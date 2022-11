Banca Centrală Europeană trebuie să continue să majoreze dobânzile, pentru a contracara inflaţia, chiar dacă probabilitatea unei recesiuni în zona euro a crescut, a declarat preşedintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat portalului de ştiri Delfi Bizness.

Oficialul a vizitat Letonia (joi) și a vorbit cu Delfi Letonia despre politica monetară a Băncii Centrale Europene și perspectivele actuale privind inflația în zona euro, dând asigurarări că banca centrală va face tot ce este necesar pentru a readuce inflația în țintă.



“Inflația este încă mult prea mare în zona euro. Prețurile mai ridicate la energie și alimente sunt în continuare principalii factori ai creșterii prețurilor. Observăm din ce în ce mai mult că aceste costuri mai mari ale energiei se răsfrâng către tot mai multe sectoare ale economiei. Având în vedere acest lucru, săptămâna trecută am decis să ne creștem dobânzile pentru a treia oară consecutiv. Și ne așteptăm să creștem în continuare ratele dobânzilor pentru a ne asigura că inflația revine la ținta noastră pe termen mediu de 2% în timp util”, a spus Christine Lagarde, Presedintele BCE.

Joia trecută, consiliul guvernatorilor BCE a decis să dubleze dobânda de bază în zona euro, la 1,5%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Creşterea dobânzilor BCE au dus la majorarea costurilor la care se împrumută companiile şi guvernele. Astfel apar îngrijorările privind creşterea economică

Cristine Lagarde spune că banca centrală a început normalizarea politicii noastre monetare în urmă cu aproape un an, în decembrie 2021. “Din iulie am majorat ratele dobânzilor cu 200 de puncte de bază – cea mai rapidă creștere din istoria monedei euro. Dar nu am terminat încă. Vom decide pașii la viitoarele întâlniri, analizand perspectivele pentru economie și inflație, luând în considerare și modul în care funcționează măsurile deja implementate.

Cu cât inflația se menține mult timp la niveluri ridicate, crește riscul ca aceasta să se răspândească în întreaga economie. Consumatorii și companiile se așteptă la rate mai mari ale inflației în viitor, iar acest lucru este periculos. Este ceva ce trebuie să evităm. Ne propunem rata dobânzii care va atinge ținta de inflație de 2% pe termen mediu. Destinația este clară și nu suntem încă acolo. Vom avea noi creșteri ale ratelor în viitor. Vom decide calea și ritmul în viitoarele întâlniri“, a spus oficilalul BCE.

Lagarde către bănci: Toți să fie extrem de vigilenți

“Ratele mai mari ale dobânzilor și normalizarea politicii monetare în general vor afecta băncile în mod diferit, în funcție de modelul lor de afaceri. Supraveghetorii se vor asigura că băncile sunt pregătite să facă față potențialelor efecte adverse. Dar toți trebuie să acordăm o atenție deosebită noilor riscuri care apar. Impactul direct al războiului asupra băncilor din zona euro a fost limitat până acum, dar mediul de business s-a schimbat. Autoritățile de supraveghere bancară ale BCE au făcut o revizuire a practicilor de provizionare ale celor mai importante bănci din zona euro pentru a se asigura că acestea sunt pregătite. Toți trebuie să fim extrem de vigilenți”, a punctat Christine Lagarde.

Cum va fi situația economică in 2023?

In interviul acordat publicatiei Delfi Bizness, oficialul a reamintit previziunile pentru zona euro, care cuprind și un scenariu pesimist, cu o revenire economică abia in 2024.

“Proiecțiile de referință au arătat că inflația va fi de 8,1% în acest an, 5,5% anul viitor și 2,3% în 2024. Creșterea economica ne aateptam să încetinească la 0,9% anul viitor și să atingă 1,9% în 2024. Având în vedere nivelul ridicat de incertitudine cu privire la perspectivele economice pentru zona euro, din cauza războiului Rusiei în Ucraina, am publicat și un scenariu pesimist care presupune că războiul se prelungeste, implicând tensiuni geopolitice persistente. Scenariul negativ prevede rate ale inflației ușor mai mari pentru anul acesta și pentru 2023, ajungând la 2,7% abia în 2024. Datele din septembrie arata ca perspectivele de creștere economice sunt tot mai mici. Vom avea o imagine mai completă în decembrie, când vom anunta urmatoarele proiecții”, a mai spus oficialul BCE.

Sursa Foto – Christine Lagarde