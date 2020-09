Potrivit estimărilor analiștilor CFA din luna august, leul se va deprecia in urmatoarele 12 luni, analiștii anticipînd o valoarea medie a cursului de 4,9777 lei. Inflația va fi în creștere, cu o valoare de 2,94%, in următorul an.

Estimarile analistilor financiari mai anticipeaza majorarea primei de risc, revenirea economie in forma de “radical” si o criza sanitara ce va dura pana in vara viitoare.

CFA Romania estimeaza o scadere economica de 4,7% in 2020 si un deficit bugetar de 8,3%



Potrivit CFA, in luna august 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei a crescut fata de luna anterioara cu 3,0 puncte pana la valoarea de 33,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 9,4 puncte).

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 90% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), neexistand nicio opinie de apreciere a leului.

Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8886, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9777 (in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8500 si 5,1500).

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2021/septembrie 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,94%.

Sunt de remarcat urmatoarele anticipatii:

-60% dintre participanti anticipeaza majorarea ratei inflatiei in urmatoarele 12 luni;

–Peste 73% anticipeaza majorarea primei de risc (masurata prin CD) a Romaniei in urmatoarele 12 luni ;

-Peste 66% considera supra-evaluate preturile proprietatilor imobiliare din marile orase.

Alte estimari relevante:

Durata impactului economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (70%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul II al anului 2021;

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 8,3%;

Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -4,7%;

Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,0%.

Modul de revenire al economiei. Cea mai mare pondere a respondentilor (40%) anticipeaza revenirea de forma unui semn « radical » adica, se va recupera rapid o parte din scaderea economica, iar recuperarea celeilalte parti va fi lenta.

Respondentii au fost intrebati despre persistenta modificarilor de comportament (de munca, calatorie, cumparaturi). Cele mai multe opinii sunt ca aceste modificari de comportament vor fi permanente.

O alta opinie este ca vor fi de lunga durata (mai multi ani), insa disruptive.