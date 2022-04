Antreprenorii care lucrează cu Banca Transilvania pot semna online, prin BT eSign, contractele de credit și actele adiționale pentru împrumuturile fără garanții imobiliare. Este cea mai nouă soluție BT pentru banking la distanță. Semnătura electronică este gratuită, iar semnatarii pot fi inclusiv persoane rezidente care nu sunt clienți BT, dar care sunt co-debitori sau garanți.

BT eSign a fost lansat în noiembrie 2021, iar până acum a fost în faza pilot. Potrivit băncii, de atunci, peste 200 de clienți care au folosit această soluție au semnat peste 300 de contracte de credit și acte adiționale– pentru primirea, prelungirea sau restructurarea unui împrumut.

Aceasta a fost bine primită atât de clienții dornici să adopte soluții digitale, cât și de cei pentru care erau în străinătate sau în izolare din cauza pandemiei.

BT: Top 10 soluții pentru antreprenori, pentru banking la distanță

Sa fii antreprenor in Romania cu siguranta nu este usor, dar cand vine vorba de banking, #BT vine cu cele mai utile instrumente financiare, astfel incat partea asta sa o ai deja acoperita.

Fie ca ti-ar placea sa ai un asistent bancar care sa te puna in orice moment la curent cu informatii despre conturile tale sau poate te gandesti ca ti-ar fi de un real ajutor o platforma prin care sa gestionezi cardurile de masa ale angajatilor tai prin cateva click-uri, noi ne deschidem astazi cutia cu tool-uri si venim cu o mana de ajutor pentru #bankingladistanta.

1. BT eSign

Cea mai noua solutie de pe lista noastra e BT eSign, metoda prin care poti semna online contractele si actele aditionale pentru imprumuturile fara garantii imobiliare. Iar pentru ca avantajele pentru antreprenori sunt punctul nostru forte, e bine sa stii ca semnatura electronica este gratuita, iar aceasta solutie este potrivita pentru tine, chiar daca nu esti client BT. Cu alte cuvinte, daca esti co-debitor sau garant in cadrul unui contract poti folosi BT eSign in orice moment si astfel poti sa uiti de drumurile pana la banca pentru ca totul devine mai simplu, online 😉.

2. OnBoarding

Incepem cu cei care tocmai au pornit pe drumul antreprenoriatului. Stim cum e, am fost si noi la inceput si ne-a placut sa fim incurajati sa facem treaba buna! Tocmai din acest motiv, pentru aceia dintre voi care au inceput demersurile pentru infiintarea unei firme am pregatit optiunea 100% online de onboarding in antreprenoriat. Cu alte cuvinte, la noi iti poti deschide contul de capital social, direct de la tine de acasa. Ai nevoie doar de cateva acte, 15 minute libere si o poza, iar mai apoi oficial ai mai bifat un task pentru a-ti pune visul in miscare 😊.

3. Deschidere de cont online

Acum poti sa faci primii pasi spre BT, chiar de acasa, prin deschiderea de cont online. Cu alte cuvinte, iti poti deschide un cont la BT si mai apoi sa il administrezi 100% online, iar procesul este unul cat se poate de usor. Ai de incarcat doar actul de identitate, ne vedem rapid la un video-call sa ne cunoastem mai bine si asta-i tot!

Pssst: Prin deshidere de cont online ai acces la pachetul NELIMITAT care cuprinde atat de multe beneficii, incat te face sa te intrebi de ce nu te-ai gandit la noi pana acum 😉.

Spoiler alert! Avem ceva #cool inclusiv pentru antreprenorii cu start-up-uri. Yeap, daca firma ta are mai putin de un an de activitate, atunci poti accesa Contul Primul An Gratuit.

4. Raul de la BT

Oare tu il stii pe Raul? Ei bine, daca inca nu ai aflat de el, nu-i nici o problema, deoarece ne ocupam noi de introducere 😊. Gandeste-te la Raul ca la prietenul tau de la BT. Practic, el este asistentul tau financiar pe care il poti consulta la orice ora din zi sau din noapte, fara sa il deranjezi. Iar el iti va raspunde la toate intrebarile despre produsele si serviciile pe care firma ta le are la BT.

Cu alte cuvinte, Raul este chatbotul nostru care te poate ajuta oricand cu:

IBAN-ul contului curent in lei sau in alte valute;

Soldul contului curent in lei sau alte valute;

Solicitarea instrumentelor de debit;

Sumele de plata aferente imprumuturilor de pe cardurile de credit;

Detalii despre rate, dobanzi, comisioane la credite, popriri, curs valutar;

Informatii despre cecurile sau biletele la ordin de plata;

Numarul punctelor de loialitate acumulate pe cardul de cumparaturi STAR;

Detalii despre pachetul NELIMITAT in reteaua BT si extraoptiunile acestuia;

Informatii despre programul de granturi;

Soldul contului/conturilor de grant;

IBAN-ul contului/conturilor de grant;

Actualizarea datelor de cont.

Ai o afacere mica si te gandesti cum sa o finantezi? Ei bine, Raul e atat de smart incat te poate ajuta sa iti faci o imagine de ansamblu asupra creditelor pe care le poti lua de la BT Mic, realizand o simulare in scop informativ.

Mai mult decat atat, Raul te ajuta sa aplici pentru un credit pentru afacerea ta direct pe site-ul BT Mic. Procesul este unul cat se poate de simplu si uite asa nu mai bati deloc drumul pana la banca 😉.

Daca deja ai un credit de la BT Mic, atunci Raul iti va raspunde in cel mai scurt timp la intrebari precum:

⚖ Ce suma mai ai de platit?

💸 Cat trebuie sa platesti lunar?

📆 In ce data e scadenta la rata?

Cea mai buna parte este ca Raul e mereu online si il poti accesa direct de pe smartphone-ul tau. Altfel spus, poti interactiona cu el la fel de usor ca si cand i-ai scrie un mesaj unui prieten, deoarece il gasesti pe WhatsApp. Vino pe #IntrebBT sa vezi cum poti face cunostinta cu colegul nostru Raul.

5. BT Visual Help

Pentru ca o solutie care vine direct pe telefon tau este mereu mai buna decat un drum pana la banca, BT Visual Help este partenerul tau financiar, care iti ofera informatii si optiuni de banking precum:

Verifici sold, IBAN si tranzactii;

Verifici daca ai popriri active pe contul/conturile companiei tale;

Blochezi temporar sau definitiv cardurile;

Soliciti reemiterea unui card dupa blocarea definitiva;

Modifici limitele de tranzactionare cu cardul BT;

Contesti o tranzactie efectuata cu cardul – poti gestiona singur si refuza la plata anumite tranzactii facute cu cardul fizic sau digital la bancomat, POS sau online;

Generezi extrase de cont, care mai apoi vor fi trimise direct pe e-mailul tau in doar cateva minute;

Poti primi sau trimite fisiere in timpul convorbirii cu echipa de Call Center, ceea ce faciliteaza solutionarea mai rapida a diverselor probleme aparute.

Cand tehnologia se intalneste cu #bankingul, treaba ta de antreprenor devine mai usoara, asa ca de ce sa te complici, cand la BT afli tot ce ai nevoie de pe smartphone-ul tau? Pasii sunt chiar mai simpli decat par, vino sa ii vezi direct pe #IntrebBT.

6. BT Pay

In cazul in care crezi ca o aplicatie ti-ar fi mai la indemana, keep calm & use BT Pay. Mai mult ca sigur, deja ai auzit cate ceva despre acest app, probabil chiar il folosesti pentru cardurile tale personale, dar cum ramane cu cardurile tale business? Ei bine, le poti introduce chiar si pe acestea, indiferent daca sunt de credit/debit, lei/euro, carduri BT sau non BT. In aplicatie ai un loc special pentru fiecare 😎.

Dupa ce ti-ai inrolat cardurile BT si pe cele non-BT in aplicatia BT Pay, poti incepe #normalbankingul. Uite cateva lucruri pe care le poti face:

Confirmi platile online sigur si rapid direct de pe telefon;

Plata contactless cu telefonul;

Verificarea soldului cardurilor tale direct din aplicatie;

Blocarea temporara sau definitiva a unui card;

Verificarea tuturor tranzactiilor efectuate cu cardul in timp real, precum si gruparea cheltuielilor pe categorii.

7. BT Tichet

Daca si tu esti acel antreprenor care a ales ca beneficiu salarial pentru echipa ta cardul de masa BT, atunci trebuie neaparat sa iti spunem ca gestiunea acestora tocmai a devenit mai usoara! Atat de usoara incat intreaga activitate se reduce la cateva click-uri prin care poti sa:

Comanzi online emiterea de carduri de masa pentru angajatii tai;

Soliciti reemiterea cardurilor de masa sau a codurilor de activare/PIN;

Modifici valoarea tichetelor de masa;

Accesezi facturile pentru viramente de tichete efectuate pe cardurile de masa.

Apropo, mai trebuie neaparat sa stii si ca aceasta platforma este complet gratuita, iar tot ce trebuie tu sa faci daca deja le oferi angajatilor tai cardul de masa BT este sa semnezi un act aditional. Si uite asa, fara nici un cost in plus ai acces la o platforma de management care te ajuta sa iti faci mult mai repede treaba.

8. Actualizarea datelor pe canale online

Daca esti unul dintre partenerii nostri de business cu istoric la BT, atunci sa stii ca am pregatit si pentru tine o functionalitate care, cu siguranta iti va fi de mare ajutor. De acum, cand apare o modificare in cadrul companiei tale, fie ca e la nivel de denumire, domeniu de activitate, structura actionariat sau alte date, ne anunti prin cateva click-uri direct pe site-ul nostru. Actualizarea datelor este cel putin la fel de importanta precum anticiparea riscurilor de business, deoarece:

este o masura de precautie in ceea ce priveste siguranta tranzactiilor prin BT;

iti mentine compania in siguranta;

iti ofera control si impreuna reusim sa respectam prevederile legislative in vigoare (Legea nr. 129/2019 si Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2019).

Intrumente de debit?

Cand vine vorba de business-ul tau ne place sa stim ca te ajutam in cel mai scurt timp, tocmai din acest motiv iti punem la dispozitie serviciul pentru cecuri si bilete la ordin. Yeap, ai citit bine. Nu multa lume stie, dar la noi ai posibilitatea de a le solicita online, iar mai apoi sa le ridici din unitate. Gandeste-te la aceasta facilitate ca la o precomanda, tu ne spui exact de ce ai nevoie, selectezi unitatea de unde iti e cel mai comod sa le ridici, iar pe cand ajungi la destinatie, documenetele sunt gata pregatite. Si uite asa, mai castigi niste timp, deoarece dai skip asteptarii la ghiseu. E bine tii minte si faptul ca poti ridica documentele din orice unitate BT, iar avand in vedere ca avem muuulte, iti dam o mana de ajutor oriunde te-ai afla 😊.

9. CIP Online

Daca iti propui sa inchei un deal cu un partener pe care nu il cunosti inca foarte bine, inainte de semnarea contractului comercial, poate ar fi bine sa faci o mica verificare. Iar pentru asta, iti venim noi in ajutor, cu o solutie online pregatita special pentru astfel de situatii. Este vorba despre platforma CIP Online prin care poti solicita oricand o interogare in centrala de incidente la plata pntru orice partener, despre care poate ti-ar fi util sa ai ceva mai multe informatii.

10. Warm welcome

In cazul in care nu esti inca clientul nostru, dar ti-ar placea sa vezi cum e sa beneficiezi de toate instrumentele financiare pe care ti le-am pregatit, atunci nu sta sa te gandesti de doua ori, am facut-o noi deja! 😉 Asa a aparut pachetul NELIMITAT prin care poti da un update in timp real la antreprenoriat. Practic, e un fel de pachet All Inclusive, dar pentru business.

Partea cea mai buna? Este faptul ca te alaturi celei mai mari comunitati de IMM-uri din tara. Cu peste 300.000 de prieteni persoane juridicare care deja au achizionat pachetul, te asteptam sa faci #business la un alt nivel.

Oricand te gandesti la #bankingladistanta e bine sa stii ca ai un box cu tool-uri pe care le poti folosi dupa bunul tau plac, non-stop. Totusi, in cazul in care ti se face dor de noi, sa stii ca te asteptam in orice unitate BT, fie si doar pentru un sfat util la momentul potrivit 🤜🤛.