CEC Bank anunta efectuarea, in mai putin de trei saptamani de functionare, a peste 10.300 de tranzactii prin Statiile de Plata SelfPay amplasate in agentiile bancii din centrele comerciale Plaza Romania (Bucuresti, bd. Timisoara nr. 26) si Park Lake (Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 4).

Prin intermediul Statiilor de Plata, clientii pot efectua operatiuni precum depuneri de numerar in conturile deschise la CEC Bank, plata facturilor de utilitati sau a diverselor servicii, inclusiv achitarea contravalorii taxelor de pasaport.

“In linie cu misiunea asumata, CEC Bank continua procesul de digitalizare, imbunatatind experienta clientului prin implementarea celor mai noi si moderne tehnologii. Efectuarea de operatiuni la Statiile de Plata, inclusiv achitarea taxelor de pasaport, reprezinta un serviciu dezvoltat impreuna cu SelfPay, care este lider al pietei de terminale de tip self-service. Colaborarea CEC Bank – SelfPay a inceput in luna mai 2018, pana in prezent fiind procesate peste 500.000 de tranzactii la Statiile de Plata instalate in cadrul unitatilor CEC Bank“, a declarat domnul Laurentiu Mitrache, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

Statiile de Plata sunt disponibile in fiecare zi, de luni pana duminica, in intervalul 08.00-22.00 (cu exceptia perioadelor in care centrele comerciale sunt inchise).