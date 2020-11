Alpha Bank a raportat o performanță financiară bună la finalul primelor noua luni ale anului curent, cu niveluri ridicate de profitabilitate și un bilant solid. Profitul brut a ajuns la 25,5 milioane de euro la sfârșitul lunii septembrie 2020, un nivel semnificativ mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, influențat pozitiv de prezența unor elemente nerecurente.

Portofoliul de credite al Alpha Bank România s-a situat la 2,65 miliarde de euro, marcând o evoluție relativ constantă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în principal ca urmare a intensificării activității de creditare în zona creditelor pentru locuință. Pe fondul cererii ridicate la nivelul pieței, Alpha Bank România a înregistrat în septembrie cea mai bună luna din ultimii 12 ani în ceea ce privește volumele noi de credite pentru locuințe. În aceeași perioadă soldul depozitelor a înregistrat un avans de 5% atingând 2,61 miliarde de euro, reflectând astfel încrederea acordată de clienții persoane fizice și persoane juridice.

”În pofida noilor provocări generate de actuala criză sanitară (COVID-19), ne-am dovedit încă o dată reziliența, asigurând o disponibilitate operațională deplină, recalibrând resursele și răspunzând prompt noilor cereri venite din partea clienților: soluții de amânare a plații datoriilor, acces la finanțare și noi produse digitale. În această perioadă, am participat activ în cadrul programului IMM Invest, susținând astfel redresarea economică. Mai mult, am avansat cu pași rapizi pe zona de transformare digitală, cu scopul de a oferi clienților noștri servicii îmbunătățite. Astfel, ne-am extins rețeaua de ATM 24 Banking, acoperind 42% din unitățile noastre cu tehnologie de tip ‘self-service’, am introdus noi soluții în ecosistemul de plăți promovând utilizarea portofelelor digitale și posibilitatea înrolării cardurilor Alpha Bank România în aplicațiile Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay și Google Pay. Mai mult, am continuat să ne consolidăm relațiile cu partenerii noștri, devenind, în septembrie 2020 prima bancă româneasca ce acceptă carduri UnionPay International în rețeaua sa de bancomate și POS-uri”, se menționează în cadrul unui comunicat de presă remis de instituția de credit.

În primele nouă luni ale anului, venitul net bancar al Alpha Bank România s-a situat la 102 milioane de euro, marginal sub valoarea înregistrata în perioada – similară a anului 2019 (104 milioane de euro). Pe fondul incertitudinii crescute asupra perspectivelor macroeconomice pe termen scurt, costurile operaționale au fost atent monitorizate, fiind implementate inițiative de reducere pe diverse linii de activitate (în principal pe segmentul cheltuielilor administrative). Astfel, cheltuielile operaționale au atins 77 de milioane de euro, în scădere cu 3% față de anul precedent, ducând profitul operațional aferent primelor nouă luni ale anului la 25,1 milioane de euro, cu 2% peste nivelul înregistrat în perioada similară anterioară. În ceea ce privește costul riscului, provizioanele înregistrate în această perioadă au fost compensate de reversări cu caracter nerecurent, contribuind astfel în mod pozitiv la formarea profitului brut.