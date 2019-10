Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anuntat în cadrul audierilor din Parlament, mai exact la audierea lui senatorului Florin Cîţu, ministrul PNL propus pentru preluarea portofoliului de la Finanţe, că astăzi a venit aprobarea așteptată de la Comisia Europeană privind capitalizarea CEC Bank.

CEC Bank, cea mai mare bancă romanească cu capital integral de stat și rețea teritorială, va putea fi capitalizată cu 940 milioane lei din bugetul de stat.

Ministrul interimar al finanțelor publice, Eugen Teodorovici, salută decizia Comisiei Europene de astăzi, 29 octombrie a.c., prin care se atestă faptul că majorarea capitalului social al CEC Bank S.A. cu 940 milioane de lei nu se încadrează în categoria măsurilor de ajutor de stat.

”După decizia promovării Bursei de Valori București la statutul de piață emergentă secundară, decizia Comisiei Europene prin care se atestă faptul că majorarea capitalului social al CEC Bank ce urmează a fi efectuată de către statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, nu este o măsură de ajutor de stat, este o nouă decizie istorică pentru sectorul financiar-bancar românesc, dar și pentru companiile românești.

Am susținut creșterea potențialului CEC Bank S.A, unde statul roman este acționar unic, pentru a da posibilitatea economiei naționale de a avea o sursă de creditare solidă. De aceea am promovat majorarea capitalului social cu 940 milioane de lei, pe care i-am prevăzut în buget anul acesta, și am pornit în drumul deloc facil de a demonstra Comisiei Europene că statul român face o investiție în potențialul de dezvoltare al economiei și nu acordă un ajutor de stat.

Este a treia încercare de recapitalizare a CEC, dar printr-o colaborare instituțională excepțională, beneficiind astfel de suportul tehnic al BNR și al Consiliului Concurenței, Ministerul Finanțelor publice a reușit să demonstreze Comisiei Europene faptul că Statul român acționează ca un investitor privat prudent. Am demonstrat că se poate și asigurăm astfel resurse suplimentare de dezvoltare a pieței. Prin această măsură se urmărește atât susținerea creșterii intermedierii financiare a CEC Bank, cât și modernizarea infrastructurii tehnologice în linie cu dezvoltările pieței și a mediului concurențial, banca devenind astfel o instituție mai modernă, mai competitivă pe piață, care să susțină economia României”, a declarat Eugen Teodorovici.

Comisia Europeană a transmis astăzi un comunicat de presă prin care transmite faptul că, după o analizare minuțioasă a decis că majorarea capitalului CEC Bank SA nu este o măsură de ajutor de stat.

Documentele transmise au inclus argumente de natură juridică și economică-financiară pentru testarea comportamentului de investitor privat al acționarului unic al CEC Bank S.A, în contextul intenției de majorare a capitalului social al Băncii cu suma de 940 mil. RON în anul 2019, având ca sursă bugetul de stat.

În perioada imediată, ministrul anunță ca va fi organizat și un eveniment pentru oficializarea anunțului.

“Pe ajutor de stat noi suntem un consilier al Guvenului, îl ajutăm să respecte regulile Uniunii. Capitalizarea CEC Bank nu o decidem noi, o decide Comisia. Decizia ne aşteptăm să fie luată spre sfârşitul lunii, până la predarea mandatului actualei Comisii”, declara recent Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Anunțul era așteptat la guvern



“Comisia Europeană ne va comunica miercuri decizia sa, sper, pozitivă, că putem face capitalizarea CEC-ului. Înseamnă, din punctul meu de vedere, o mândrie pentru orice guvern, ar fi super ok o astfel de măsură. 940 de milioane de lei au fost sprijinul din acest an pentru această capitalizare.

Şi dacă totul este bine, săptămâna viitoare sau în primele zile ale următoarei săptămâni, putem face această capitalizare a CEC-ului”, declara la Oradea, săptămâna trecută, Eugen Orlando Teodorovici.