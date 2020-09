Cornel Frățică, Director Direcția Comercială Retail, Patria Bank, este de părere că industria bancară trece printr-o perioadă de adaptare la noua realitate impusă de pandemia de coronavirus. ”Efectele pandemiei se reflectă deja în principalii indicatori economici și în starea “de sănătate financiară” a clienților corporate și retail. Impact important este și la nivel de sentiment, incertitudinea cu care vine orice criză lovind puternic aici”, menționează Cornel Frățică în cadrul unui interviu acordat publicației online www.bankingnews.ro. Oficialul Patria Bank a dezvăluit, totodată, că instituția de credit are în vedere lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni subordonate în Euro până la finalul anului curent, după succesul înregistrat cu emisiunea de obligațiuni subordonate din 2019.

În ce fel va afecta pandemia de coronavirus activitatea de retail a băncilor din România în 2020 și 2021 și ce scenarii luați în calcul? Cum va arăta bankingul după pandemie și ce lecții au putut fi învățate în această perioadă de criză sanitară? Cum se raportează Patria Bank la toate aceste provocări? Care sunt așteptările dumneavoastră în privința evoluției Patria Bank în acest an?

Această pandemie marchează o nouă bornă cu impact semnificativ în evoluția și transformarea sistemului financiar și va continua să-și manifeste consecințele și în anii următori. Trecem printr-o perioadă de adaptare, de asumare de noi responsabilități în industria bancară și, cred, de reafirmare a rolului de consultant pentru clienți. Totodată, pandemia a avut rolul de accelerator în dezvoltarea proiectelor digitale ale băncilor și a unor noi canale de interacțiune cu clienții. În Patria Bank avem reputația că suntem orientați spre client și că suntem rapizi, dar pandemia a fost o provocare și pentru noi, context în care am ajustat și îmbunătățit o serie de aspecte ale interacțiunii cu clienții. Intern, menținerea colegilor sănătoși a fost și este o prioritate și, pe lângă asigurarea condițiilor optime în unități (paravane, reguli de distanțare, igienizare etc), am flexibilizat modul de lucru, extins telemunca, implementat rotația de personal, demersuri care din excepții punctuale vor deveni noua normă, într-o măsură mai mică sau mai mare. Mai mult, am creat fluxuri noi pentru a asigura suport permanent pentru toate funcțiile, atât din centrală cât mai ales din rețeaua de unități. Privind interacțiunea cu clienții, a fost o perioadă în care a fost nevoie de un nivel mult mai mare de comunicare și conectare emoțională, de o relație de parteneriat în care pășeam alături de clienți pe un drum nou cu provocări necunoscute, dar cu sentimentul că împreuna vom găsi soluțiile optime. Cred însă că în orice situație de criză, chiar daca sunt probleme, apar și oportunități, iar în Patria Bank am reușit într-un timp foarte scurt să lansăm noi fluxuri de lucru și produse care să răspundă acestor provocări. Pentru anul acesta și anul viitor, în zona de Retail, urmărim o creștere sustenabilă a portofoliului de clienti prin optimizarea modelului de business, introducerea de noi canale și, în mod cert, lărgirea canalelor digitale de interacțiune și achiziție clienți.

Cum va influența criza de sănătate generată economia românească, ce așteptări aveți în privința principalilor indicatori economici, cum vor evolua cursul valutar și dobânzile în 2020?

Efectele pandemiei se reflectă deja în principalii indicatori economici și în starea “de sănătate financiară” a clienților corporate și retail. Impact important este și la nivel de sentiment, incertitudinea cu care vine orice criză lovind puternic aici. Oricare va fi contextul macroeconomic viitor, vom fi alături de clienți, așa cum am facut-o în momentele dificile din pandemie când am găsit soluții proprii de amânare până când a fost clarificat cadrul legislativ specific. Mai mult, toate produsele pe care le-am lansat în ultima perioadă sunt gândite să răspundă noii realități pe care o traversăm. De exemplu, creditul ipotecar cu soluții de ergonomizare spațiu incluse și chiar fără avans în bani răspunde nevoii tot mai mari de spațiu pe care o au în special locuitorii marilor aglomerații urbane, care se gândesc la o nouă locuință mai mare.

”Este puțin probabil ca până la finalul anului să vedem o revenire completă a creditării la nivelul înregistrat în 2019”

Care sunt previziunile privind creditarea în acest an și cum se vor raporta românii la economisire în 2020? Cum au evoluat la Patria Bank acești indicatori în ultimele luni și ce previziuni aveți pentru acest an? Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, măsurile administrative și/sau politice necesare pentru accelerarea creditării de retail în România, unde nivelul intermedierii financiare este la cel mai scăzut nivel din Uniunea Europeană?

Creditarea Retail a avut un start bun în 2020, astfel încât în T1 2020 avea o creștere de aproximativ 20% față de T1 2019, dar și-a încetinit ritmul de creștere de la momentul declanșării pandemiei, băncile devenind ceva mai prudente în selecționarea clienților, concomitent cu un nivel de cerere mai scăzut din partea clienților, pe fondul lock down-ului și incertitudinii aduse de pandemie. Este puțin probabil ca până la finalul anului să vedem însă, la nivel de piață, o revenire completă până la nivelul creditării înregistrat anul trecut. În sens invers însă, economisirea are un ritm de creștere constant, depozitele populației înregistrând o creștere de aproximativ 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceleași trenduri sunt înregistrate și în Patria Bank, unde post perioada post stării de urgența (în Q2), am văzut o revigorare în care am recuperat din declinul din Q1 în ceea ce privește creditarea. Pentru noi este important să continuăm să susținem clienții, în mod responsabil, și astfel punem accentul pe o creștere sănătoasă a portofoliului de credite și oferirea unui cadru de încredere pentru economiile clienților. Vorbind de produse de economisire, în general avem oferte foarte avantajoase, și cu atât mai mult în perioada aceasta când oferim pentru depozitele la 3 luni 2,80% dobânda la lei (promoție până în data de 11 septembrie). Și economisirea în euro a crescut, de altfel noi în Patria fiind printre băncile care au ales să mențină acest tip de valută pentru economiile pe care vor să le facă românii.

Patria Bank va lansa o nouă emisiune de obligațiuni subordonate în Euro pana la final de an

Ce planuri are Patria Bank pe piața bancara romaneasca pe termen mediu si scurt si care va fi focusul in urmatorii ani?

Vom continua să facem ceea ce facem bine și să susținem finanțarea afacerilor locale, iar aici colegii din liniile microfinanțare, agricultură și IMM au o reputație excelentă, o serie de proiecte noi și parteneriate fiind implementante în primul semestru, printre care amintesc doar câteva: extinderea cu 300 de milioane de lei a plafonului de garantare primit prin FEI de la Comisia Europeană, facilitând acordarea de credite EaSI; participarea activă în cadrul programului IMM Invest. În zona Retail, arie pe care am preluat-o de curând, calibrarea optimă a canalelor de deservire clienți prin 100% digital, prin unități fizice și prin parteneri este o prioritate. Dezvoltarea de noi colaborări pentru acordarea de credite, prin brokeri și parteneri, este o zonă pe care vrem să o creștem responsabil și eficient și în retail. În funcție de profilul clientelei și de comportamentul acesteia, accelerăm procesele de digitalizare pentru înrolarea clienților complet online, astfel încât ne dorim ca cel târziu la început de an să avem primii clienți „full digital”. Pentru segmentele unde adopția canalelor digitale se întâmplă poate mai lent, urmărim o abordare pas cu pas, cu sprijin și asistență oferite în unități și telefonic. Faptul că vedem la seniori o creștere a cererii pentru activarea serviciului de internet banking ne dă speranță. Extinderea și creșterea prin parteneriate cu brokeri, cu rețele de retail on-line sau off line, precum și cu furnizori de servicii financiare va fi tot mai accentuată. De asemenea, noi suntem activi și pe piața de capital, astfel încât după succesul înregistrat cu emisiunea de obligațiuni subordonate din 2019, vom avea o nouă emisiune de obligațiuni subordonate în Euro până la final de an. Și de data aceasta intermediarul emisiunii va fi SSIF Tradeville SA.