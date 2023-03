Conturile Revolut nu mai pot fi supuse popririlor ANAF, aplicația de banking reușind să obțină o victorie în instanță.

„Soluţia obţinută, prin care se tranşează în mod corect această chestiune, fiind sancţionată depăşirea cadrului legal în care intervine poprirea, marchează revenirea la normalitate şi asigură pe viitor securitatea şi previzibilitatea activităţii bancare în relaţia cu clienţii.”, a transmis casa de avocatură Suciu-Popa, reprezentanţii legali ai Libra Bank în această speţă.

Potrivit sursei, solutia obtinuta clarifica un subiect de actualitate in practica instantelor din Romania, intrucat stabileste ca nu poate fi admisa cererea de validare a popririi formulata de creditor impotriva bancii la care conturile Revolut au fost deschise.

Prin solutia pronuntata, instanta a validat argumentele invocate de Suciu Popa in sensul ca, in lipsa existentei raporturilor juridice intre Libra Internet Bank si clientii Revolut, banca nu poate fi considerata tert poprit in raport cu acestia si astfel, conturile deschise nu pot fi poprite.

Anterior, solutii izolate prin care au fost confirmate astfel de cereri de validare de poprire, in ciuda incalcarii flagrante a limitelor legale ale popririi, au luat prin surprindere atat piata bancara cat si clientii Revolut, arata casa de avocatura.

La sfârșitul anului 2021, o companie de executări silite a chemat în instanță Libra Internet Bank, solicitând instituirea popririi pe conturile a doi clienți asupra cărora BCR avea decizii definitive de executare silită. Cele două acțiuni sunt admise pe fond, însă, Libra Internet Bank a făcut apel.

Revolut a depășit 25 de milioane de clienți persoane fizice la nivel global, din care 2,5 milioane de clienți sunt din România. România a înregistrat o creștere de 67% a bazei de clienți, în ultimele 12 luni, păstrând a doua poziție ca număr de utilizatori după Regatul Unit, în clasamentul global.