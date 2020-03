Raiffeisen Bank anunță că urmareste cu atentie evolutia situatiei in aceasta perioada si pregateste solutii suplimentare pentru sprijinirea antreprenorilor cu credite in derulare. Banca ofera asistenta personalizata, in timp real afacerilor care intampina greutati semnificative in contextul pandemiei COVID 19 si a inceput implementarea de astfel de masuri, in sensul:

amanarii cu 3 luni a ratelor de capital

prelungirii pe o perioada intre 3 si 12 luni a linii de credit scadente in perioada imediat urmatoare;

Totodata, banca a simplificat in regim de urgenta, fluxurile interne si documentatia necesara, astfel incat aceste modificari sa poata fi implementate cu un minim de efort din partea clientului, iar o parte dintre clienti sa beneficieze de prelungiri le perioadei, fara sa fie necesar sa se deplaseze la banca.

“Este important ca firmele care aplica pentru modificarea termenilor contractuali sa o faca in mod responsabil, pe baza unor dificultati reale, care pot fi evaluate in mod concret. Obiectivul declarat al bancii este de a traversa momentul actual alaturi de toti partenerii IMM, care beneficiaza de la noi de produse de creditare pentru afacerea lor” a subliniat Vladimir Kalinov, vicepresedinte retail, Raiffeisen Bank.

In calitate de reprezentant legal al unei persoane juridice, daca sunteti in carantina, autoizolare sau alte situatii speciale si considerati ca veti avea probleme cu plata la timp a ratelor la credite, va rugam sa va adresati telefonic persoanei care gestioneza relatia cu compania dvs. (responsabilul dvs. de client sau director agentie) sau sa contactati banca la numarul de telefon 021 306 3007.

De asemenea, urmarim indeaproape masurile adoptate de Guvern privind sprijinirea IMM-urilor si, in plus, lucram alaturi de partenerii nostri internationali (BERD, BEI, FEI) la implementarea unor solutii care sa sprijine acest sector, atat de important pentru functionarea economiei nationale. De indata ce acestea vor fi disponibile, le vom putea oferi rapid clientilor nostri.

“Suntem alaturi de antreprenori pentru a analiza modificarea conditiilor lor de afaceri – piete, preturi, surse de aprovizionare, provocari legate de forta de munca, pentru diversele categorii IMM, profesii liberale sau start-up-urile sprijinite in ultimii ani prin programul factory by RAIFFEISEN BANK”, a adaugat Vladimir Kalinov.

Raiffeisen Bank a creditat in 2019 peste 13.300 de antreprenori, iar 4800 dintre ei au beneficiat de împrumuturi prin programe dedicate de la institutii financiare internationale.

Dincolo de masurile dedicate creditarii IMM-urilor, banca pune la dispozitie acestora si o pagina dedicata, cu informatii de actualitate in contextul COVID-19 si sfaturi despre cum pot folosi serviciile digitale ale bancii pentru a-si gestiona afacerea de acasa