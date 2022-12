România nu intră în Spațiul Schengen la 1 ianuarie 2023, după ce Austria și Olanda au votat joi la Consiliul JAI de la Bruxelles împotriva aderării Bulgariei și României. Austria a anunțat oficial, prin vocea ministrului său de Interne, că se opune aderării României și Bulgariei. Și Olanda a dat un vot negativ pentru Bulgaria, vot care a contat și pentru România, pentru că decizia a fost luată la pachet.

După acestă decizie luată la Bruxelles, emoția a fost puternică în România și au impus companiilor austriece sau nu, să se poziționeze, să arate sprijin pentru români, să vină cu mesaje de susținere. Astfel, în această dimineață, șeful BRD România, François Bloch, dar și Mihaela Bitu, CEO ING România, s-au arătat dezamăgiți de decizia de ieri, au transmis mesajele lor de incurajare pentru români, au susținut că țara nostră își merită locul în Europa, iar politicienilor le-au cerut luciditate pentru decizii corecte.

François Bloch: România își merită locul în Europa, companiile și antreprenorii ei merită să fie tratați la fel ca cei din oricare altă țară

“Când am venit în România, acum 6 ani, știam despre ea câteva lucruri pe care, în general, le știe un cetățean al unei țări – Franța – care este legată semnificativ de destinul istoric al României: de la sprijinul pentru Unirea Principatelor la misiunea militară condusă de generalul Henri Mathias Berthelot în timpul primului război mondial, sprijinirea Marii Uniri din 1918, apoi, peste ani, la sprijinul pentru admiterea țării în NATO și apoi în Uniunea Europeană. Din 2016 și până acum am ajuns să cunosc mult mai bine atât țara, cât și pe oamenii ei, începând cu propriii mei colegi, clienții băncii și prietenii mei români.

Am descoperit o națiune care iubește libertatea, profund atașată valorilor democrației și, mai ales, o țară deschisă, care crede cu adevărat în Europa și valorile ei. De aceea, decizia de azi privitoare la admiterea în spațiul Schengen mi se pare cu atât mai surprinzătoare cu cât este neașteptată, tristă și nedreaptă. România își merită locul în Europa, companiile și antreprenorii ei merită să fie tratați la fel ca cei din oricare altă țară, iar economia românească are dreptul să beneficieze de avantajele apartenenței la spațiul Schengen. Susțin 100% aderarea României și am încredere că, în cele din urmă, autoritățile statelor care au votat împotrivă vor găsi luciditatea necesară pentru a lua decizia corectă, și pe care România o merită pe deplin”, a scris pe pagina sa de socializare François Bloch, CEO BRD- Groupe Societe Generale.

Mihaela Bitu, ING Romania: Este o decizie nedreapta si care aduce, pe buna dreptate, multa frustrare

“Sunt la fel de dezamagita ca orice roman de rezolutia nefavorabila Romaniei in procesul aderarii la spatiul Schengen. Este o decizie nedreapta si care aduce, pe buna dreptate, multa frustrare. ING si companiile olandeze prezente in Romania au sustinut public aderarea la Schengen si au contribuit la prezentarea justa a realitătilor și evolutiilor socio-economice din Romania, iar votul pozitiv din Parlamentul olandez in favoarea Romaniei ne-a bucurat.

Cred ca este important sa constatam susținerea nemaiîntalnita pana acum a Romaniei la nivel european, care cu siguranta va face ca aderarea la spatiul Schengen sa devina realitate. Sa nu uitam ca nici aderarea la UE si NATO nu a venit usor. Noaptea de 31 decembrie 2006 spre 1 ianuarie 2007 este una din cele mai frumoase amintiri ale mele, iar bucuria si entuziasmul multimii uriașe de romani adunate la kilometrul zero au fost coplesitoare. Sunt convinsa ca vom retrai aceste momente si la intrarea in spatiul Schengen si cu alte ocazii in viitor, pentru ca eu cred cu tarie in destinul european si perspectivele Romaniei. Si cred de asemenea intr-o Europa unita, caci numai prin unitate vom putea avea succes in viitor” a fost mesajul oficialului ING, Mihaela Bitu, pe pagina sa de socializare.