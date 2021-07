Zece clienţi BT Mic au participat în noul program de accelerare destinat afacerilor mici inițiat de BT Mic, iar azi îşi lansează online afacerea. Programul este o nouă etapă în parteneriatul de lungă durată dintre BT Mic și Facilitatea de Dezvoltare a Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE DF), se arată într-un comunicat de presă.

Programul Start Online a început în martie 2021, fiind destinat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici care doreau să aibă inclusiv prezență online. 30 de firme au fost selectate inițial pentru a participa și beneficia de sesiuni de instruire dedicate și sfaturi personalizate cu privire la extinderea afacerilor în mediul online. 10 companii au avansat în faza de realizare a magazinelor online: Office Vision, ABM Kids, Caramel Gold, Stefara Decor, Sezon Coffee Roasters, Himera Vet, Isabela Teodor, Miclean Zootehnia, Wowzaaa Treats și Kosmo Line Spa. Firmele selectate au prezență în 7 orașe din România, iar ca profil de activitate sunt foarte diverse: cafenea, comerț cu papetărie, produse de patiserie, pet shop, jucării și îmbrăcăminte pentru copii, produse cosmetice, florărie, design și producție vestimentară.

Colaborarea dintre BT Mic şi business-uri continuă încă trei luni de la lansarea de azi a site-urilor, timp în care antreprenorii vor beneficia de consultanţă privind gestionarea business-ului online. Inițiativa Start Online by BT Mic este o premieră pentru Grupul Financiar Banca Transilvania prin adresabilitate și etape specifice, care cuprinde consultanță pentru gestionarea afacerii online, realizarea efectivă a magazinului online, familiarizarea cu strategiile de vânzare și de marketing, suport pentru etapele de lansare și post-lansare a magazinelor, precum și monitorizarea rezultatelor și implementarea ideilor noi.

Partenerii programului care au asigurat know-how-ul și serviciile necesare trecerii în online sunt: MTH Digital – agenție de digital marketing (partener principal), GoMag – furnizorul platformei digitale pentru magazinele online, TRUSTED – ajută antreprenorii să fie la curent cu legislația actuală și să aplice bunele practici ale comerțului electronic, Hosterion – asigură găzduirea site-urilor și a magazinelor online, respectiv GPeC – principala comunitate e-commerce și cel mai mare organizator de evenimente și cursuri de e-commerce din România.

Cristina Sindile, Director General, BT Mic: “Iniţiativa StartOnline by BT Mic vine în întâmpinarea afacerilor mici care doresc să îşi scaleze business-ul în online. În ultimul an am stat foarte aproape de clienţii noştri şi am realizat care le sunt dificultăţile legate de folosirea online-ului ca şi canal de vânzare. Drept urmare, s-a născut acest program de accelerare a afacerilor mici în online. Este un program integrat, complet, în care ne-am propus să parcurgem cu antreprenorii toate etapele necesare pentru a gestiona un business în online: de la evaluarea ideii şi până la ce înseamnă gestionarea zilnică a unui business cu prezenţă online”.

Markus Aschendorf, președintele Facilității de Dezvoltare a Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE DF), sponsorul proiectului Start Online: „Suntem încântați că facem parte din această inițiativă întrucât este abordată o constrângere importantă cu care se confruntă microîntreprinderile și întreprinderile mici din România: lipsa know-how-ului și a capacității de digitalizare și sporire a prezenței online. Cu implicarea instituțiilor financiare locale, cum este BT Mic, și expertiza consultanților nostri parteneri, contribuim la transformarea digitală a ecosistemului de business pentru a asigura rezistența acestuia, pentru a îmbunătăți rata de supraviețuire a companiilor și pentru a susține crearea locurilor de muncă”.

Raluca Radu, Director General, MTH Digital: “În condițiile în care sectorul e-commerce a depășit 5,6 miliarde de EUR vânzări online în 2021, conform estimărilor ARMO și GPeC, este deosebit de important pentru afacerile românești să își dezvolte prezența online și să ajungă astfel să își crească cifra de afaceri. La MTH Digital ne propunem să susținem antreprenorii care doresc să se promoveze online și ne bucurăm să facem parte din demersul Start Online by BT Mic”.

Blogul BT Mic are o secțiune dedicată acestui program de accelerare, Start online, care cuprinde povestea fiecărui business susţinut și sfaturi practice din partea partenerilor Start Online by BT Mic. BT Mic este una dintre companiile Grupului Financiar Banca Transilvania, care completează rolul băncii de susținere a oamenilor întreprinzători. Se adresează firmelor cu cifra de afaceri anuală de până la 1 milion de lei, din toate domeniile de activitate. Până acum, BT Mic a susţinut peste 15.000 de afaceri mici să crească. Compania oferă mai mult decât finanţare, prin promovarea clienţilor pe Blogul BT Mic, cele mai recente iniţiative fiind Şi eu sunt client BT Mic şi Cumpără de la o afacere mică.

Facilitatea de Dezvoltare a Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE DF) a fost creată în 2006 pentru a sprijini obiectivul fondului de finanțare a dezvoltării. EFSE DF oferă asistență tehnică personalizată, instruire și suport instituțiilor, organizațiilor și persoanelor din sectorul financiar și din ecosistemul mai larg. Prin extinderea capacităților, deschiderea accesului la resurse, promovarea celor mai bune practici pentru finanțare durabilă și multe altele, EFSE DF multiplică impactul și extinderea fondului, creând condiții favorabile pentru ca antreprenoriatul durabil să prospere.