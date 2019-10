In urma finalizarii procesului de nominalizare de catre Adunarea Generala a Actionarilor CEC BANK S.A. si a aprobarii de catre Banca Nationala a Romaniei, proces demarat in luna iulie a anului curent, echipa de conducere a bancii si-a preluat mandatul.

In urma avizului BNR, Bogdan Constantin Neacsu este desemnat Director general – Presedinte al Comitetului de Directie, Mihaela Lucica Popa, Director – Prim-Vicepresedinte al Comitetului de Directie, iar Mirela Iovu – Director – Vicepresedinte al Comitetului de Directie.

“Sunt profund onorat de increderea cu care am fost investit de Actionarul Bancii si sunt convins ca, in acest an cu semnificatii istorice, vom reusi sa continuam povestea scrisa cu succes pe parcursul a 155 de ani. Suntem cea mai mare banca romaneasca cu capital integral de stat, cu cea mai extinsa retea teritoriala, iar rolul nostru trebuie sa transceada acum spre cel de prim sustinator al economiei romanesti. Vom continua sa sustinem cu precadere IMM-urile si agricultura, acordand o atentie deosebita si relatiei cu populatia Romaniei”, a declarat domnul Bogdan Constantin Neacsu, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

„Ne dorim sa le oferim clientilor nostri o experienta pozitiva cu Banca, inclusiv in mediul online, in conditii de siguranta, rapiditate si accesibilitate. Pentru perioada urmatoare, ne-am propus o eficientizare a activitatii, cu impact direct in relatia cu clientii. Avem planuri ambitioase, insa am incredere ca viziunea si dinamismul, alaturi de experienta si expertiza noii echipe de conducere reprezinta un temei solid pentru a realiza toate obiectivele asumate”, a adaugat domnul Neacsu.