Omnicredit, prima platformă fintech de finanțare a antreprenorilor din România, vine în sprijinul clienților săi nu doar cu produse financiare precum factoring, scontare sau finanțări care pot fi accesate online, ci și cu sfaturi și idei practice pentru gestionarea firmelor în această perioadă.

#Camera de gardă pentru afacerile mici îi ajută pe micii întreprinzători să-și spună poveștile de supraviețuire, care îi pot inspira și pe cei care nu au deocamdată un plan de criză. Poveștile ajung la antreprenori printr-un newsletter dedicat sau pot fi accesate pe site.

Reprezentanții Omnicredit susțin că nevoia de lichidități a firmelor mici este în continuă creștere: de la începutul perioadei de restricții și până astăzi numărul celor care au dorit să acceseze produsele financiare Omnicredit a crescut cu până la 70%, micile afaceri având nevoie de sume mai mari decât în lunile anterioare.

În afară de finanțări, lichidități sau sprijin din partea statului, firmele mici au nevoie în această perioadă de idei și sfaturi practice care să le ajute să gestioneze situația actuală și să traverseze perioada de criză, spun reprezentanții Omnicredit, prima platformă fintech de microfinanțare din România, ce oferă produse de factoring, scontare și microcreditare online.

„Toți cei 20 de consultanți pe care îi avem sunt permanent în contact cu clienții noștri. Chiar dacă lucrăm de acasă – lucru posibil pentru că produsele noastre financiare se accesează exclusiv online -, cei care au apelat la noi de-a lungul timpului beneficiază azi de relații cu clienții la cel mai ridicat nivel. În afară de lichidități, mai mult timp pentru rambursarea unor împrumuturi sau alte facilități, proprietarii afacerilor au nevoie și de inspirație, și de speranță. De aceea am lansat acest concept de «#cameră de gardă pentru afacerile mici», un spațiu virtual unde sunt puse la dispoziția antreprenorilor sfaturi practice, idei, soluții de finanțare, dar și povești de supraviețuire pe timp de criză. În plus, acum mai mult decât oricând este necesar ca antreprenorii să știe că au la dispoziție instrumente financiare pe care le pot accesa, de tip factoring sau scontare, prin care își pot asigura nevoia de lichidități din perioada următoare fără ca acest lucru să însemne o îndatorare a companiei, ca în cazul creditelor”, spune Elisa Rusu, CEO Omnicredit.

Povești de supraviețuire pe timp de criză

Microîntreprinderile constituie majoritatea companiilor din lume: sunt acele mici afaceri, uneori de familie, care creează locuri de muncă și contribuie semnificativ la veniturile naționale. Este însă bine cunoscut faptul că multe IMM-uri, companii mici și mijlocii, întâmpină o serie de provocări precum lacune în legislație, dificultăți în accesarea finanțărilor, lipsă de îndrumare și, în general, lipsă de sprijin. Odată cu contextul actual, aceste lipsuri devin din ce în ce mai evidente.

Pentru a-i sprijini pe antreprenori, Omnicredit a adus în #camera de gardă pentru afacerile mici o serie de sfaturi și soluții, o hartă cu indicii pentru antreprenori pentru perioada următoare.

În #camera de gardă, antreprenorii mai pot găsi începând de săptămâna aceasta o serie de povești de supraviețuire pe timp de criză, care prezintă modul în care au acționat deja unele businessuri: https://bit.ly/2Uh3Ub9.

Poveștile pot ajunge la destinație și prin intermediul unui newsletter la care cei interesați se pot abona direct pe site-ul omnicredit.ro.

„Oamenii care au ales să ne spună poveștile lor nu sunt toți clienți Omnicredit. Considerăm însă că aceste studii de caz reprezintă o resursă inestimabilă pentru cei care conduc mici afaceri. Credem în continuare însă că, pentru a opri un vârtej ce poate propaga foarte rapid efecte negative dinspre mediul de afaceri către sectorul bancar și finanțele publice, vulnerabilitatea micro-companiilor impune adoptarea de către stat a unor măsuri urgente pentru sprijinirea și îndrumarea mediului de afaceri românesc”, a mai adăugat Elisa Rusu.

Cum ții în viață o afacere cu pantofi în criza provocată de coronavirus

Antreprenorul invitat azi în #camera de gardă este, de fapt, o tânără antreprenoare, Gina, pe care am întâlnit-o în anul 2019, atunci când aceasta a aflat despre soluțiile de finanțare pentru micii antreprenori oferite de platforma Omnicredit. Pe această persoană caldă, pasionată, muncitoare, neobosită am regăsit-o în aceste zile acasă, muncind în continuare 7 zile din 7 la proiectele digitale ale micii sale companii.

