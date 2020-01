Marea Britanie se pregătește să părăsească Uniunea Europeană mâine, după ce acordul Brexit al lui Boris Johnson a primit aprobarea în Parlamentul European.

Deputații britanici își inchid birourile la Bruxelles iar milioane de monede noi vor intra în circulație promițând „Pace, prosperitate și prietenie cu toate națiunile””, întrucât Marea Britanie va ieși din bloc vineri la ora 23:00.

O nouă monedă de 50 de pence cu ocazia Brexitului



Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul ”Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile” si cu data Brexit-ului, 31 ianuarie 2020.

Circa trei milioane de monede vor fi distribuite incepand de vineri, 31 ianuarie, de banci, oficii postale si centre comerciale, alte sapte milioane urmand sa fie puse in circulatie mai tarziu in cursul acestui an, transmite Reuters.

Premierul Johnson se pregătește să susțină un discurs săptămâna viitoare în care este asteptat să declare că este dispus să accepte controalele la frontieră după Brexit, prioritate avand comerțul.

Cântec scoțian de rămas-bun în Parlamentul European

Au existat scene emoționante în Parlamentul European miercuri, în timp ce europarlamentarii au votat cu 621 – 49 în favoarea acordului de retragere. Parlamentarii și- au dat mâinile pentru a cânta în cor Auld Lang Syne, un cântec tradiţional scoţian de rămas-bun.

La scurt timp, David Sassoli, preşedintele Parlamentului European, a semnat scrisoarea prin care informează Consiliul că Parlamentul European a ratificat acordul de retragere a Regatului Unit din UE.

Perioada de tranziţie care începe la 1 februarie 2020 va dura până la finalul lunii decembrie 2020. Orice acord privind viitoare relaţie dintre UE şi Regatul Unit trebuie finalizat înainte de acest termen, pentru a putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Perioada de tranziţie poate fi prelungită o dată cu unul sau doi ani, dar decizia trebuie luată de către Comitetul mixt UE-Regatul Unit înainte de 1 iulie.

Parlamentul European va trebui să aprobe orice acord privind relaţia viitoare. În cazul în care acest acord va include prevederi referitoare la competenţe partajate între UE şi satele membre, va fi necesară şi ratificarea de către parlamentele naţionale.

Grupul de coordonare al Parlamentului European pentru Regatul Unit, condus de către eurodeputatul german David McAllister, preşedintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET), va ţine legătura cu Grupul operativ pentru relaţiile cu Regatul Unit (Task Force for Relations with the United Kingdom) şi se va coordona cu Comisia pentru afaceri externe şi Comisia pentru comerţ internaţional (INTA), precum şi cu toate celelalte comisii care au atribuţii în acest domeniu.

Parlamentul European va urmări îndeaproape activitatea lui Michel Barnier, negociatorul-şef al UE pentru Brexit, şi va continua să influenţeze negocierile prin intermediul rezoluţiilor. Acordul final va avea nevoie de aprobarea Parlamentului European.

Regatul Unit va părăsi blocul comunitar, la care a aderat în 1973, vineri 31 ianuarie la miezul nopţii, ora Bruxellesului (23:00 GMT), atunci când drapelul acestei ţări va fi retras de la instituţiile Uniunii Europene. În urmă cu trei ani şi jumătate, 52% din populaţia Regatului Unit a votat, într-un referendum, în favoarea ieşirii ţării din Uniunea Europeană.