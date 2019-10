Grupul Financiar Banca Transilvania îşi extinde serviciile financiare pentru cei peste 3 milioane de clienți printr-o investiție în domeniul pensiilor administrate privat: BT Asset Management S.A.I. (BTAM) şi BT Investments achiziționează 100% din Certinvest Pensii.

Certinvest Pensii, singurul jucător local dintre administratorii de fonduri de pensii din România, administrează peste 75 de milioane de lei într-un fond de pensii facultative care are peste 9.500 de participanți.

„Prin această achiziție, interesul BT se îndreaptă spre stimularea economisirii de termen lung prin Pilonul III de pensii, variantă opțională, dar cu căutare tot mai mare în rândul persoanelor active. Ne dorim ca viitoarea companie de pensii BT să devină un jucator cât se poate de relevant inclusiv pe acest segment de piață, pe modelul companiilor pe care le avem deja în Grupul Financiar Banca Transilvania”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

“Am preluat în anul 2015 compania de administrare a fondului de pensii facultative Pensia Mea, cu încrederea că putem oferi clienților noștri o soluție eficientă de economisire pe termen lung, pe care am dezvoltat-o cu o echipa de profesionişti sub brandul Certinvest, crescând astfel activele administrate cu peste 90%. Am convingerea că alegerea celui mai mare grup financiar din Romania, Grupul Financiar Banca Transilvania, să continue și să dezvolte eforturile depuse până acum este în beneficiul pieței şi a tuturor părților implicate, dar mai ales a participanților”, declară Eugen Voicu, Acționar Fondator, Grupul Certinvest.

După semnarea agajamentului ferm de astăzi urmează etapa de primire a aprobării achiziției din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

BT Asset Management S.A.I. este compania Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în administrarea de investiții prin fonduri deschise şi închise.

BTAM are în prezent peste 3,9 miliarde lei active, 14 fonduri deschise de investiții în administrare şi peste 40.000 de clienți.

Tranzacția a fost asistată de BT Capital Partners, divizia de investment banking şi piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, membru exclusiv în România al alianței internaționale Oaklins.