Clienţii Băncii Transilvania folosesc tot mai mult BT Visual Help pentru banking prin telefon: aproape 500.000 de sesiuni online au fost realizate în primele opt luni ale anului pentru gestionarea banilor, dintre care 50% au avut loc în perioada iunie – august a.c. Numărul accesărilor BT Visual Help a crescut de 7 ori în ianuarie – august a.c. faţă de aceeaşi perioadă din 2019, se precizează într-un comunicat de presă.

Aplicaţia, dezvoltată de FinTech-ul internaţional CallVU şi lansată de bancă în 2019, de un real folos pentru clienţi inclusiv în contextul pandemiei:

•Aplicaţia a fost unul dintre canalele online prin care banca, prin integrări digitale rapide, a ajutat clienţii să aplice pentru facilităţi care îi ajută să gestioneze provocările acestei perioade, cum ar fi amânarea plăţii ratelor la credite, deschiderea unui cont de PFA pentru a primi indeminizaţia de șomaj sau obţinerea extrasului de cont.

•Peste 4.300 de persoane fizice și juridice au solicitat amânarea ratelor la credite în perioada martie-iunie 2020 prin BT Visual Help.

•Au fost deschise peste 1.100 de conturi de PFA în perioada aprilie-mai 2020.

•Aproape 18.000 de extrase de cont au fost solicitate de la finalul lunii iunie, când a fost lansată opţiunea, şi până la finalul lui august.

•Numărul sesiunilor făcute de persoanele fizice şi companii prin BT Visual Help a crescut semnificativ începând cu luna martie a.c., ajungând în iunie – august a.c. până la 4.500 de sesiuni/zi.

•Cele mai accesate opţiuni BT Visual Help începând cu martie au fost următoarele: istoric tranzacţii, verificarea sumelor blocate pe card, modificarea limitelor tranzacţiilor cu cardul, solicitarea extrasului de cont şi consultarea detaliilor despre diferite obligaţii de plată către bancă.

CallVU este unul dintre FinTech-urile internaționale cu care Banca Transilvania colaborează pentru a oferi noi experiențe digitale clienților. Compania oferă o platformă omni-channel prin intermediul căreia clienții care apelează echipa Call Center sunt ghidați către zona de digital self-service.

De la lansare şi până în prezent, BT şi CallVU au dezvoltat permanent aplicaţia, prin extinderea ariei de informaţii şi acţiuni pentru clienţi. Folosirea ei a fost accelerată, de asemenea, de contextul pandemiei.

11 opţiuni de self-banking oferite de BT Visual Help:

●Istoricul tranzacţiilor pentru fiecare cont curent/de card BT pe trei zile;

●Informaţii despre plăţile în rate cu cardurile STAR de la BT;

●Sume blocate pe cont din tranzacţii nedecontate;

●Detalii despre obligaţiile de plată pentru cardurile de credit BT;

●Solicitare extras de cont curent şi extras pentru cardurile STAR;

●Informaţii despre conturi: IBAN, sold, valută, număr de puncte de loialitate STAR;

●Blocarea temporară sau definitivă a cardurilor;

●Solicitarea reemiterii unui card după blocarea definitivă;

●Modificarea limitelor de tranzacţionare cu cardul;

●Descăracarea listei IBAN-urilor clientului;

●Ghidare, prin linkuri utile, pentru folosirea BT24 Internet Banking şi Mobile Banking, dar şi pentru plata facturilor direct cu telefonul.

Cum se accesează BT Visual Help, în 5 paşi:

1.Apelearea numărului de telefon 0264 308 000 sau 0264 308 028 (Call Center BT);

2.Selectarea opţiunii BT Visual Help;

3.Accesarea linkului primit prin SMS;

4.Autentificare;

5.Accesarea unei opțiuni din BT Visual Help.

BT şi CallVU pregătesc noi lansări până la finalul anului, printre care: posibilitatea contestării tranzacţiilor prin card, actualizarea datelor personale, acces la informaţii despre credite şi popriri.