Banca Comerciala Romana (BCR) a listat astazi, 31 mai, cea mai mare emisiune de obligatiuni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de 1 miliard de lei. BCR depaseste astfel propriul record, stabilit in decembrie 2019, cand a fost listata la BVB prima sa emisiune de obligatiuni, cu o valoare de 600 milioane de lei, cea mai mare la acea data. Obligatiunile listate astazi au simbolul bursier BCR28 si se tranzactioneaza pe Piata Reglementata a BVB.

„Cele doua emisiuni de obligatiuni in lei in valoare totala de 1,6 miliarde de lei, realizate cu succes de echipa BCR, sunt exemple al angajamentului nostru de a contribui la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Vom continua sa avem astfel de actiuni in mod recurent. Interesul investitorilor in aceste emisiuni ne dau incredere ca Bursa de Valori Bucuresti va deveni mai atractiva si va atrage tot mai multe runde de finantare care sa contribuie la sustinerea economiei”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.

„Valoarea emisiunii de obligatiuni BCR demonstreaza, inca o data, capacitatea pietei de capital si a investitorilor de a finanta economia locala. In ultimii doi ani si jumatate am avut la BVB peste 60 de runde de finantare, actiuni si obligatiuni, prin care peste 2,7 miliarde de euro au mers spre sustinerea companiilor romanesti. BCR isi depaseste astazi propriul record, stabilit in urma cu un an si jumatate tot aici, la bursa de la Bucuresti. Ne bucuram ca BCR este un partener important al BVB si ca impreuna putem finanta economia romaneasca”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

Obligatiunile BCR au o maturitate de 7 ani si o dobanda anuala de 3,9%. Emisiunea cuprinde 2000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 500.000 de lei si a fost procesata in sistemul de tranzactionare al BVB in data de 19 mai 2021. Agentia de rating Fitch a acordat emisiunii de obligatiuni ratingul BBB+.

„Importanta succesului emisiunii si a listarii obligatiunilor BCR la Bursa de Valori Bucuresti nu se rezuma doar la valoare, care de altfel este foarte relevanta pentru viitorul pietei de capital romanesti. Emisiunea a fost procesata acum doua saptamani in sistemul bursei, fapt care demonstreaza capacitatea infrastructurii pietei de a sustine runde de finantare de amploare ale emitentilor, precum si ale intermediarilor”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

BCR este la a doua emisiune de obligatiuni listata la BVB. Prima are o valoare de 600 milioane lei si se tranzactioneaza pe Piata Reglementata din decembrie 2019, sub simbolul bursier BCR26.

BCR, membra a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte.