Banca Transilvania lansează Pachetul de cont curent Nelimitat în varianta 100% online. Acesta poate fi accesat atât de clienții noi, cât și de cei care au deja Nelimitat și doresc să aleagă un pachet nou datorită extraopțiunilor. Semnătura electronică necesară este gratuită, emisă pe loc, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Pachetul Nelimitat este o facilitate unică în oferta băncilor

• Cuprinde produsele și serviciile necesare desfășurării business-ului curent al IMM-urilor: card de business, online banking, alertă pe cont etc. Principalul beneficiu este gratuitatea la plăţi şi încasări la peste 300.000 de antreprenori din România, precum şi la plăţi/încasări în orice valută, în oricare tară.

• Cardurile de business din pachet vin cu toate avantajele oferite de BT pe carduri: posibilitatea de înrolare în aplicația BT Pay – devenind astfel carduri digitale -, asigurare de călătorie, taxback etc.

• Asigură predictibilitatea cheltuielilor lunare cu serviciile bancare.

• Pentru antreprenorii care au nevoie și de numerar, primele 5 ridicări de la ATM BT sunt incluse în pachetul de bază.

• Companiile nou înființate beneficiază la BT de Contul primul an gratuit – care este pachetul Nelimitat All Inclusive, cu niciun cost în primul an de activitate, după care se transformă automat în pachetul Nelimitat de bază. Antreprenorii pot alege însă online oricare dintre celelalte variante Nelimitat, în funcție de extraopțiunile dorite.

Nelimitat este în patru variante, în funcție de numărul de operațuni lunare

• Nelimitat de bază în rețeaua BT: număr nelimitat de operațiuni între clienții BT IMM, 5 retrageri gratuite de la ATM-urile proprii (cu păstrarea limitei actuale pentru retrageri/cont la 10.000 de lei), card Visa Business Silver, BT24 Internet Banking şi Mobile Banking, 40 de notificări pe cont (29 lei/lună);

• Nelimitat în rețeaua BT + 10 operațiuni interbancare în lei sau valută (46 lei/lună);

• Nelimitat în rețeaua BT + 25 de operațiuni interbancare în lei sau valută (76 lei/lună);

• Nelimitat All Inclusive: număr nelimitat de plăți, în orice valută (abonament: 129 lei/lună).

Clienții pot afla tot online care este cel mai potrivit pachet pentru ei, în funcție de numărul și de tipul operațiunilor realizate lunar.

Lansarea vine după o altă noutate anunțată recent făcut de Banca Transilvania privind facilitățile online pentru antreprenori, și anume contul 100% online, pe baza actului de identitate. Nelimitat înseamnă, de asemenea, cea mai mare comunitate de antrepreori din România, în cadrul căreia clienții BT pot face între ei transferuri gratuite, operate instant. Cum 40% dintre firmele din țară au cont la Banca Transilvania, tot atâtea au plăți/încasări gratuite și pe loc. Cu Banca Transilvania lucrează peste 350.000 de clienți IMM.

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România şi principalul finanţator al economiei. Cu o poveste începută în urmă cu aproape 30 de ani, are peste 18% cotă de piaţă, 3,4 milioane de clienţi, 3 linii de business, peste 9.000 de angajaţi, soluţii de online banking şi 500 de sedii în 180 de localităţi. Este singurul brand bancar românesc din Brand Finance Banking 500 (2021). Dincolo de banking, BT doreşte să aibă impact pozitiv în România, atât pentru oameni, cât şi pentru business şi mediu.