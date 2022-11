Inspectorii Consiliului Concurenţei se află în control inopinat la mai multe bănci, în cadrul unei investigaţii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat, pentru Agerpres, surse apropiate situaţiei.

Potrivit BNR, cele 10 bănci care participă la calculul ROBOR sunt Banca Transilvania, BCR, BRD-SocGen, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank şi Intesa Sanpaolo România.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a confirmat informația la TVR INFO, deranjat de informațiile apărute în presă: “În mod normal nu se află de operatiunile noastre, decât ulterior desfășurării controalelor. Companiile nu au interesul să povestească faptul că sunt controlate. Noi, de asemenea, menținem discreția. Nu știu de unde a apărut această scurgere, dar, într-adevăr, trebuie să confirm că există un control în desfășurare la principalele bănci din țară. E doar un control, nimeni nu e vinovat până nu dovedim că e vinovat. E un control care a început în această dimineață.”

Bogdan Chirițoiu a explicat și ce anume se controlează: “Ce verificăm noi este dacă sunt acțiuni anticoncurențiale. Asta înseamnă că sunt înțelegeri între actorii de pe piață. Asta verificăm în orice piață. (…) Sunt diferite lucruri la care ne uităm. Ne uităm la ROBOR, dar ne uităm și la alte lucruri”, a mai spus la TVR Info presedintele Consiliului Concurenței.

În luna august, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, declara că băncile au cam sărit calul cu indicele ROBOR şi s-au dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.

“Aici iarăşi cred că e nevoie de unele explicaţii. De regulă între rata de politică monetară şi ROBOR există o corelaţie. Deci ROBOR-ul se mişcă în apropierea ratei de politică monetară şi este acest interval sau coridor al ratei de politici 1%. Mai jos este rata dobânzii la depozite de la Banca Naţională şi cu un procent, e mai bine spus, un procent peste rata de politică monetară, este vorba de rata Lombard cu care se acordă credite de ultimă instanţă şi overnight.

Şi ROBOR-ul în mod normal se plimbă între cele două pentru că aici se pot finanţa şi băncile şi aşa mai departe. De mai bine de 4 – 5 luni s-a decuplat Robor-ul. Aşa ca să mă exprim mai pe înţelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul. S-au dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară”, a spus Isărescu.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns, în 26 octombrie, la 8,21% pe an, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.