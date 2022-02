CEC Bank a încheiat 2021 cu un profit net estimat, neauditat, de 355 milioane de lei, acesta fiind al treilea an consecutiv în care banca raportează rezultate record pentru ultimii 15 ani, peste țintele din buget. În paralel, banca și-a consolidat procesul de modernizare și transformare, iar rezultatele sunt deja vizibile: activele băncii au depășit pragul de 50 de miliarde de lei (50,6 miliarde lei), în creștere cu 22,7% față de anul trecut, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

”2021 a fost un an în care am fost foarte activi. Am reușit să facem pași mari în direcția transformării CEC Bank și rezultatele sunt deja vizibile: activele băncii au crescut cu 22,7% față de anul trecut, numărul de utilizatori de Mobile Banking a crescut cu 85%, iar volumul tranzacțiilor digitale s-a dublat. Și am reușit să atragem un număr record de clienți noi (peste 135.000) – care au ales CEC Bank ca bancă de casă, și folosesc cardurile, conturile și aplicațiile online CEC Bank pentru operațiunile de zi cu zi. Călătoria continuă și, în 2022, avem planuri la fel de ambițioase de transformare: vom aduce noi produse în mediul online și vom continua să ne dezvoltăm modelul de afaceri hibrid, care deservește atât România rurală, nedigitalizată, cât și clienții moderni – digitali”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

Profitul net al CEC Bank s-a ridicat, în 2021, la 355 de milioane de lei (estimat, în curs de auditare), în creștere față de 337,7 milioane lei în 2020. Veniturile nete din dobânzi au însumat 1,1 miliarde de lei și au rămas stabile comparativ cu anul trecut, în condițiile în care, în primele nouă luni ale lui 2021, pe piața bancară, ratele s-au aflat la un nivel minim istoric, iar tendința de creștere a dobânzilor a început să se manifeste abia din trimestrul al patrulea. Veniturile nete din comisioane au continuat să crească susținut – cu 11,4%, până la 297,5 milioane de lei, în linie cu strategia băncii de a-și diversifica sursele de venit.

Creștere solidă a portofoliului de credite

În ciuda pandemiei și a diferitelor măsuri de restricție, activitatea economică a fost intensă în 2021 și s-a reflectat și la nivelul cererii de credite. Portofoliul total de credite acordate clientelei nebancare (sold bilanțier) a crescut cu 17% anul trecut (peste media pieței – 14,8%), până la 26,9 miliarde de lei.

Depozitele atrase de la clienți au crescut într-un ritm solid (+20,8%), până la 41,9 miliarde de lei, cu o pondere de circa 70% a segmentului populației.

În 2021, CEC Bank s-a implicat activ în susținerea economiei prin:

• Circa 6 700 de împrumuturi ipotecare noi, în valoare de peste 1,7 miliarde de lei, valoare în creștere cu 53% față de 2020, susținută de menținerea ofertei în topul celor mai avantajoase de pe piață

• Circa 850 de credite pentru investiții, în valoare de peste 3,3 miliarde de lei, valoare în creștere cu 133% față de 2020. Ne-am extins portofoliul de clienți și am finanțat afaceri românești de succes precum Scandia, Peneș Curcanul, Carmistin, grupul Iulius, Grupul AAylex, Bog’Art sau data center-ul Cluster Power.

• A susținut peste 8 000 de companii cu finanțări pentru activitatea curentă în valoare de peste 5,7 miliarde de lei.

Transformarea CEC Bank

• Ianuarie: CEC Bank a lansat creditele de nevoi personale online.

• Martie: Clienții pot adăuga conturile de la alte bănci în aplicația Mobile Banking și pot vizualiza soldurile și tranzacțiile. A fost prima implementare de tip open banking din România.

• Iulie: Am anunțat modernizarea rețelei informatice interne prin implementarea celei mai performante tehnologii de pe piață: gestionarea software a traficului de date la nivelul întregii rețele (Software Defined Wide Area Network). Am lansat aplicația SmartPhone POS – o soluție inovativă adresată comercianților, care permite transformarea telefonului mobil în dispozitiv POS pentru acceptarea plăților cu cardul.

• Septembrie: Am lansat pachetele de cont curent ce pot fi accesate 100% online de către IMM-uri și PFA-uri. Noile pachete sunt disponibile în magazinul virtual al CEC Bank – CEC_IN – și pot fi accesate de la distanță, cu semnătură electronică calificată și fără niciun drum la bancă. În plus, am demarat proiecte importante de tehnologizare și digitalizare, printre care înlocuirea sistemul de core banking și treasury core.

Poziție financiară solidă

Portofoliul de credite se menține sănătos, iar rata creditelor neperformante a înregistrat un nivel de 5,28%, în ușoară scădere față de nivelul de 5,52% înregistrat la sfârșitul anului 2020. Banca a menținut o abordare prudentă și a înregistrat cheltuieli nete cu provizioane/ajustări aferente creditelor acordate clientelei nebancare (inclusiv cheltuiala cu ajustările pentru creanțe depreciate) în cursul anului 2021 în valoare de 388,56 milioane de lei.

La nivelul băncii, din totalul portofoliului de credite pentru care s-au aplicat amânări la plată, circa 92% au reluat rambursarea și nu înregistrează restanțe mai mari de 30 de zile. În baza situațiilor financiare provizorii, rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 22,84%, la sfârșitul lui 2021 semnificativ peste nivelul cerinței globale de capital (OCR) aplicabilă băncii.

La sfârșitului lui 2021, rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 7,95%, la un nivel similar cu cel înregistrat în anul precedent, în condițiile majorării fondurilor proprii la sfârșitul anului. CEC Bank a beneficiat, în decembrie 2021, de un împrumut subordonat de 1,4 miliarde de lei, pe o perioadă de 10 ani. Împrumutul subordonat face parte din obligațiile asumate în baza planului de afaceri care a stat la baza majorării capitalului social al CEC Bank, în condiții de piață, aprobat de Comisia Europeană la sfârșitul lui 2019.