,0 mld. EUR). Profitul preliminar este inclus in rezultatele de mai sus.

Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piata si operationale, CRR final) au scazut la 115,3 mld. EUR (118,6 mld. EUR). Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, CRR final) s-a situat la 14,2% (13,7%), iar indicele de capital total la 19,1% (18,5%).

Activele totale au crescut la 264,7 mld. EUR (245,7 mld. EUR). Numerarul si echivalentele de numerar au crescut la 18,4 mld. EUR (10,7 mld. EUR), in timp ce creditele si avansurile catre institutiile de credit s-au majorat la 27,4 mld. EUR (23,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite si avansuri catre clienti a crescut la 163,7 mld. EUR (+2,2%; 160,3 mld. EUR). In privinta pasivelor, depozitele de la banci au crescut semnificativ la 22,0 mld. EUR (13,1 mld. EUR) ca urmare a cresterii refinantarilor acordate de Banca Centrala Europeana (operatiuni tintite de refinantare pe termen mai lung – OTRTL). Depozitele de la clienti au continuat sa creasca – in special in Republica Ceha si Austria – si au ajuns la 182,7 mld. EUR (+5,1%; 173,8 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 89,6% (92,2%).

PERSPECTIVE

La nivel global, anul 2020 este marcat de pandemia COVID-19. Amplele restrictii economice si sociale, impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului, au provocat tulburari economice semnificative. Declinul macroeconomic este o consecinta directa a masurilor de restrictionare, in diferite grade, a vietii publice impuse de guverne la nivel global. Pentru a diminua impactul negativ, uneori chiar dramatic, toate statele au aprobat pachete substantiale de ajutor, precum moratorii privind plata creditelor bancare, garantii pentru credite si credite-punte, scheme de munca pe termen scurt, scutire de taxe si plati directe.

Bancile centrale au redus ratele dobanzilor, au asigurat lichiditate la un nivel fara precedent si au decis sa achizitioneze titluri de stat si obligatiuni corporative. Autoritatile de reglementare a sistemelor bancare au redus cerintele de capital si au recomandat o interpretare pragmatica a standardelor contabile financiare, precum si amanarea distribuirii de dividende pana la o data ulterioara.

Cu toate acestea, Produsul Intern Brut (PIB) este estimat sa scada considerabil, cu 4 pana la 9 procente, in Austria si Europa Centrala si de Est in 2020. Aceasta evolutie ar trebui sa fie urmata de o recuperare in anul 2021, care, insa, nu va urma o traiectorie liniara, fiind dependenta de situatia din plan sanitar si de masurile administrative care vor fi luate. In conditiile unei activitatii economice mai reduse, venitul operational este estimat sa scada.

In termeni concreti, venitul net din dobanzi va scadea in 2020, ca urmare a reducerilor semnificative ale dobanzilor in Republica Ceha, Romania si Serbia, a unei cresteri organice mai reduse a creditarii, a structurii schimbate de portofoliu cu activitati garantate de stat la marje mai mici, si efectelor negative ale riscului valutar. Se preconizeaza ca venitul din taxe si comisioane va fi afectat in mod negativ de restrangerea activitatii economice.

O scadere a rezultatului net din tranzactionare si din evaluarea activelor la valoarea justa era oricum estimata chiar si inainte de aparitia coronavirusului, avand in vedere ca in 2019 au fost raportate castiguri semnificative din evaluare. In acest context, cheltuielile de exploatare ar trebui sa se imbunatateasca de la un an la altul, ca urmare a unor cheltuieli mai mici cu deplasarile, economii de eficientizare si efecte pozitive ale cursului de schimb.

In 2020, principalul impact asupra profitului va veni din costurile de risc: pentru intreg anul, provizioanele de risc sunt estimate la circa 65-80 de puncte de baza in raport cu nivelul mediu al creditelor brute catre clienti.

Managementul Erste Group vizeaza sa acopere anticipat costuri de risc in masura in care acestea sunt justificate de datele macroeconomice si de prognoze, de evolutia ratingurilor companiei, precum si de evaluarea portofoliului de retail. In absenta unor deprecieri ale fondului comercial, indicatorul „alte rezultate operationale” ar trebui sa se imbunatateasca in 2020 fata de 2019, cand a fost afectat puternic de efecte cu caracter exceptional. Rata impozitelor va creste aproape sigur, deoarece ne asteptam ca profitabilitatea sa scada in tarile cu cote reduse de impozitare.

Per ansamblu, ne asteptam la o scadere semnificativa a profitului net in 2020.

Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1) este estimat sa ramana la un nivel solid, oferind spatiu important de manevra in cazul in care situatia economica se va deteriora. Pe termen mediu, Erste Group continua sa aiba drept tinta un nivel al indicelui capitalului comun de rang 1 de 13,5%. Erste Group este increzator si hotarat sa plateasca dividende-cash pentru exercitiul financiar 2019, cat si pentru 2020, imediat ce interdictia privind distributia de dividende impusa de autoritatea de supraveghere va fi ridicata incepand cu 1 ianuarie 2021 si, desigur, in functie de perspectivele economiei si ale mediului de business.

Riscuri privind perspectivele: criza Covid-19 sa dureze mai mult decat estimarile initiale, impactul privind evolutia ratelor de dobanda alta decat cea preconizata, masuri politice sau de reglementare impotriva bancilor, precum si evolutii economice geopolitice si globale. In plus, o deteriorare a mediului economic ar putea duce la deprecieri ale fondului comercial. De asemenea, Erste Group este expus riscurilor de ordin juridic care se pot materializa indiferent de mediul economic.