Antreprenoarea a aflat despre proiectul #camera de gardă de pe Facebook și din newsletterul platformei Omnicredit. Așa am reușit să o ajutăm cu un produs de factoring, care i-a permis să încaseze rapid lichidități de la un client din afara țării, ajutor care vine în niște momente în care afacerea este greu încercată de efectele pandemiei Covid-19. Totodată, am fost curioși să aflăm mai multe despre soluțiile pe care le-a adoptat în companie și despre primele păreri pe care și le-a format în aceste zile de izolare.

Afacerea Ginei, lansată în 2017, se ocupă de producerea și comercializarea de pantofi de damă de calitate superioară, sub brandul GINISSIMA. Cea mai mare parte a producției se realizează la comandă, fiind comercializată atât online (în magazinul propriu www.ginissima.com și în magazine online multibrand partenere), cât și în magazine fizice (din Băneasa Mall, Promenada Mall, alte magazine de rochii de mireasă sau la evenimente partenere).

În anul 2019, Ginissima înregistra o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 milioane de lei, acest lucru fiind posibil cu ajutorul celor 12 angajați, împărțiți între unitatea de producție și magazinul online.

Primele semne de afectare ale afacerii au început atunci când Gina început să primească diverse mesaje din partea partenerilor, magazine situate în mall-uri care s-au închis în urma măsurilor de combatere a epidemiei.



În comunicarea internă și cu clienții, Ginissima a adoptat o manieră transparentă de informare. „Intern, cea mai importantă decizie pe care am luat-o a fost că lucrul cel mai prudent ar fi să stăm acasă. Noi nu suntem doctori, nu producem pâine sau produse ce pot salva vieți, așadar am decis împreună să stăm puțin acasă, ca să poată merge la serviciu aceia a căror muncă este într-adevăr vitală pentru societate. În ceea ce le privește pe clientele noastre, le-am informat printr-o postare în social media și am apelat în primul rând la sprijinul lor, pentru că știm că o pereche de pantofi noi este ultimul lucru la care ne gândim acum”, explică Gina.

În vânzări, focusul actual al companiei se bazează pe lansarea unei campanii prin care clientele pot să cumpere în această perioadă un voucher cadou. „Noi suntem o marcă digitală. Astfel, mulțumită clientelor noastre putem sta acasă și să facem vânzări online! Acest lucru ne ajută și ne dă un plus de siguranță că atunci când lucrurile vor reveni la normal vom avea deja comenzi de executat și livrat.”

Primele măsuri adoptate pentru continuitatea afacerii au fost legate de protejarea angajaților și a fluxului de lichidități. Pentru Ginissima, una dintre temerile pe care le are în contextul actual este că restul companiilor vor alege să nu contribuie la eforturile de distanțare socială, ajungându-se astfel la o prelungire a acestei perioade pentru toată lumea.

Referitor la așteptările pe care antreprenoarea le-ar fi avut din partea statului, aceasta spune că s-ar fi așteptat din partea acestora să susțină mai mult eforturile de distanțare socială prin adoptarea unor măsuri similare cu cele abordate în alte state europene.

„Noi nu am dorit să apelăm la șomaj tehnic și am decis să ne susținem angajații de acasă. Ne-am fi așteptat la ceva mai mult sprijin, poate să ne exonereze de taxele aferente salariilor acestora. De asemenea, mă așteptam, la fel ca în alte țări din Europa, să se reglementeze plata chiriilor, pentru că unii proprietari nu schițează niciun fel de empatie în acest sens. În complexul industrial în care funcționăm noi există zero flexibilitate în acest sens: plătim în continuare cheltuieli pentru angajați fără ca ei să beneficieze de nimic – de exemplu, nu venim la serviciu, nu murdărim toalete, nu producem gunoi menajer, însă plătim o cotă-parte din cheltuielile cu curățenia. Putem merge și mai departe, înspre un stat ideal care ne-ar fi exonerat de impozitele din lunile februarie și martie pentru a avea lichiditățile necesare supraviețuirii în această perioadă. Ca antreprenor, am impresia că statul nu vrea să simtă criza, să accepte să își diminueze încasările, ca noi toți de altfel”, crede Gina.