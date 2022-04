Indicatorul de Incredere Macroeconomică realizat de Asociatia CFA România și-a continuat scăderea în luna martie 2022 și a ajuns la valoarea de 40,9 puncte. Analiştii CFA România estimează o creştere economică de 3% pentru acest an, în scădere cu o jumătate de punct procentual faţă de anticipaţiile anterioare, în timp ce anticipaţiile inflaţioniste au continuat să crească, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit unui comunicat al Asociatiei. Previziunile analiştilor indică o rată medie a inflaţiei de 8,03% pentru acest an, un maxim istoric de la iniţierea sondajului CFA România, şi un deficit bugetar de 6,7%.

ROBOR la 3 luni ar putea depăși 5,20%, arată anticipațiile CFA.

În ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, toti participantii CFA anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), nefiind inregistrata nicio alta opinie. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0402 lei pentru un euro in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,082 lei pentru un euro.

Previziunile analistilor in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori macroeconomici:

Este de remarcat reducerea ponderii respondentilor care cred ca preturile proprietatilor imobiliare rezidentiale din marile orase vor creste in urmatoarele 12 luni (13,6%, cel mai mic nivel din noiembrie 2020), concomitent cu majorarea ponderii participantilor care considera ca pretul va scadea (40,9%, cea mai mare pondere din noiembrie 2020). Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2022: valoarea medie a anticipatiilor este 6,7%. Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2022: 3,0%.

“Pe fondul aversiunii la risc declansata de invazia Rusiei in Ucraina, indicatorul de incredere macroeconomica al Asociatiei CFA Romania si-a continuat scaderea si in luna martie. O consecinta a acestei aversiuni crescute la risc este si reducerea anticipatiilor de crestere economica care s-au redus cu inca o jumate de punct procentual fata de exercitiul anterior. Totodata si anticipatiile inflationiste au continuat sa creasca. In ceea ce priveste evolutia ratelor de dobanda, participantii la sondaj anticipeaza o majorare a ratei de dobanda de catre Banca Nationala la cel putin 4,25%, in urmatoarele 12 luni”, declară Adrian Codirlasu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.