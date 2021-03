Banca Națională a Rom

iei a publicat Sondajul privind creditarea companiilor și a populației disponibil pentru ultimul trimestru al anului 2020. Rezultatele arată menținerea preponderent constantă a standardelor de creditare, atât în cazul creditelor de consum acordate populației, cât și în cel al împrumuturilor destinate achiziției de locuințe și terenuri. Estimările băncilor respondente indică păstrarea nemodificată a condițiilor de creditare pentru ambele categorii de credite destinate populației, cât și pentru împrumuturile acordate firmelor, în primul trimestru din 2021.

În primul trimestru din acest an, băncile nu preconizează o scădere a cererilor privind creditarea populației

Potrivit băncilor, evolutia cerereri de credite destinate achizitiei de locuinte si terenuri a fost constanta in T4 din 2020. Astfel, 38% dintre banci au raportat mentinerea relativ constanta a cerereri de credite imobiliare, 37% scaderea moderata a acesteia, in timp de 25% au semnalat cresterea moderata a solicitarilor pentru credite pentru locuinte. Asteptarile bancilor pentru urmatorul trimestru sunt in unanimitate de pastrare nemodificata a cererii de credite ipotecare.

In cazul cererilor de credite de consum evolutia cererii a fost mixta, aproape jumatate dintre banci semnaland scaderea moderata a acesteia, in timp ce 21% au raportat fie o crestere moderata, fie mentinerea relativ constatnta – 28% – a solicitarilor de credite de consum. Si in acest caz asteptarile sunt in general de pastrare nemodificata a cererii de credite de consum – 83% si numai 17% dintre banci mizand pe o scadere moderata a acesteia.

Condițiile de creditare se vor păstra nemodificate în T1 din 2021

Cele mai multe institutii de credite – 66% – au raportat mentinerea relativ constanta a standardelor de creditare in T4 din 2020, atat in cazul creditelor de consum, cat si in cel al imprumuturilor imobiliare acordate populatiei. O treime dintre banci au semnalat o crestere a restrictivitatii pentru creditele destinate achizitiei de terenuri si locuinte si 20% in cazul creditelor de consum, in timp ce 13% din bancile respondente considera ca standardele de creditare s-ua relaxat intr-o anumita masura.

Pentru primul trimestru din acest an, 72% dintre banci estimeaza pastrarea nemodificata a conditiilor de creditare in cazul creditelor imobiliare, in timp ce 28% dintre participantii la sondaj mizeaza pe relaxarea intr-o anumita masura. In cazul creditelor de consum, majoritatea bancilor autohtone considera in urmatoarele 3 luni (T1 2021) standardele de creditare se vor mentine relativ constante (87% pentru creditul de consum total, carduri de credit si credite de consum negarantate cu ipoteca și 100% pentru creditul de consum cu ipoteca), in timp ce intr-o mai mica masura – 13% – asteptarile sunt de relaxare a conditiilor pentru creditele de consum.

Modificarea standardelor de creditare a populației ⤵️



Factorii care au contribuit la modificarea standardelor de creditare ipotecare

Desi majoritatea bancilor au raportat pastrarea standardelor de creditare pe segmentul creditelor ipotecare, cele care au impus anumite restrictii au declarat ca principal factor determinant asteptarile privind evolutia economica, dar si modificarea concurentei din sectorul bancar.

Cum au evoluat factorii în perioada 2018-2020 ⤵️



Cum estimează băncile evoluția pieței imobiliare

Potrivit sondajului, 76% dintre banci au evaluat evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale ca fiind relativ constanta, in timp ce 24% dintre banci considera ca acestea au crescut intr-o anumita masura in T4 din 2020. Pentru perioada urmatoare (T1 2021), 66% dintre banci previzioneaza mentinerea constanta a preturilor locuintelor, 28% mizeaza pe o scadere si numai 6% considera ca preturile vor creste.

Creditarea companiilor nefinanciare

Cât privește creditarea companiilor nefinanciare, aproximativ 73% dintre bănci au raportat menținerea neschimbată a standardelor de creditare, în linie cu mixul de instrumente adoptate de către BNR și orientate spre atenuarea efectelor economice negative determinate de pandemia COVID-19, precum și în vederea facilitării unui proces fluent de finanțare a sectorului economic real.

Asteptarile privind situatia economica generala continua sa reprezinte o preocupare pentru institutiile de credit din Romania, cu impact asupra standardelor de creditare, in sensul cresterii restrictivitatii, in cazul unei parti minioritare din instituttiile de credit – 27%. Pentru T1 din acest an, 82% dintre banci prognozeaza ca accesul la creditare al firmelor se va desfasura in conditii neschimbate, iar circa 18% dintre institutiile de credit estimeaza ca vor inaspri intr-o oarecare masura masurile de creditare.

Pentru T1 din 2021, 97% dintre banci estimează mentinearea constanta a cererii de credite din partea companiilor nefinanciare.

Sondajul este efectual trimestrial de BNR si este transmis primelor 10 banci alese dupa cota de piata aferenta creditarii companiilor si populatiei. Aceste banci sunt reprezentative pentru piata bancara deoarece detin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare.