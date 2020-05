În perioada stării de urgenţă, Banca Transilvania a trimis clienţilor acasă, gratuit, peste 70.000 de carduri. Este vorba de clienţii cărora le-a expirat cardul, având această opţiune pentru a nu mai face un drum la bancă.



Banca a venit cu noutăţi inclusiv pentru clienţii care folosesc aplicaţia BT Pay. Una dintre acestea este accesul la cardul digital BT – care poate fi folosit imediat – înainte de a intra în posesia celui fizic, pentru cumpărături contactless şi online; transfer de bani; ridicare contactless de numerar de la bancomat, pe baza codului generat din BT Pay; verificarea banilor din cont şi a tranzacţiilor etc.

In mai, pentru clientii BT cu card de credit nu este necesara plata sumei minime, iar dobanda este jumatate

Reamintim că Banca Transilvania a venit in sprijinul clientilor sai, parte din masurile de sustinere anuntate la inceputul starii de urgenta. Dupa ce in martie si aprilie persoanele fizice care au card de credit si sunt la zi cu plata sumei minime lunare au avut zero sume de plata si zero dobanda (perioada de gratie totala), BT ofera in aceasta luna un nou set de facilitati.

Clientii care nu au intarzieri la obligatiile privind cardul, beneficiaza in luna mai de urmatoarele:

Nu trebuie achitata suma minima de plata pentru creditul pe card.

Dobanda este la jumatate pentru clientii care nu au transferat in 1 – 25 mai a.c. pe cardul de credit intreaga contravaloare a creditului folosit pana la finalul lui aprilie a.c. Cealalta jumatate ramane in seama BT si, din acest motiv, nu presupune obligatii viitoare pentru clienti.

De exemplu, un client care la finalul lunii aprilie a folosit 1.500 de lei din linia de credit, in mod standard ar trebui sa alimenteze cardul cu suma de 150 de lei pana in data de 25 mai. Daca de-a lungul lunii mai are utilizat in medie 2.000 de lei din linia de credit, ar datora o dobanda de 40 lei la finalul lunii mai. Dar, datorita facilitatilor anuntate de banca, clientul beneficiaza in luna mai de urmatoarele: nu trebuie sa alimenteze cardul cu suma minima de 150 lei si plateste dobanda de 20 lei in loc de 40 lei, daca nu are intarzieri la plata obligatiilor lunare privind cardul.

In rest, cardul va functiona ca pana acum:

Pentru clientii care in perioada 1 – 25 mai aleg sa achite intreaga contravaloare a creditului folosit la finalul lunii aprilie a.c., dobanda pentru luna mai este zero. Pentru cei care au realizat tranzactii in rate, in lunile martie si aprilie a.c. ratele au fost oprite, iar din aceata luna isi reiau cursul.

Banca Transilvania are in portofoliu aproape 530.000 de carduri de credit.