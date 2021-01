Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal ce vizează modificarea Legii de funcționare a pieței de leasing.

CCR a constatat că este constituțională, în raport cu criticile formulate, Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing.

Legea a fost adoptată în luna octombrie 2020, de către PSD și UDMR, însă PNL a contestat adoptarea ei. După motivarea CCR, legea poate intra în vigoare doar dacă este promulgată de președinte, însă acesta are și opțiunea de a o retrimite in parlament unde PNL are majoritate

După decizia CCR, initiatorul legii, senatorul PSD Daniel Zamfir, și-a anuțat victoria pe pagina de Facebook.

“Un pas important împotriva abuzurilor IFN-urilor şi recuperatorilor! Legea leasing-ului, declarată constituţională! Prima lege din pachetul de legi anticămătărie a trecut de CCR!

Punem astfel capăt samsarilor instituţionalizaţi – IFN-uri şi recuperatori – care valorificau bunurile mult sub preţul pieţe şi care puneau în spinarea utilizatorului sume uriaşe provenite din aceasta cârdăşie toxica între IFN-urile finanţatoare şi firmele de recuperare!

Acum, cel care nu mai poate plăti rata la leasing va fi implicat în mod direct în procedura de valorificare a bunului, tocmai pentru a avea garanţia că va fi o procedura transparentă iar clientul utilizator nu va fi înşelat”, a scris senatorul pe Facebook.

Ce prevede noua lege

Potrivit senatorului, consumatorii datornici își pot vinde singuri bunul luat în leasing, deși nu sunt proprietari, cu scopul stingerii creditului.

„Înainte era o mare nedreptate. În situația în care nu mai puteai plăti rata la leasing, IFN-ul respectiv îți factura în continuare rate, deși tu nu mai foloseai bunul.

„Legea leasingului, care astăzi a trecut în Parlament, este o lege la care am ținut foarte mult și care va elimina abuzul pe care îl practică IFN-urile. Legea nu mai dă posibilitatea IFN-urilor și firmelor de recuperare să valorifice bunul pe care tu l-ai utilizat, respectiv o mașină, după bunul plac și la valoarea pe care o cred ei de cuviință, ci pur și simplu tu, ca utilizator, ești implicat în demersul de valorificare a bunului. Prin acest lucru avem garanția că prețul care se obține este unul real, și nu unul aranjat între acești recuperatori și reprezentanți ai firmei de leasing”, explica social-democratul in luna octombrie cand a fost adoptată legea