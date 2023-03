BRD FIRST Tech Challenge Romania este cea mai mare competiție de robotică dedicată liceelor din România. Organizată de Asociatia Nație prin Educație în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale, aceasta aderă la valorile organizației internaționale FIRST și, în afară de a-i ajuta pe elevi să-și dezvolte abilitățile tehnice și să-și consolideze educația în domeniile STEM, antreprenoriat și robotică, le deschide mai repede o ușă către viitor.

Robotica este unul dintre domeniile de mare interes pentru tinerii pasionați de tehnologie, cu atât mai mult cu cât România are șanse să devină un hub regional în robotica dedicată liceenilor: pentru prima dată, anul acesta s-au înscris în competiție și echipe din străinătate. Începând de vineri, 3 martie și până duminică, 5 martie, va avea loc etapa națională a competiției, la Sala Polivalentă din București, la care s-au calificat 80 de echipe din 72 licee. Acestea vor concura pentru unu dintre cele 3 locuri la Campionatul Mondial din Houston, SUA, care se va desfășura între 19-22 aprilie, România fiind campioană en-titre.

Ediția de anul acesta a BRD FIRST Tech Challenge Romania se desfășoară sub umbrela Energize, liceenii fiind încurajați să inoveze și să devină promotorii unor energii ale viitorului, sigure, accesibile și sustenabile, contribuind astfel la Obiectivul #7 pentru Dezvoltare Durabilă al Organizației Națiunilor Unite: Energie curată şi la preţuri accesibile. Formatul concursului de anul acesta vine și el cu o nouă provocare denumită Power Play, care are ca scop încurajarea concurenței sănătoase și a colaborării, meciurile având loc între alianțe alcătuite din două sau trei echipe. FTC Ro se traduce, an de an, printr-o experiență de învățare prin colaborare, care presupune meciuri, dar și demonstrații cu roboți după luni dedicate etapelor de construcție, proiectare, testare, echipe care formează alianțe, spectacole ale galeriilor, mentorat, pitching și marketing, premii diverse precum cel mai bun design sau cea mai fair-play echipă.

Valorile și tematicile FIRST se aliniază cu obiectivele de susținere a educației, tehnologiei și inovației, în care BRD a investit constant, pentru un viitor sustenabil, care poate fi atins prin puterile tinerei generații. Educația este esenţială pentru dezvoltare, pentru crearea unor comunităţi înfloritoare şi inspirarea tinerilor în a-şi atinge potenţialul. O altă valoare promovată de BRD FIRST Tech Challenge Romania este „gracious professionalism”. Acest pilon central al organizației FIRST încurajează munca de calitate, pune în evidență importanța colaborării cu ceilalți și a respectului pentru fiecare om în parte și pentru comunitate.

„Cea mai mare investiție trebuie să fie în cei care reprezintă viitorul. BRD Groupe Société Générale este de câțiva ani inițiatorul unor proiecte, evenimente și platforme care dau ocazia noilor generații să-și găsească resursele pentru o dezvoltare sănătoasă, în ton cu cerințele viitorului. Educația STEM, alături de alte inițiative care pun în prim plan tehnologia, precum susținerea unor actori-cheie din zona de inovație prin crearea unor hub-uri, centre de cercetare și dezvoltare, incubatoare și acceleratoare de business sau prin dezvoltarea unor platforme de jurnalism axate pe storytelling reprezintă pași concreți ai BRD către consolidarea unei societăți funcționale din punct de vedere digital, creativ și sustenabil. Încă de la prima ediție a FIRST Tech Challenge în România, BRD și-a dorit să fie un facilitator al educației STEM la care să aibă acces tinerii din orice medii. Și rezultatele au fost uimitoare: peste 13.000 de elevi au participat la edițiile BRD FTC și mai mult de 2.000 de profesori si mentori au fost instruiți în educația STEM. Ne luăm inspirația din energia tinerilor și avem încredere că ei vor putea crea o lume mai bună șurub cu șurub, idee cu idee”, a spus Flavia Popa, Secretarul General al BRD Groupe Société Générale.

În cadrul programului, BRD oferă sprijin pentru organizarea competișiilor Regionale și Nationala, achiziția de kituri de start, dar mai ales încurajează formarea de noi echipe prin oferirea de granturi pentru acestea. Anul acesta sunt înscrise în BRD FIRST Tech Challenge Romania 16 colegii tehnice și licee tehnologice, un aspect încurajator pentru competiție. Astfel, tinerii din aceste instituții de învățământ au o șansă reală de acces la domenii de viitor, în care se pot propulsa prin pasiune, dedicare și colegialitate.

În sezonul 2022-2023 al BRD FIRST Tech Challenge Romania s-au înscris 173 de echipe, din 76 de orașe, care reprezintă peste 20% din liceele și colegiile cu profiluri reale de tehnologie și matematica-informatică, din aproape toate județele din țară. Performanța este evidentă nu doar în cifrele legate de participare, ci și în rezultate: în 2022, echipa Delta Force de la Colegiul National de Informatică din Arad a înregistrat o premieră nu doar pentru România, devenind prima echipă din afara SUA care a câștigat titlul de campioană mondială la robotică FIRST Tech Challenge.

„Campionatul Național de Robotică, care se desfășoară weekend-ul acesta la Sala Polivalentă, reprezintă momentul culminant al competiției BRD First Tech Challenge România. Elevii din echipele de robotică au muncit luni de zile la roboții lor, au trecut prin etape regionale pentru a ajunge aici. Iar miza este mare – dintre cele 80 de echipe participante, doar 3 vor reprezenta România la Campionatul Mondial din Houston Texas. Să nu uităm că România este actuala campioană en titre – anul trecut, echipa Delta din Arad a reușit remarcabila performanță de a ajunge Campioană Mondială la Robotică. Vor fi 3 zile pline de adrenalină, iar la finalul lor vom afla cine reprezintă România. Le urez succes elevilor care participă și vă invit la eveniment, să îi susținem împreună”, a spus Dana Războiu, fondator Nație Prin Educație.

Etapa Națională se desfășoară între 3 și 5 martie, la Sala Polivalentă – parcul Tineretului din București. Accesul publicului este gratuit. Programul etapelor din competiție deschise publicului este: sâmbătă, 4 martie, 10:00 – 13:00 și 14:30 – 18:00; duminică, 5 martie, 10:00 – 13:00.