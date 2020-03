Raiffeisen Leasing vine in sprijinul clientilor afectati de pandemia COVID 19 și le asigură optiunea unei perioade de gratie de pana la 3 luni pentru plata capitalului, plus 3 luni de prelungire a perioadei contractului de leasing.

„ Suntem pregatiti la nivel strategic si operational sa fim alaturi de clientii nostri prin masuri de suport rapide si flexibile pentru nevoile provocate de pandemia COVID-19. Discutam cu fiecare client din domeniile de activitate afectate pentru a intelege situatia cu care se confrunta si stabilim impreuna in ce maniera ii putem sprijini.

Este o perioada in care cu totii avem nevoie de vesti bune si optimism si ne dorim ca prin masurile luate sa aducem un plus de confort clientilor in relatia cu Raiffeisen Leasing si sa ii asiguram ca suntem alaturi de ei pentru a-i ajuta sa depaseasca provocarile actuale.” A declarat Bob De Man, CEO Raiffeisen Leasing.

Raiffeisen Leasing adreseaza clientilor rugamintea de a utiliza cu prioritate serviciul de semnatura electronica in relatia cu compania, pus la dispozitia clientilor din anul 2019, care permite generarea unei semnaturi electronice calificate cu valoare legala si care are efectul juridic echivalent al unei semnaturi olografe.

Procedura se efectueaza integral online, fara hartie, pe o platforma securizata si certificata si dureaza in jur de doua minute. Solutia de semnatura electronica la distanta este certificata QSCD, in conformitate cu Regulamentul eIDAS.

Raiffeisen Leasing sustine, de asemenea, recomandarile Raiffeisen Bank pentru utilizarea de catre clienti a aplicatiilor de mobile si online banking in aceasta perioada, limitarea pe cat posibil a vizitelor in agentii, doar in cazuri de maxima necesitate, si respectarea regulilor publicate de autoritati privind distanta fata de alte persoane, precum si numarul de persoane care sa se afle intr-o incapere.

Activitatea angajatilor companiei si asistenta acordata clientilor se efectueaza in conditii de maxima siguranta pentru securitatea si sanatatea acestora si pentru prevenirea raspandirii virusului.