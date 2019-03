CEC Bank si MG TEC Industry au semnat un contract de finantare in valoare de cca. 48 mil. euro, avand ca scop infiintarea unei unitati de productie pentru fabricarea produselor absorbante, de uz gospodaresc si igienico-sanitare, din celuloza si maculatura.

Tranzactia, intermediata de Professional Capital Finance in calitate de consultant, vizeaza realizarea unor hale industriale si achizitionarea de active corporale noi: utilaje, masini si instalatii tehnice de productie si laborator.

Societatea MG TEC Industry este beneficiara unui acord de finantare emis de Ministerul Finantelor Publice in baza schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014.

Valoarea totala, fara TVA, a proiectului este de cca. 80 mil. euro, din care ajutorul de stat este de cca. 32 mil. euro. Proiectul urmeaza a fi implementat in regiunea de dezvoltare Nord-Vest, in municipiul Dej, judetul Cluj, fiind unul dintre cele mai importante proiecte dezvoltate de antreprenori romani si finantate in baza H.G. nr. 807/2014.

“Conform misiunii asumate, CEC Bank continua sa sustina proiectele romanesti care contribuie la dezvoltarea economica, la crearea si mentinerea locurilor de munca.

Credem cu tarie in capacitatea de productie autohtona si suntem siguri ca acest proiect va deveni o poveste de succes nu doar la nivel regional, ci si national”, a declarat domnul Laurentiu Mitrache, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.