Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a ramas constant, la valoarea de 40,9 puncte. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca, ajungand la o valoare medie de 8,43%, in conditiile in care raspunsurile au fost oferite anterior publicarii raportului trimestrial asupra inflatiei.

“Pe fondul aversiunii la risc declansata de invazia Rusiei in Ucraina, precum si a inflatiei ridicate, componenta de anticipatii a indicatorului de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania si-a continuat scaderea si in luna aprilie. De asemenea, anticipatiile inflationiste au continuat sa creasca, rata prognozata a inflatiei atingand un maxim istoric al sondajului. In ceea ce priveste evolutia ratelor de dobanda, participantii la sondaj anticipeaza majorari suplimentare a ratei de dobanda de catre Banca Nationala in urmatoarele 12 luni”, declară Adrian Codirlasu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 82% dintre participantii anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), nefiind inregistrata nicio opinie de apreciere. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0048 lei pentru un euro in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0584 lei pentru un euro.

Previziunile analistilor in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori macroeconomici:

Este de remarcat reducerea, in continuare, a ponderii respondentilor care cred ca preturile proprietatilor imobiliare rezidentiale din marile orase vor creste in urmatoarele 12 luni (13,0%, cel mai mic nivel din noiembrie 2020), concomitent cu majorarea ponderii participantilor care considera ca pretul va scadea (47,8%, cea mai mare pondere din noiembrie 2020). In acelasi timp, 73,9% dintre participantii la sondaj considera preturile proprietatilor rezidentiale din principalele orase ca fiind supraevaluate.

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor a crescut la 6,9%. Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2022 s-a redus la 2,3%.