La un an de la lansare, aplicația românească SelfPay Now, prima din Europa care permite alimentarea în timp real cu numerar a oricărui card bancar, inclusiv cardurile neo-băncilor, a ajuns la 140.000 de utilizatori și a depășit pragul de 500.000 de tranzacții. În ultimele 12 luni, valoarea cumulată a tranzacțiilor derulate prin SelfPay Now s-a ridicat la peste 153 de milioane de lei.

Prin SelfPay Now, utilizatorii pot depune cash instant pe orice card bancar emis în România și chiar și pe cardurile Revolut, prin intermediul Stațiilor de Plată SelfPay. Acestea pot fi găsite în marile rețele de retail, în centre comerciale, piețe, benzinării, magazine de proximitate, sedii ale băncilor partenere, primării și alte instituții publice.

Adrian Badea: In 2022 aproximativ 2% din totalul depunerilor de numerar pe card s-au făcut prin intermediul aplicației SelfPay Now

„Datele BNR arată că în România s-au înregistrat în 2021 peste 40 de milioane de tranzacții de depunere de numerar pe carduri, în valoare totală de aproximativ 17,4 mld. euro. Astfel, estimăm că în 2022 aproximativ 2% din totalul depunerilor de numerar pe card s-au făcut prin intermediul aplicației SelfPay Now. De asemenea, rezultatele înregistrate de aplicație până în prezent sunt cu adevărat excepționale, în contextul în care ne-am concentrat investițiile aproape în întregime asupra produsului și am investit foarte puțin în marketing. Acum, când produsul nostru este 100% operațional și știm că răspunde adecvat nevoilor pieței, urmează să începem scalarea”, a declarat Adrian Badea, CEO SelfPay.

Stațiile de Plată SelfPay, alternativă la bancomate pentru cei care depun bani pe cardul propriu

Pentru a depune numerar pe cardul personal, utilizatorii trebuie să își instaleze pe telefon aplicația SelfPay Now și să își înregistreze un card în aplicație. Apoi, accesând butonul SelfPay Now din meniul oricărei Stații de Plată SelfPay, utilizatorul urmează instrucțiunile de pe ecranul Stației de Plată, la fel ca la un bancomat. După efectuarea depunerii, banii sunt transferați pe card în timp real, chiar și în zilele de weekend.

Cash instant pe orice card, inclusiv pe Revolut, doar cu SelfPay Now

În România există o cerere semnificativă pentru servicii bancare accesibile, în special în localități mai slab acoperite de rețelele bancare, în condițiile în care infrastructura de acceptare a cardurilor se dezvoltă aproape exclusiv pe segmentul POS. Începând din 2015, numărul ATM-urilor aflate în funcțiune în România se află într-un declin continuu, potrivit datelor BNR. În plus, doar aproximativ 10% din ATM-urile instalate în România se află în mediul rural.

Un atu major al aplicației SelfPay Now este faptul că alimentarea cu numerar a cardului bancar prin intermediul SelfPay Now se înregistrează în timp real. Astfel, banii depuși de utilizatori pot fi folosiți imediat, indiferent de banca emitentă. Facilitatea este disponibilă inclusiv pentru cardurile emise de așa-numitele „neo-bănci”. Astfel, în aplicație pot fi înrolate orice carduri pe care utilizatorul le are deja, inclusiv cardurile Revolut. Acestea din urmă nu pot fi alimentate cu numerar decât prin aplicația SelfPay Now, singura care oferă în prezent această posibilitate.

O altă funcționalitate inovatoare a SelfPay Now: transferul de bani gratuit între utilizatori

SelfPay Now permite de asemenea transferul de fonduri între cardurile utilizatorilor, în mod gratuit, cu condiția ca atât cardul-sursă, cât și cel de destinație să fie înrolate în aplicație. Aceste tranzacții se derulează tot în timp real, indiferent de tipul sau banca emitentă a cardului de la care sau către care se efectuează tranzacția. Modalitățile de a transfera bani sunt multiple: după numărul de telefon, prin scanarea unui cod QR sau folosind codul de client (acesta din urmă fiind unic pentru fiecare utilizator).

Pentru perioada următoare, compania are în plan lansarea de noi facilități precum verificarea soldului cardurilor înrolate, a soldului conturilor și a istoricului tranzacțiilor, pe baza tehnologiei open banking, dar și posibilitatea ca utilizatorii să acceseze produse financiare direct din aplicație, într-un mod simplu și rapid.