BT Visual Help vine cu o opţiune nouă şi utilă pentru gestionarea cât mai bună a cardurilor şi a banilor, în cazul în care clienţii sunt nevoiţi să conteste o tranzacţie efectuată cu cardul.

Potrivit băncii, persoanele care iau legătura cu echipa call center BT sunt ghidate către platforma de self-banking – dezvoltată împreună cu fintech-ul CallVU (Israel) – opţiunea Contestare tranzacţii. De la lansarea din 2019 şi până în prezent, BT şi CallVU au extins permanent gama de opţiuni pentru clienţii persoane fizice şi companii.

Cifrele arată că pandemia a accelerat semnificativ gradul de folosire a aplicaţiei pentru banking prin telefon, clienţii nemaifiind nevoiţi să vină la bancă. În noiembrie a.c., BT Visual Help a înregistrat un număr record de interacţiuni, aproape 100.000, însemnând de 8 ori mai mult faţă de luna februarie a.c. 70% dintre sesiunile lunare sunt iniţiate de utilizatori noi.



Pentru clienţii aflaţi în situaţia să conteste o tranzacţie efectuată cu cardul, acum paşii sunt mai simpli:

Cu noua opţiune pot fi refuzate la plată anumite tranzacţii făcute cu cardul fizic sau digital, la bancomat, POS sau online.

Paşii sunt următorii:

• Apelarea numărului de telefon: 0264 308 000 Sau 0264 308 028 / Selectarea opţiunii BT Visual Help

• Accesarea link-ului primit prin SMS

• Autentificare

• Accesarea opţiunii Contestare tranzacţii din BT Visual Help şi a etapelor indicate pentru finalizare

Alte opţiuni de self-banking prin BT Visual Help:

• Istoricul tranzacţiilor pentru fiecare cont curent BT (pe 3 zile);

• Solicitare extras de cont;

• Informaţii despre plăţile în rate cu cardurile noastre STAR;

• Sume blocate/sumele care urmează să se plătească din cont pentru tranzacţiile cu cardurile sau la POS-urile altor bănci;

• Detalii despre obligaţiile de plată pentru cardurile de credit BT;

• Informaţii despre conturi – de la IBAN, suma din cont, valută, număr de puncte STAR;

• Descărcarea listei IBAN-urilor;

• Blocarea temporară sau definitivă a cardurilor;

• Solicitarea reemiterii unui card după blocarea definitivă;

• Modificarea limitelor de tranzacţionare cu cardurile băncii;

• Direcționări către alte soluții BT pentru #bankingladistanta.

Banca Transilvania este liderul pieţei cardurilor în România, cu aproape 4,3 milioane de carduri, dintre care 525.000 sunt carduri de credit. 1 din 4 carduri emise de Banca Transilvania este în format digital, în BT Pay, Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay şi Garmin Pay. În fiecare secundă au loc, în medie, 12 tranzacţii cu cardurile băncii.