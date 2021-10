CEC Bank își completează oferta de credite ipotecare lansând împrumutul pentru locuințe cu dobândă fixă în primii 5 ani. Potrivit băncii, în perioada octombrie-aprilie 2022, clienții vor beneficia și de o promoție: creditele ipotecare cu dobândă fixă au comision zero de administrare pe toată durata creditului, ceea ce echivalează cu o reducere de 0,48 puncte procentuale a costurilor totale anuale.

CEC Bank oferă creditele ipotecare cu o dobândă fixă redusă – de 4,5% pe an, clienților care își încasează veniturile prin bancă, respectiv de 4,7% pe an – fără încasare venituri.

”Am lansat creditele ipotecare cu dobândă fixă pentru a oferi clienților o soluție prin care se pot proteja față de variațiile pe termen mediu ale ratelor și dobânzii, în contextul în care, în prezent, dobânzile sunt aproape de minimele istorice și există semnale pe piață privind inversarea trendului în viitorul apropiat. Având deja în ofertă credite cu dobândă fixă pentru nevoi personale, în ultimii ani am văzut creșterea apetitului clienților pentru astfel de finanțări. Clienții vor avea în continuare posibilitatea de a alege între credite cu dobândă fixă și cele cu dobândă variabilă”, a declarat Adina Călin, Director Produse și Servicii în cadrul CEC Bank.

Pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă contractate până în aprilie 2022, dobânda și comisionul de analiză (de 500 de lei) sunt singurele costuri. Nu se percepe comision de administrare lunar pe toată durata derulării creditului. Din cel de-al șaselea an, după expirarea perioadei în care se percepe dobândă fixă, se aplică dobândă variabilă, cu o marjă printre cele mai reduse de pe piață: IRCC+ 2,3% pe an – în cazul clienților care își încasează salariile prin bancă, respectiv IRCC+ 2,5% pe an – fără încasare venituri.

De exemplu, în cazul unui credit de 250 000 de lei, pe 25 de ani, rata lunară va fi de 1 418 lei, iar suma totală de rambursat – 393 954 lei. Calculul a fost făcut cu o dobândă fixă în primii 5 ani de 4,7% și variabilă în următorii 20 de ani (IRCC+2,5%), DAE fiind de 4,13%, arată un calcul al băncii.

CEC Bank este unul dintre cei mai mari finanțatori de pe piața locuințelor, cu un portofoliu de peste 20 000 de credite ipotecare acordate, în valoare de peste 3 miliarde de lei. În primele nouă luni din 2021, banca a acordat peste 3 800 de credite pentru locuințe, în creștere cu 34% față de perioada similară a anului trecut.