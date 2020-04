Statul acasa si, in general, protejarea de coronavirus, au dus la o serie de schimbari in ceea ce priveste comportamentul de plata al romanilor. Pentru a vedea cat de mari sunt aceste schimbari, NOCASH si iSense Solutions au efectuat 500 de interviuri online in randul consumatorilor de internet, in saptamana 13-17 aprilie a.c. Sondajul este reprezentativ pentru mediul urban, pentru populatia cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani.

Creste frecventa cumparaturilor online, insa doar in randul celor care deja achizitionau de pe internet.

Cei care nu cumparau online inainte de COVID-19 isi vor pastra obiceiul si dupa, numarul lor ramanand relativ nemodificat (6-7% dintre respondenti). In schimb, cei care cumparau deja de pe internet inainte de pandemie, au declarat ca vor face mai des acest lucru dupa.

Cu toate acestea, comportamentul din timpul pandemiei nu se va pastra si post-pandemie. Acest lucru se vede cel mai bine in cazul celor care au declarat ca fac cumparaturi online cel putin o data pe saptamana. Desi ponderea lor s-a dublat in timpul pandemiei (de la 8% la 18%), dupa ridicarea restrictiilor respondentii vor reveni la comportamentul initial (ponderea coborand la 10%).

Cea mai mare migrare din off-line catre online este la plata taxelor

Daca anterior pandemiei mai mult de jumatate isi platea taxele off-line (55%), procentul a scazut la numai 28% in prezent. De asemenea, o reducerea semnificativa a platilor offline se inregistreaza si in cazul amenzilor (de la 34% la numai 16%).

Numarul celor care platesc in numerar s-a redus la jumatate

Tehnologia contactless era si inainte de criza sanitara foarte adoptata de catre romani. Practic, atat pe cardurile Visa cat si pe cele Mastercard, noua din 10 tranzactii de plati erau contactless. In acest context, una dintre ipotezele de lucru care au fost testate a vizat daca romanii au folosit mai mult portofelele digitale pentru plati. Cu alte cuvinte, daca si-au introdus cardul in aplicatiile de pe telefon, pentru a plati direct cu mobilul. Din graficul de mai jos se observa o crestere de cinci puncte procentuale.

Cel mai mare impact se observa in cazul platilor in mumerar. Ponderea celor care au declarat ca fac frecvent plati „cash” s-a redus de la 45% inainte de pandemie la 21% in prezent.

„Asa cum era de asteptat, COVID-19 este cea mai eficienta campanie de pana acum pentru promovarea platilor electronice si adoptia serviciilor bancare de la distanta. Chiar daca procentul celor care prefera numerarul a ramas nemodificat, semn ca cine trebuia atras in sistem a fost deja atras, cei care plateau online si anterior crizei de coronavirus, acum o fac mai frecvent si, mai mult, trec intr-o noua etapa: adoptia la nivel de masa a portofelelor digitale.”, a declarat Sergiu CONE, director general NOCASH.