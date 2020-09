Piaţa de capital din România trece oficial, de astăzi, la statutul de „piaţă emergentă”, în urma unei decizii istorice luate de agenţia de evaluare financiară FTSE Russell. Anterior acestei decizii, România avea statul de „piaţă de frontieră”.

Asociația Română a Băncilor (ARB) salută implementarea deciziei FTSE Russell privind promovarea pieței de capital din România la statutul de piață emergentă secundară (Secondary Emerging), începând cu data de 21 septembrie 2020, alături de includerea acțiunilor emise de către Banca Transilvania și Societatea Națională Nuclearelectrica în componenta indicilor FTSE Global Equities Index Series (GEIS).

Ömer Tetik, CEO BT, la BVB: “Ne bucurăm că România şi piaţa de capital sunt jucători într-o nouă ligă. Pentru România este o ocazie să se remarce şi pe alte pieţe şi să exploateze potenţialul investiţional pe care îl deţine. Suntem onoraţi că Banca Transilvania este una dintre cele două companii care au calificat România”.

Reclasificarea pieței de capital din România la statutul de piață emergentă secundară are loc la un an de la anunțul oficial al FTSE Russell din septembrie 2019 și ar putea atrage noi investițiila Bursa de Valori București din partea fondurilor de investiții specializate pe pieţele emergente.

Evenimentul a fost marcat la BVB, operatorul pieţei de capital din România, printr-o ceremonie oficială de deschidere a şedinţei de tranzacţionare de luni, 21 septembrie. La eveniment au participa premierul Ludovic Orban, ministrul Finanţelor Florin Cîţu, preşedintele ASF, Nicu Marcu, alături de alţi reprezentanţi ai băncilor, autorităţilor de reglementare ori financiare.

Pentru prima data in istorie, piata de capital din Romania este inclusa, incepand cu 21 septembrie 2020, in indicii Pietelor Emergente, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell. Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta dupa 25 de ani de la reinfiintarea bursei locale, institutie fundamentala a pietei de capital romanesti, reprezinta un succes fara precedent.

„Povestea Bursei de Valori Bucuresti este, in mare parte, povestea Romaniei moderne si face parte din ADN-ul nostru national pentru ca demonstreaza capacitatea acestei natiuni de a se mobiliza pentru atingerea unui obiectiv de tara extrem de ambitios. Institutia bursei de valori a fost restabilita in 1995 dupa ce a fost inchisa timp de aproape jumatate de secol, imediat dupa instalarea regimului comunist in Romania. Am inceput totul de la zero. De atunci si pana acum, dupa un sfert de secol de munca si aliniere la cele mai inalte standarde, bursa romaneasca a ajuns la nivelul exigentelor impuse de pietele internationale. Nicicand in istoria recenta a tarii nu a existat un proiect economic atat de amplu care sa necesite atat de mult efort si determinare pe o perioada atat de lunga de timp. Si cel mai important aspect pe care il recunoastem si il celebram astazi este ca Romania Emergenta este mai mult decat proiectul BVB, este un proiect de tara”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Traim un moment istoric. Este cea mai clara si incontestabila recunoastere internationala pe care o primeste piata de capital din Romania. Este mai mult decat o validare a valorilor promovate de piata de capital, este o validare a eforturilor Romaniei de a fi inclusa intr-un univers investitional fara precedent. As dori sa le multumesc tuturor entitatilor implicate in piata de capital si autoritatilor care au fost aproape de bursa in tot acest proces. Sunt deosebit de onorat sa conduc echipa care a facut acest moment posibil si am incredere in capacitatea noastra comuna de a ne asuma si realiza obiective care sa ramana in istorie”, a declarat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.