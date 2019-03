Românii nu sunt, în general, educaţi financiar, pentru că, în România, învăţăm în şcoală cantitatea de precipitaţii din Sahara, poate câte soţii a avut Henric al V-lea, dar mai puţin să ne gestionăm proprii bani sau să rezolvăm probleme financiare, a declarat, luni, într-un eveniment de educaţie financiară adresat elevilor, Lucian Anghel, preşedintele Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

“Ce mai bună investiţie pe care o puteţi face în voi este educaţia financiară. Nici nu ştiţi cât de mult înseamnă să fii deştept financiar. Învăţăm în şcoală cantitatea de precipitaţii din Sahara, poate câte soţii a avut Henric al V-lea, dar mai puţin să ne gestionăm proprii bani sau să rezolvăm probleme financiare. În viaţă vom avea foarte multe probleme financiare pe care va trebui să le rezolvăm. Dacă nu ştim să le rezolvăm ne va costa foarte mult. A auzit cineva de dobânda compusă? Dacă aţi investi 50 de lei pe zi, la un randament de 2%, ceea ce nu este extrem de mult, conservator la ipoteză, în 40 de ani, de la 25 de ani până la 65 de ani, depăşiţi 1 milion de lei, deveniţi milionar, şi ca urmare a dobânzii compuse care înseamnă dobândă la dobândă. Credem cu tărie, şi de aceea Bursa de Valori Bucureşti se implică în foarte multe evenimente de educaţie financiară, că dacă noi toţi vom fi educaţi financiar mai bine, vom trăi cu toţii mai bine”, a spus Anghel.

Acesta adăugat că în domeniul financiar “nu prea există masă gratis”, iar orice reclamă mai mult sau mai puţin corectă poate să inducă un comportament financiar greşit din partea consumatorului.

“Cine crede că poate să existe credit cu dobândă zero, fără costuri? În domeniul financiar nu prea există masă gratis şi atunci orice reclamă mai mult sau mai puţin corectă poate să vă inducă un comportament financiar şi apoi practic să descoperiţi costurile în timp, iar acest lucru va fi extrem de usturător pentru bugetul familiei voastre. Românii nu sunt, în general, educaţi financiar. Conform SNP, la nivelul Uniunii Europene, România s-a clasat pe ultimul loc ca rată de răspuns corect la cinci întrebări simple. Una dintre întrebări este următoarea: “Dacă ar fi să vă împrumutaţi cu 100 de euro, ce ar fi mai bine pentru voi să rambursaţi: 103 euro sau 100 de euro, plus 5%?”. Răspunsul corect este 103 euro, fiindcă 100 plus 5% înseamnă 105 euro, deci trebuie să rambursez mai mult. Astfel de întrebări au fost puse şi la astfel de întrebări simple, care au legătură cu educaţie financiară şi cu matematica, 1 din 5 români a răspuns corect, faţă de 1 din 3 polonezi, 1 din 3 bulgari, 1 din 2 francezi sau austrieci, 2 din 3 britanici. Asta înseamnă că trebuie să ne educăm financiar şi să încercăm să răspundem la astfel de întrebări”, a subliniat preşedintele BVB.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au organizat, luni, evenimentul de deschidere oficială a şedinţei de tranzacţionare, adresat elevilor care vor să afle cum funcţionează o bursă şi piaţa de capital din România.

Evenimentul face parte din Global Money Week (GMW), o iniţiativă organizată la nivel mondial care, anul acesta, are loc în perioada 25 – 31 martie. GMW este iniţiată şi coordonata de Child & Youth Finance International şi implică organizarea de evenimente şi diverse activităţi al căror scop este de a inspira copii şi tinerii să înveţe despre bani, economisire, despre posibilităţile de angajare şi cum să devină antreprenor.