CEC Bank anunta acordarea unui bonus de dobanda de 0,10 pp la depozitele in lei pentru persoane fizice si juridice, cu rata fixa a dobanzii, constituite prin intermediul canalelor alternative ale bancii: Internet Banking, Mobile Banking si Phone Banking.

“Prin acest demers ne dorim sa impulsionam migrarea clientilor catre mediul digital, un mediu care asigura o experienta imbunatatita, in conditii de siguranta si rapiditate a operatiunilor bancare la distanta, gratie celor mai noi si moderne tehnologii implementate de banca”, a declarat domnul Laurentiu Mitrache, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

Astfel, depozitele la termen cu rata fixa a dobanzii, in lei, beneficiaza de dobanzi de pana la 4,10% in cazul depozitelor pentru persoane fizice constituite la termen pe 36 luni si de pana la 2,10% in cazul depozitelor pentru persoane juridice constituite la termen pe 12 luni.

Sumele sunt garantate, conform legii, de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.