CEC Bank si SelfPay, lider al pietei de Statii de Plata de tip self-service, marcheaza in primul an de la momentul lansarii parteneriatului, 1.600.000 tranzactii prin cele 344 Statii de Plata din unitatile bancii.

Parteneriatul a debutat cu incasarea facturilor de utilitati prin intermediul Statiilor de Plata, iar ulterior au fost implementate si alte servicii.

Astfel, incepand cu luna septembrie 2018 a fost lansat serviciul de depunere in numerar in conturile clientilor persoane fizice CEC Bank, in limita a 3.000 lei/tranzactie.

Anul acesta a fost implementata plata taxelor de pasaport la Statiile de Plata, inclusiv prin intermediul cardului bancar la agentiile din centrele comerciale Park Lake si Plaza Romania, urmand sa fie extinsa in perioada urmatoare si in celelalte unitati.

“Parteneriatul cu SelfPay se inscrie in linia digitalizarii si, implicit, a simplificarii interactiunii Client-Banca. Statiile de Plata sunt utilizate de un numar tot mai mare de clienti si estimam ca vom ajunge la peste 2,5 milioane de tranzactii efectuate anual”, a declarat domnul Cristian Nae, Director, Directia de Administrare a Retelei Teritoriale, CEC Bank.

“Numarul romanilor care aleg Statiile de Plata SelfPay pentru efectuarea platilor simple, de convenienta, a inregistrat cresteri semnificative in ultimii ani. Tranzitia de la modul de efectuare a platilor la ghisee sau la un operator catre tehnologiile moderne de plata a devenit o normalitate a epocii in care traim, iar noi, la SelfPay, inovam permanent pentru a transforma experienta consumatorilor intr-una extrem de simpla si accesibila. Ne bucuram ca viziunea noastra in privinta evolutiei platilor a fost impartasita si de CEC Bank, iar rezultatele obtinute ca urmare a echiparii unitatilor bancare cu Statii de Plata sunt o confirmare a tendintelor pietei de profil”, a declarat domnul Adrian Badea, CEO SelfPay.