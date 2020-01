Banca Transilvania lansează BTePOS.ro, platformă prin care comercianții pot comanda tot ce au nevoie pentru a oferi clienților posibilitatea de a plăti cu cardul, cu telefonul sau online.

BTePOS.ro este un magazin online cu produse de acceptare a plăților electronice. Pe hub sunt prezentate, de asemenea, soluții personalizate în funcție de industrii: de exemplu, un comerciant care are o cafenea şi doreşte să ofere clienților posibilitatea de a plăti cu cardul sau cu telefonul prin aplicațiile BT Pay şi Apple Pay sau cu accesoriile de plată BT, prin BTePOS.ro poate comanda ceea ce are nevoie pentru a-şi creşte vânzările: POS fix/mobil, eCommerce, programul de loialitate Star (rate şi puncte de loialitate), plata cu card de masă etc.

Comercianții pot comanda prin platforma BTePOS:

• POS-uri mobile şi fixe: acceptare la plata a cardurilor Visa/Mastercard/American Express, soluții de acceptare a plăților cu puncte de loialitate, în rate fără dobândă cu cardurile STAR şi Cardul Direct;

• Soluție de acceptare a cardurilor de masă BT;

• Soluție pentru procesarea, prin BT, a tranzacțiilor pe sisteme neasistate: vendomate, parcometre, charity box etc.;

• Soluții de eCommerce pentru magazinele online: acceptare la plată a cardurilor Visa/Mastercard, respectiv aceptare a plăților cu puncte de loialitate sau în rate fără dobândă cu cardurile STAR.

Solicitările trimise online, prin BTePOS, ajung direct la managerul BT de relații clienți din județul în care comerciantul are sediul social, prin urmare nu mai este necesar să se deplaseze la bancă. BT se ocupă gratuit de formalități, de implementarea soluțiilor de plată alese, precum şi de instruirea angajaților firmei.

Banca Transilvania, lider pe piața soluțiilor de plată cu cardul şi a tranzacțiilor cu cardul:

• Peste 30.000 de comercianți şi 50.000 de locații fizice şi magazine online beneficiază de serviciile de acceptare BT.

• 12.000 de comercianți fac parte din programul de loialitate STAR, destinat clienților BT care au card de cumpărături. În prezent, peste 500.000 de persoane fizice şi juridice au card STAR.

În medie, în fiecare secundă sunt realizate 10 tranzacții cu cardurile Băncii Transilvania, iar volumele de tranzacții de cumpărături cu cardurile au crescut cu peste 50% în 2019 față de 2018. Peste 80% dintre tranzacțiile de cumpărături la POS cu carduri BT sunt contactless.

Banca Transilvania a atins recent borna de 4 milioane de carduri emise şi este cel mai mare emitent de carduri din țară începând cu 2017, având o cotă de piață de peste 22%.