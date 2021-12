ING Bank anunță numirea lui Bogdan Boteanu (actual Director General Adjunct și Head of Business Banking ING România) în funcția de Global Head of Business Development, Business Banking, în cadrul grupului ING. Din noul său rol, Bogdan Boteanu va coordona activitățile de dezvoltare ale diviziei globale Business Banking, cu accent principal pe Germania și Australia, țări cu mare potențial de creștere pentru ING.

„Sub conducerea lui Bogdan, divizia Business Banking a ING România a devenit una dintre cele mai apreciate divizii la nivelul grupului ING, atât pentru rezultatele comerciale și financiare, cât și pentru modelul de business inovator, implementat de la zero. Astăzi, Business Banking se adresează tuturor categoriilor de antreprenori din România, cu o suită completă de produse și servicii necesare fiecărei etape de dezvoltare a unei afaceri. Vreau să îi mulțumesc lui Bogdan pentru contribuția extraordinară pe care a avut-o de-a lungul timpului pentru creșterea și dezvoltarea diviziei Business Banking, dar și a ING România în general.”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Bogdan Boteanu și-a început cariera în ING România în urmă cu 24 ani, timp în care a ocupat diferite poziții de conducere în cadrul băncii. În ultimii 11 ani, el a condus cu succes divizia Business Banking, construind o echipă puternică și o rețea performantă de vânzări. Coordonată de Bogdan Boteanu încă de la înființare, divizia Business Banking s-a dezvoltat exclusiv organic și a condus la remodelarea pieței bancare locale pe segmentul antreprenorial. Astăzi, aceasta are o contribuție determinantă la rezultatele financiare ale ING România și este cea mai profitabilă divizie Business Banking din cadrul ING la nivel global.

„Sunt profund recunoscător pentru încrederea acordată pe parcursul acestor 24 de ani petrecuți în ING Romania. În toată această perioadă am trecut prin multe etape și provocări. Însă cel mai mult m-a motivat oportunitatea de a crea sau chiar reinventa modelul de business dedicat antreprenorilor, care nu au contenit să mă surprindă pozitiv de fiecare dată. Atât în vremuri bune, cât și în vremuri de criză. Un segment versatil și agil, cu oameni adaptabili, creativi și ambițioși. Un segment care ne-a inspirat să ne gândim permanent la idei potrivite pentru ei. O mare satisfacție vine și de la faptul că am avut alături o echipă de oameni pasionați și profesioniști, care sunt convins că va găsi cele mai bune soluții și va construi experiențe la standarde înalte de calitate pentru clienții noștri și în noua realitate digitală. O echipă care îmi va lipsi foarte mult! Dar mă bucur, în egală măsură, că am șansa unei noi provocări, de a descoperi piețe noi și de a contribui la construcția unor experiențe la fel de bune ca cea din România și pentru antreprenorii din alte țări.”, a adăugat Bogdan Boteanu, Director General Adjunct și Head of Business Banking, ING Bank România.

Bogdan Boteanu va prelua noul său rol la 1 februarie 2022. Succesorul pentru poziția de Head of Business Banking ING Bank România va fi anunțat în perioada următoare.